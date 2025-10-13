أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض "جيتكس جلوبال" وفعالية "إكسباند نورث ستار"، ليصبح المركز بموجبها شريكًا رسميًا في برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من خلال هذا التعاون، ستعمل بريسايت ومركز دبي التجاري العالمي على توسيع نطاق برنامج المسرّع عبر فعاليات معرض "جيتكس" ومنصّاته العالمية، ما يتيح لمؤسسي الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وفرص إرشاد متقدمة، وآفاق تجارية واعدة. بالاستفادة من المنصّات الدولية لمركز دبي التجاري العالمي، تهدف بريسايت إلى تعزيز دورها في تطوير منظومة الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتمكين روّاد الأعمال من تطوير حلول ذكاء اصطناعي تطبيقي تحقق أثرًا ملموسًا في العالم الواقعي.

تمّ إطلاق برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال فعالية "إكسباند نورث ستار 2024"، كأول برنامج تسريع مخصص للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بهدف تمكين الشركات الناشئة من النموّ بشكل أسرع من خلال الوصول إلى خبرات بريسايت التقنية وشراكاتها المؤسسية ومنظومتها المتكاملة من العملاء. ضمّت المجموعة الأولى من البرنامج، التي عُرضت خلال "إكسباند نورث ستار 2025"، عشر شركات ناشئة عالمية تطوّر حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر فعلي على أرض الواقع.

تأكيداً على أهمية الشراكة، قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "تُعد فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، ومن بينها "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار"، من أقوى منصّات التكنولوجيا وريادة الأعمال على مستوى العالم. تمثّل هذه الشراكة فرصة استثنائية لتعزيز الحضور الدولي لمسرّع بريسايت وربط روّاد الأعمال بالرؤى العالمية في منظومة الابتكار، وسنعمل معاً على بناء مستقبل تُتاح فيه للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي الموارد والرؤية والشبكات التي تمكّنها من تحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع."

في إطار هذه الشراكة، ستتعاون بريسايت ومركز دبي التجاري العالمي على تطوير مبادرات مشتركة لربط الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالمستثمرين والجهات الحكومية وقادة القطاعات، وتعزيز الحضور الدولي للبرنامج عبر فعاليات معرض "جيتكس" ومنصّاته، بما يتيح للشركات المشاركة الوصول إلى شبكة المركز الواسعة من المؤسسين والمستثمرين وشركاء المنظومة لعرض تقنياتها، ودخول أسواق جديدة، وتسريع نموها.

ومن جانبها، قالت تريكسـي لوه ميرماند، نائب الرئيسة التنفيذية لمركز دبي التجاري العالمي: "نحن في "جيتكس غلوبال" و"إكسباند نورث ستار"، نؤمن بأن التعاون هو المحرّك الحقيقي لازدهار اقتصادات الذكاء الاصطناعي. ويسرّنا أن نحظى بفرصة التعاون مع بريسايت في هذا البرنامج الطموح لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، القائم على الرؤى والنتائج، والذي يجسّد التزامنا المشترك بتمكين روّاد التكنولوجيا من الوصول إلى فرص الاستثمار والنمو على مستوى العالم بلا حدود، بالاستفادة من شبكة «جيتكس» الواسعة التي تضم نخبة من المستثمرين وقادة القطاع في مختلف القارات."

تأتي هذه الشراكة امتدادًا لسلسلة من الشراكات بين بريسايت ومؤسسات عالمية رائدة مثل "مايكروسوفت" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اللّتين انضمتا إلى برنامج تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في مطلع هذا العام لتوفير خبرات تقنية عميقة وإرشاد متخصص وبنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي. من خلال هذه الشراكات، تواصل بريسايت ترسيخ دورها كمحفّز رئيسي للابتكار، ودعم الشركات الناشئة لتحويل أفكارها الجريئة إلى تطبيقات واقعية قابلة للتوسّع تحقق أثرًا اقتصاديًا ومجتمعيًا إيجابيًا.

بعد النجاح الكبير للمجموعة الأولى من البرنامج، تدعو بريسايت الشركات الناشئة المشاركة في فعالية "إكسباند نورث ستار 2025" إلى زيارة جناحها (H8-B110) للتعرّف أكثر على البرنامج. من خلال شراكتها مع مركز دبي التجاري العالمي، تسعى بريسايت إلى توسيع نطاق البرنامج مستقبلًا لاستقطاب المزيد من الشركات الناشئة الدولية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Presight@edelman.com أو media@presight.ai

