توسيع خدمات الأمن السيبراني عبر مركز بيانات في دبي يغطي احتياجات شركات منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بروف بوينت، الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، اليوم عن تقديم حلولها الأمنية التي تعتمد على العنصر البشري عبر مركز بيانات محلي في دبي. جاء هذا الإعلان خلال فعالية بروف بوينت للحماية في دبي، حيث ألقى سوميت داوان، الرئيس التنفيذي للشركة، كلمة سلط فيها الضوء على أهمية هذا التوسع في دعم الأمن السيبراني في الإمارات والمنطقة.

تحظى حلول بروف بوينت بثقة 50% من الشركات المدرجة في قائمة "فوربس جلوبال 2000" في الإمارات والسعودية، حيث توفر حلولاً متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وستتوفر هذه الحلول خلال الربع الأول من عام 2025، لتمكين العملاء في دولة الامارات من الامتثال لسياسات توطين البيانات المحلية والمتطلبات التنظيمية، ما يعزز حماية بياناتهم وأمنهم الرقمي.

يستمر مشهد التهديدات السيبرانية في الإمارات في التطور، ومع ذلك، يظهر مسؤولو الأمن السيبراني ثقة متزايدة في قدرتهم على التصدي لها. ووفقاً لتقرير "وجهات نظر مسؤولي أمن المعلومات 2024" الصادر عن بروف بوينت، ذكر 66% من مسؤولي الأمن السيبراني في دولة الامارات أنهم يشعرون بالاستعداد لمواجهة الهجمات السيبرانية ، مقارنة بنسبة 43% في 2023. يعود هذا النمو في الثقة جزئيًا إلى أن 89% من مسؤولي الأمن السيبراني في الدولة يسعون إلى تبني حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من الأخطاء البشرية ومكافحة التهديدات السيبرانية المتقدمة.

تسعى بروف بوينت من خلال استثماراتها المستمرة في المنطقة إلى تمكين المؤسسات في دولة الإمارات من التصدي لمخاطر الأمن السيبراني المتمركزة حول الافراد. وتُعد منصة بروف بوينت لحماية البريد الإلكتروني المنصة السحابية الوحيدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير حماية متقدمة ضد الهجمات السيبرانية الحديثة، بما في ذلك الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وبرمجيات الفدية، والروابط الخبيثة، وهجمات التصيد الاحتيالي التي تتجاوز المصادقة الثنائية (MFA Bypass).

تعليقا على الموضوع، قال سوميت داوان، الرئيس التنفيذي لشركة بروف بوينت: " تواجه المؤسسات في دولة الإمارات مشهد تهديدات سيبرانية سريع التطور، وهدفنا خلال السنوات المقبلة هو توفير الحماية لعدد أكبر من الشركات عبر حلول متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي. ويعكس إطلاق حلولنا عبر مركز بيانات محلي، التزامنا القوي بالاستثمار في المنطقة، ويدعم جهود التحول الرقمي المتسارعة، ويمكن المؤسسات من تطبيق استراتيجيات حماية سيبرانية متعددة الطبقات ، لحماية الأفراد والبيانات من التهديدات السيبرانية الأكثر تعقيدًا، مع ضمان بقاء البيانات داخل الدولة."

بروف بوينت الشرق الأوسط – أرقام وإنجازات:

تحظى بروف بوينت بثقة 50% من الشركات المدرجة في قائمة فوربس جلوبال 2000 في الإمارات والسعودية، وتحمي أكثر من 1,200,000 موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

شهدت قاعدة عملاء بروف بوينت في الشرق الأوسط نمواً بأكثر من 20% في عام 2024، ومن المتوقع استمرار النمو بنفس الوتيرة خلال السنوات القادمة.

زادت بروف بوينت من عدد موظفيها بأكثر من 40% في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 2019.

تتعاون بروف بوينت مع أكثر من 550 شريكاً في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

قال إميل أبو صالح، نائب الرئيس لشمال أوروبا، والشرق الأوسط، وتركيا، وأفريقيا في بروف بوينت: "تتصدر المؤسسات في الشرق الأوسط الجهود الرامية إلى تنفيذ تدابير الأمن السيبراني لحماية عملائها ومواكبة مشهد التهديدات المتزايدة. ونظل ملتزمين بتمكين المؤسسات عبر توفير الحلول والمعرفة اللازمة لحماية أهم أصولها، أي موظفيها. ومع تقديم حلولنا من خلال مركز بيانات في دولة الامارات، سنوفر تقنيات الأمن السيبراني المتمركز حول العنصر البشري الرائدة إلى عدد أكبر من المؤسسات في المنطقة، مع تلبية احتياجات العملاء والمتطلبات التنظيمية المحلية بشكل أفضل."

نبذة عن بروف بوينت:

شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال تحمي أكبر أصول المؤسسات وأكبر المخاطر ألا وهي الأفراد. ومن خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى السحابة، تساعد بروف بوينت الشركات حول العالم على إيقاف التهديدات المستهدفة وحماية بياناتها وجعل مستخدميها أكثر مرونة ضد الهجمات الإلكترونية. تعتمد المؤسسات الرائدة من جميع الأحجام، بما في ذلك 75 % الشركات المدرجة في مجلة Fortune 100. وتعمل الشركة على إبجاد حلول الأمان والامتثال التي تركز على الأفراد والتي تخفف من المخاطر الأكثر أهمية عبر البريد الإلكتروني، والسحابة، والوسائط الاجتماعية، والويب.

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