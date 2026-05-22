افتتاح مول الإمارات يأتي بعد النجاح الكبير لمحلي دبي مول وسيتي سنتر مردف، وذلك بعد انطلاق العلامة في المنطقة من الكويت العام الماضي

برايمارك ومجموعة الشايع تحتفلان بهذه المناسبة وتوجهان الشكر إلى دبي على الترحيب الكبير بالعلامة

الكويت: افتتحت برايمارك، شركة الأزياء الرائدة عالمياً، التي تشتهر بتشكيلات الأزياء ومستلزمات الحياة اليومية الأساسية ذات الأسعار المعقولة والقيمة المميزة، ثالث محلاتها في دبي في مول الإمارات، وذلك بالشراكة مع مجموعة الشايع.

ويقع المحل الجديد في الطابق الأرضي في مول الإمارات على مساحة تتجاوز 36,000 قدم مربعة، ليقدم تجربة تسوق واسعة وعصرية. ومن المقرر افتتاح الطابق الأول لاحقاً هذا العام، مضيفاً مساحة إضافية تبلغ 8,500 قدم مربعة، ما سيعزز تجربة التسوق بشكل أكبر. وبعد اكتمال التوسعة، سيصبح المحل واحداً من أكبر محلات برايمارك في دبي، وسيوفر أكثر من 400 فرصة عمل.

وشهد الافتتاح اليوم مراسم قص الشريط بحضور ممثلين من مجموعة الشايع وماجد الفطيم ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، احتفالاً بافتتاح ثالث محل لبرايمارك في دبي، وتقديراً لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها العلامة في دولة الإمارات.

ويأتي هذا الافتتاح بعد الإطلاق المرتقب لبرايمارك في الكويت العام الماضي، ثم افتتاحها الأول في الإمارات في دبي مول خلال شهر مارس من هذا العام، تلاه سريعاً افتتاح سيتي سنتر مردف، ليؤكد افتتاح مول الإمارات التزام العلامة طويل الأمد تجاه سوق الإمارات ودبي، ويمهد الطريق لمواصلة النمو والتوسع في المنطقة.

وفي هذا الإطار قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: "يمثل افتتاح برايمارك في مول الإمارات اليوم محطة مهمة نفخر بها في مجموعة الشايع وفي شراكتنا مع برايمارك، مع افتتاح ثالث محل للعلامة في دبي. والأهم من ذلك، أن هذا النجاح يعكس حجم الدعم والترحيب الذي حظينا به في دولة الإمارات ودبي، وأود أن أتوجه بالشكر إلى شركائنا، والملاك، والجهات الحكومية، وبالطبع زبائننا الجدد في برايمارك على دعمهم المستمر. ونتطلع الآن إلى البناء على هذا النجاح مع استمرار نمو العلامة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط."

من جانبه، قال خوسيه لويس مارتينيز دي لاراميندي، مدير التوسع الدولي في برايمارك: "بينما نحتفل اليوم بافتتاح برايمارك في مول الإمارات بدبي، أود أن أشيد بشراكتنا القوية مع مجموعة الشايع من خلال افتتاح ثالث محل لنا في الإمارات والرابع في الشرق الأوسط خلال أقل من عام. لقد كان التفاعل والحماس الذي أظهره المتسوقون تجاه افتتاح برايمارك في المنطقة رائعاً للغاية، ونتطلع بحماس إلى افتتاح محلاتنا في البحرين وقطر لاحقاً هذا العام."

ويقع المحل في مول الإمارات، أحد أبرز وجهات التسوق في المنطقة، ليتيح تجربة برايمارك المميزة لعدد أكبر من الزبائن في دبي ومختلف أنحاء الإمارات. ويمكن للمتسوقين استكشاف تشكيلة واسعة من الأزياء للنساء والرجال والأطفال ومنتجات الجمال، بما في ذلك القطع الأساسية اليومية، والتصاميم العصرية، والتعاونات الخاصة مع العلامات المرخصة، إلى جانب مجموعة The Edit الأكثر تميزاً، وكل ذلك بالأسعار المناسبة التي تشتهر بها برايمارك عالمياً.

وبعد افتتاح محل برايمارك في مول الإمارات اليوم، تخطط العلامة لافتتاح المزيد من المحلات بنهاية عام 2026 في كل من البحرين (سيتي سنتر البحرين) وقطر (دوحة فستيفال سيتي).

عن برايمارك

تأسست برايمارك على رؤية أن كل شخص يستحق أن يتألق بإطلالة رائعة ويشعر بالرضا - دون دفع المزيد من المال. نحن نؤمن بتقديم قيمة رائعة لمنتجاتنا دون أي تنازلات، ونضع المعايير للأزياء العصرية بأسعار معقولة، ونقدم تشكيلات أزياء أساسية يومية مصممة لتدوم طويلاً. تأسست برايمارك في إيرلندا عام 1969، وهي الآن شركة تجزئة عالمية في مجال الأزياء تضم أكثر من 480 محلاً في 19 بلداً في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، ويعمل لديها أكثر من 80,000 موظف. يزور ملايين الزبائن محلات برايمارك كل أسبوع ليتسوقوا بثقة كل ما يحتاجونه، بدءًا من التشكيلات الأساسية اليومية كالقمصان والجوارب، إلى أحدث صيحات الموضة - كل ذلك بأسعار لا تُضاهى.

ترتكز رؤية وشغف برايمارك على تبني فكرة افتتاح المحلات الفعلية التقليدية وتعزيز تجربة التسوق الشخصي - مما يُسهم بإضفاء الحيوية على الشوارع التجارية ومراكز التسوق لخلق تجارب اجتماعية مبهجة. تركز الشركة على إحداث تغيير إيجابي من خلال تقديم تشكيلات أزياء تدوم لفترة أطول، وحماية الحياة على كوكب الأرض ودعم سبل عيش الأشخاص الذين يصنعون ملابس برايمارك.

يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة مع أكثر من 50 علامة من العلامات التجارية المفضلة لدى الزبائن.

تُدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 3500 محل ومقهى ووجهة ترفيهية، ومركز عمليات لوجستية رئيسية ومنشآت مركزية لإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى أكثر من 125 منصة تسوق إلكترونية ورقمية بما في ذلك "أورا"، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع التجزئة في المنطقة.

يعمل لدى الشركة أكثر من 50,000 موظف في قطاعات متعددة تشمل الأزياء والأغذية والصحة والجمال والصيدلة والضيافة والتسلية والترفيه العائلي، ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علامات الشركة التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية، إلى المقاهي المحلية وخدمة طلبات السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، تشيبوتلي، وبرايمارك.

