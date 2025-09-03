وقعّت شركة جميل بسطامي وأولاده – الوكيل المعتمد لإطارات بريجستون في الأردن – ومجموعة حكايا، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع النقل والمتخصصة بنقل الركاب، اتفاقية توريد وصيانة ومتابعة الإطارات (Bridgestone 3M Contract). وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بحضور فريق من شركة بريجستون الشرق الأوسط، إلى الارتقاء بمعايير السلامة والجودة لأساطيل مركبات مجموعة حكايا.

وقد وقّع الاتفاقية كل من السيد ناصر بسطامي، المدير العام لشركة جميل بسطامي وأولاده، والسيد معتصم الجغل، ممثلاً عن مجموعة حكايا.

وتأكيداً على هذا الالتزام، تم تنظيم برنامج تدريبي متكامل لفريق عمل مجموعة حكايا، شمل المعرفة الأساسية بالإطارات، وكيفية متابعة أدائها وأهمية صيانتها دورياً. ويأتي هذا البرنامج لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة للركاب والمركبات على الطريق.

وتعكس هذه الشراكة الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بتوفير أعلى معايير السلامة والاحترافية وضمان أفضل مستويات الأمان في قطاع نقل الركاب بالأردن.

