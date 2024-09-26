دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إنشاء شركة جديدة مستقلة لقسمها المتخصص في إدارة علاقات العملاء "برو سبيس"، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التركيز على تلبية احتياجات العملاء الرئيسيين بشكل أفضل وتقديم مزيد من الفوائد لهم، في تطور جديد يجسد التزام بروبرتي فايندر بتبسيط عملياتها وجعلها أكثر كفاءة وفعالية والتركيز بشكل أكبر على عروضها الأساسية التي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للمستهلكين ومساعدتهم على اتخاذ قرارات عقارية مدروسة ومستنيرة.

وستعمل "برو سبيس" ككيان مستقل، يقدم حلولاً رائدة لمحترفي السوق العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتولى "باتريك كولفيلد" منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي تأسست حديثاً. عمل كولفيلد سابقاً مديراً تنفيذياً لشركة "آرثر أونلاين" (Arthur Online)، إحدى شركات إدارة علاقات العملاء الرائدة في المملكة المتحدة، والتي استحوذت عليها شركة "أيرون" (Aareon)، أكبر مزود لخدمات التكنولوجيا العقارية في أوروبا، وقبل أن يصبح رئيساً لقسم عمليات الدمج والاستحواذ في "أيرون" في المملكة المتحدة، حيث قاد عمليات الاستحواذ على العديد من شركات إدارة علاقات العملاء والحلول المتخصصة التي تخدم سوق العقارات. وهذا السجل الحافل بالخبرات الغنية جعلت من كولفيلد الشخصية المناسبة والمؤهلة لقيادة دفة العمل في "برو سبيس" والانتقال بها إلى المرحلة التالية من النمو والتطور.

وقال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي، بروبرتي فايندر: "يعتمد القطاع العقاري على نحو متزايد على تكنولوجيا التحول الرقمي بما في ذلك سوق إدارة علاقات العملاء الذي يعد محفزاً أساسياً للكفاءة التشغيلية لمحترفي القطاع، ويهدف هذا التحول الجديد إلى إنشاء كيان مستقل يقدم أرقى الخدمات للسوق العقاري، ويمنح "برو سبيس" حرية أكبر للابتكار ومواصلة ريادتها في مجال إدارة علاقات العملاء."

ومن المتوقع أن تمضي "برو سبيس" قدماً، بقيادة كولفيلد، في توسيع عروضها وخدماتها، وتوفير حلول تقنية حسب الطلب من شأنها الارتقاء بعمل الوسطاء والوكالات العقارية وتمكينهم من إدارة عملياتهم بشكل أكثر فعالية.

من ناحيته، قال باتريك كولفيلد، الرئيس التنفيذي، برو سبيس: "أعتز بهذه المسؤولية ومتحمسٌ لقيادة برو سبيس في هذه المرحلة الجديدة نحو تحقيق المزيد من التطور والابتكار في إدارة علاقات العملاء في السوق. وأؤكد الالتزام بتطوير منصتنا ودفع عجلة الابتكار الهادف، الذي يساعد المتخصصين في القطاع على تحقيق النجاح في بيئة تتسم بالتنافسية العالية."

تعكس هذه الخطوة سعي بروبرتي فايندر الدائم لترسيخ مكانتها كبوابة رائدة للباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين، وتوفير مساحة للابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا العقارية.

نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. تربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في القطاع العقاري يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في العام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة رائدة للإعلانات العقارية المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين مستخدم نشط شهرياً عبر أسواقها المختلفة. وتدير الشركة منصة واحدة للتكنولوجيا العقارية تمثل علامة تجارية واحدة تنشط في العديد من البلدان، وتقدم لكل من الباحثين عن العقارات ووسطاء العقارات والمطورين أدوات تكنولوجية هي الأكثر تقدماً، وتجارب مستخدم فريدة من نوعها.

نجحت بروبرتي فايندر في إحداث تغييرات جذرية في قطاع العقارات، وتصدرت مشهد الابتكار والتكنولوجيا العقارية ونهج "المتعامل أولاً". وعمدت الشركة إلى توسيع عملياتها في جميع أنحاء المنطقة، وباتت تحظى بمكانة مرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ومصر، وتعمل حالياً على التوسع في عملياتها عبر زيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية وتركيا.

نبذة عن برو سبيس

"برو سبيس" هي منصة رائدة لإدارة علاقات العملاء في القطاع العقاري منذ العام 2012، وقد صُممت لتبسيط عمل الوكالات العقارية والوسطاء والمطورين. توفر "برو سبيس" أدوات قوية وواجهة سهلة الاستخدام تساعد المتخصصين في السوق العقاري على إدارة أعمالهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة، بدءاً من جذب العملاء المحتملين وحتى إتمام الصفقات.

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