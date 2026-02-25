أعلنت "بريجستون" (Bridgestone)، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة الإطارات عالية الجودة وحلول التنقل المستدام، عن تحقيق نقلةٍ نوعية في مسيرتها للتطوير الرقمي للإطارات مع التشغيل الكامل لنظامها المتطور لمحاكاة القيادة.

خطوة جديدة في رحلة التطوير الافتراضي للإطارات

يتيح محاكي القيادة التفاعلي، المعروف باسم "دي. آي. إم 500" (DiM500) من الفئة السادسة لشركة "بريجستون"، تقييم أداء الإطارات بشكلٍ كامل ضمن بيئةٍ افتراضية فائقة الدقة. وقد تمَّ تركيب المحاكي في مركز البحث والتطوير التابع للشركة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما.

وقال ماتيا جيوستينيانو، النائب الأول لرئيس قسم البحث والتطوير لدى "بريجستون ويست": "تعتمد "بريجستون" على خبراتها الرائدة في مجال التطوير الرقمي للإطارات، والتي تمتد لأكثر من عقد من الزمن. ويضيف هذا المحاكي المُبتَكَر عنصراً جديداً بالغ الأهمية لمنظومتنا، من خلال دمج السائق في دورة التطوير الرقمية. ويمثل تشغيل المحاكي خطوةً نوعية نحو تعزيز كفاءة واستدامة عملياتنا في البحث والتطوير، ويفتح آفاقاً غير مسبوقة للابتكار".

ويتميز محاكي القيادة التفاعلي (DiM500) بمنصة متحركة كبيرة الحجم بمدى حركي يصل إلى خمسة أمتار، ومقصورة قيادة مصنوعة من ألياف الكربون، ما يتيح للسائق بيئةً غامرة فائقة الواقعية تحاكي ظروف القيادة الحقيقية. ويؤدي هذا المدى الحركي الواسع إلى إعادة توليد قوى مكافئة للاختبارات العملية، ليضمن بذلك قدراتٍ تحليلية عالية الدقة.

وتتيح هذه المنظومة المتقدمة إمكانية اتخاذ قراراتٍ تصميمية أكثر سرعةً ودقة، من خلال الجمع بين عمليات المحاكاة عالية الدقة وردود الفعل المباشرة من السائقين، وبالاستفادة من البيانات المُسجَّلة سابقاً وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتمكِّن هذه الخطوة "بريجستون" من تقييم عدد أكبر بكثير من مواصفات الإطارات وبوقت أقل، وفي ظروفٍ تشغيلية أكثر تنوعاً، مقارنة بالاختبارات العملية التقليدية. ويتيح ذلك حصر الاختبارات العملية - وهي عمليةٌ محورية في مسار التطوير - على المراحل النهائية للتحقق من موثوقية أداء الإطار.

تطوير أسرع وأثر بيئي أقل

يسهم محاكي القيادة التفاعلي الجديد (DiM500) في تقليل الحاجة إلى النماذج الأوليَّة المادية للإطارات إلى حد بعيد، ومن المتوقع أن يحقق وفورات تصل إلى 12,000 إطار تجريبي سنوياً، مساهماً بذلك بصورةٍ مؤثرة في خفض الأثر البيئي.

وتسهم تقنية التطوير الافتراضي للإطارات من "بريجستون" حالياً في خفض استهلاك المواد الخام وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 60% خلال مرحلة تطوير إطارات المعدات الأصلية.

تعزيز التطوير المشترك

يساهم دمج محاكي القيادة التفاعلي (DiM500) في تسريع وصول المنتج إلى الأسواق من خلال تطوير الإطارات والسيارات بالتوازي. ويدعم هذا النهج التعاون مع صانعي المركبات، كما يعزز قدرة "بريجستون" على تصميم إطارات مخصصة وكفيلة بتحسين أداء المركبات إلى أقصى حد.

ويدعم المحاكي بشكلٍ أساسي أداء تقييم الإطارات على الطرق الجافة، وتواصل الشركة توسيع نطاقه ليشمل طيفاً أوسع من ظروف الطُرُقات. ويعزز هذا النظام قدرة "بريجستون" على تلبية احتياجات صانعي المركبات والمستخدمين النهائيين على السواء، استناداً إلى إرث الشركة المتميز واستثماراتها الاستراتيجية في البحث والتطوير على نطاقٍ عالمي.

نبذة عن "بريجستون" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

تعد "بريجستون" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (Bridgestone EMEA) وحدة الأعمال الاستراتيجية الإقليمية لشركة "بريجستون كوربوريشن"، الرائدة عالمياً في مجال صناعة الإطارات وحلول التنقل المستدام.

يقع المقر الرئيسي للشركة في زافنتم في بلجيكا، وتضم أكثر من 14,000 موظفاً وتدير أعمالها في 35 دولة في مختلف أنحاء المنطقة.

أكثر من 800 مليون يورو حجم الإنفاق السنوي العالمي على البحوث والتطوير

مركز للبحوث والتطوير وحلبة للاختبار

أكثر من 3,400 منفذ للبيع

13مصنعاً للإطارات

توفر "بريجستون" مجموعة متنوعة من منتجات وتقنيات الإطارات الممتازة وحلول النقل المتطورة. وتتمثل رؤية الشركة في توفير قيمة للمجتمع والعملاء كشركة للحلول المستدامة. ويشكل التزام بريجستون (Bridgestone E8)، وهو إطار عمل من ثماني قيم هي؛ الطاقة والبيئة والكفاءة والتوسع والاقتصاد والتعاطف والسهولة والتمكين، العامل الموجه لأولويات الشركة الاستراتيجية وعمليات اتخاذ القرار والتطور الثقافي وإجراءات الاستدامة في سعيها لتحقيق رؤيتها.

