دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بروبرتي فايندر، المنصة العقارية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استثمارها في ستيك (Stake)، في خطوة تعزز التزامها بدعم نمو الشركات المبتكرة في قطاع التكنولوجيا والتي تُحدث نقلة نوعية في مشهد العقارات على مستوى المنطقة.

وتمكّن ستيك، إحدى أسرع المنصات الرقمية للاستثمار العقاري في الشرق الأوسط، المستخدمين من الاستثمار في ملكية جزئية في العقارات والصناديق العقارية الخاصة بمبالغ تبدأ من 500 درهم إماراتي. وسرعان ما تحوّلت الشركة، التي فازت بجائزة Proptech of the Year لعام 2024 خلال حفل توزيع جوائز بروبرتي فايندر، إلى مثال بارز عن قدرة التكنولوجيا على جعل الاستثمار العقاري أكثر سهولة وشفافية وسيولة. ويؤكد هذا الاستثمار ثقة بروبرتي فايندر بمنصة ستيك ورؤيتها لصياغة ملامح جديدة لطريقة تعامل الجيل القادم مع العقارات بصفتها إحدى فئات الأصول الاستثمارية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر: "شهدنا عن قرب كيف تحوّلت منصة ستيك من شركة ناشئة واعدة إلى تصدّر مشهد المنظومة التقنية في المنطقة. وانطلاقاً من إيماننا المشترك بقيم الثقة والشفافية والابتكار، فإننا نفخر بدعم نموها المستمر من خلال هذا الاستثمار".

وأضاف لحياني: "نحن على يقين أن التعاون والابتكار هما مفتاح تشكيل مستقبل العقارات في المنطقة. ويؤكد استثمارنا في شركات مثل ستيك إيماننا بقدرة التكنولوجيا على توسيع الفرص وتمكين المستهلكين خلال رحلتهم العقارية".

وفي هذا السياق، قال رامي طبارة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة ستيك: "يسرنا الترحيب بشركة بروبرتي فايندر بصفتها مساهماً ومستثمراً في شركتنا. وتمثّل مساهمة المنصة العقارية الرائدة في المنطقة في دعم مهمتنا ونمونا دليلاً قوياً على قيمة ما نبنيه". ولطالما دعمت بروبرتي فايندر الابتكار وتمكين المستهلك في عالم العقارات، لذا تنشئ هذه الشراكة تحالفاً مؤثراً لتسريع تطوّر المنظومة للمستثمرين والبائعين وأصحاب المنازل".



وينضوي هذا الاستثمار تحت توجّه أشمل تنتهجه بروبرتي فايندر لتعزيز منظومة التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال دعم الشركات المبتكِرة عالية النمو التي تتوافق مع رؤيتها لسوق عقاري أكثر شفافية وكفاءة واعتماداً على البيانات.

وتواصل بروبرتي فايندر استكشاف الفرص للاستثمار في الشركات الناشئة والتعاون معها، ولا سيما تلك التي ستُحدث تغييراً جذرياً في كيفية تفاعل الناس مع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمحة حول بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

لمحة حول ستيك

ستيك (Stake) هي منصة رقمية للاستثمار العقاري المدروس والمختار بعناية، تتيح للجميع من مختلف أنحاء العالم الوصول إلى العقارات في المدن الناشئة والمتقدمة والربح منها وبيعها.

ومنذ انطلاقها في عام 2011، نجحت المنصة في بناء مجتمع يضمّ أكثر من مليون مستخدم من أكثر من 211 جنسية، وتمكين ما يزيد على 250,000 استثمار تتوزع على أكثر من 500 عقار، مع دفع إيرادات إيجار تتجاوز 50 مليون درهم إماراتي، وإتمام معاملات عقارية بقيمة أكثر من 1.3 مليار درهم إماراتي حتى اليوم. وتخضع ستيك لتنظيم مزدوج، إذ تشرف سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) على جانب العقارات الجزئية، فيما تخضع الصناديق لإشراف هيئة السوق المالية (CMA) في المملكة العربية السعودية، كما تتلقّى الدعم من جهات استثمارية بارزة، مثل شركة مبادلة للاستثمار، وواعد فنتشرز من أرامكو السعودية، وشركة شركاء المبادرات في الشرق الأوسط (MEVP)، وRepublic.com.

