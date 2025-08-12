أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن برنامج عضويات "مزايا"، أسرع برنامج للمكافآت نمواً في دولة الإمارات، والذي تديره شركة نيرفانا للسفر والسياحة، عن شراكة جديدة مع مراكز الفطيم أوتوسنترز.

وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة البرنامج لتوسيع المزايا الحصرية المقدمة للأعضاء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في فرع مراكز الفطيم أوتوسنترز الجديد في أبوظبي، بما يرسخ تعاوناً استراتيجياً يتيح للأعضاء الحصول على مزايا خاصة تشمل مجموعة شاملة من خدمات السيارات في مختلف أنحاء الدولة. ومع أكثر من1,400 عرض نشط وأكثر من 251,000 عضو، تعزز هذه الاتفاقية الجديدة من منظومة شركاء "مزايا"، والتي تعد الأسرع نمواً في منطقة الخليج.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتمكن أعضاء "مزايا" من الاستفادة من قيمة مضافة وتوفير في التكاليف من خلال شبكة مراكز خدمة السيارات التابعة لمراكز الفطيم، والمعروفة بجودة خدماتها. ويتماشى ذلك مع رؤية "مزايا" طويلة المدى في توفير مزايا أسلوب حياة عالية الجودة للشركات والأفراد في جميع أنحاء الدولة.

وتُعد مراكز الفطيم الذراع الاستراتيجية لخدمات ما بعد البيع التابعة لـ "الفطيم أوتوسنترز"، حيث توفر خدمات الصيانة والإصلاح لجميع العلامات التجارية، بما في ذلك السيارات الكهربائية. وتدير المراكز 15 فرعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى وحدات متنقلة لخدمة العملاء في مواقعهم، فضلاً عن خدمة الاستلام والتوصيل التي ترتقي بتجربة صيانة السيارات إلى مستوى جديد من الراحة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة: "يسعدنا انضمام مراكز الفطيم للسيارات كشريك استراتيجي لبرنامج عضوية "مزايا". هذه الشراكة تُثري محفظتنا من الميزات، وتعكس التزامنا بتقديم خدمات متميزة تضيف قيمة حقيقية لحياة أعضائنا اليومية. من خلال هذه الاتفاقية، سنواصل تطوير "مزايا" كأحد أبرز برامج المكافآت في الدولة، عبر عقد شراكات حصرية في قطاعات رئيسي".

من جانبه، قال جان-باسكال بوردير، المدير الإداري لخدمات ما بعد البيع العالمية في الفطيم للسيارات: "نلتزم في مراكز الفطيم للسيارات بتقديم القيمة والراحة والثقة لعملائنا. شراكتنا مع برنامج عضوية "مزايا" تجسّد هذا الوعد من خلال تقديم مزايا حصرية لشريحة أوسع من المهنيين والعائلات في الدولة. نتطلع لخدمة أعضاء "مزايا" بنفس مستوى العناية والتميز الذي يميز علامتنا التجارية".

وستُمكّن هذه الاتفاقية أعضاء "مزايا" من الوصول إلى خدمات سيارات مخصصة بأسعار مخفضة، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات والمزايا الإضافية، مما يعزز مكانة البرنامج كأحد أبرز برامج العضوية التي تقدم مزايا أسلوب حياة راقية.

نبذه عن نيرفانا للسفر والسياحة

تأسست نيرفانا للسفر والسياحة في عام 2007 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، كشركة كاملة لإدارة السفر والسياحة، تقدم خدماتها للعملاء الإقليميين والعالميين. تقع الشركة في قلب طفرة السفر في الإمارات العربية المتحدة، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات إدارة السفر وأكثرها تفضيلاً في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، مع 125 فرعًا عالميًا وفريقًا متخصصًا من 10452 متخصصاً في مجال السفر. تشمل العروض الرئيسية إدارة السفر والتخطيط، وحلول سفر الشركات المبتكرة، ومعالجة التأشيرات، ومساعدة الكونسيرج، والخدمات اللوجستية للفعاليات، وخدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، وخدمات الدرجة الأولى وكبار الشخصيات لمجموعة متنوعة من العملاء من القطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي. إن التواجد العالمي القوي والتكنولوجيا المتطورة والموظفين ذوي المهارات العالية يميزون نيرفانا للسفر والسياحة عن اللاعبين الآخرين في السوق. على مر السنين، قدمت الشركة باستمرار أفضل خدمة في فئتها، واهتمامًا لا مثيل له بالتفاصيل والاجتهاد، مما أكسب الشركة سمعة طيبة باعتبارها واحدة من أكثر شركات إدارة السفر ثقة في المنطقة. تلتزم نيرفانا للسفر والسياحة بتطوير عروضها باستمرار من أجل البقاء في صدارة سوق السفر المتغير باستمرار.

نبذه عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم إحدى الشركات الخاصّة الأكثر تنوّعاً ونمواً في المنطقة من مقرّها القائم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. تملك الفطيم عمليات قائمة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية، والعقارات، والبيع بالتجزئة، والصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية، عبر ابتكار حلول عملية برؤية مستقبلية طموحة. يعمل في الفطيم ما يقارب 33 ألف موظف، حيث تضمّ محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية من أبرز العلامات التجارية الموثوقة، بما في ذلك "تويوتا" و"لكزس" و"إيكيا" و"إيس" و"ماركس آند سبنسر" والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء، في ظلّ التركيز بشكل ملحوظ على الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ. وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.alfuttaim.com

