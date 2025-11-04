​​​​​الخدمات التجارية للمنصة متاحة الآن للقطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الدولة، ما يمنح المؤسسات الخاضعة للتنظيم مسارًا فوريًا نحو اعتماد بيئة سحابية متوافقة وموجودة داخل الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدعم من مجلس الأمن السيبراني، أعلنت شركة "إي آند إنتربرايز"، التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، وشركة الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفيسز" التابعة لـ "أمازون دوت كوم"، عن بدء إطلاق التشغيل التجاري والاستعداد الكامل لمنصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات، وهي مبادرة سحابية جديدة تهدف إلى تسريع تبنّي خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الحكومية ومزودي البنية التحتية الحيوية والقطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والتعليم والفضاء والنفط والغاز والمنظمات غير الربحية.

وتمثل منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات، التي طورتها "إي آند" بدعم من "أمازون ويب سيرفيسز"، والمعتمدة من قبل مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطوة للمساهمة في مسيرة الدولة نحو بنية تحتية رقمية وطنية أكثر أمنًا. وتمكّن المنصة الجهات الحكومية والعملاء في القطاع الخاص من تنفيذ جميع عملياتها السحابية، باستثناء تلك المصنفة ضمن فئتي "سرّي" أو "سرّي للغاية"، بما يتماشى مع السياسة الوطنية للأمن السحابي.

تمت استضافة المنصة على المنطقة السحابية الخاصة بشركة "أمازون ويب سيرفيسز" في الشرق الأوسط في الإمارات، فيما تُدار من قبل "إي آند إنتربرايز"، وتأتي في وقتٍ تواجه فيه القطاعات الخاضعة للتنظيم بالمنطقة ضغوطًا متزايدة لحماية البيانات والامتثال للتشريعات الوطنية، ومواجهة تحديات الأمن السيبراني المتنامية. وتتصدى المنصة لهذه التحديات بشكل مباشر من خلال توفير بيئة قوية وفعّالة من حيث التكلفة، تتكامل فيها حوكمة البيانات والامتثال والابتكار كمبادئ أساسية في بنيتها المعمارية.

وقد صُممت المنصة خصيصًا للقطاعات التي تتطلب أعلى معايير الامتثال والأمان، حيث توفر مسارًا سريعًا وآمنًا لتبني الخدمات السحابية، مع ضمان بقاء البيانات داخل الدولة. كما توفر رؤية شاملة للموارد السحابية، وتحدد ضوابط الحوكمة والسيطرة التشغيلية ضمن حدود الدولة.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، مسؤول الأمن الإلكتروني في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تمثل منصّة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات محطةً بارزة في مسيرة التحول الرقمي لدولتنا، كما تُجسّد هذه الشراكة بين "إي آند" و"أمازون ويب سيرفيسز" نموذجًا عمليًا لكيفية الاستفادة من الابتكارات العالمية في مجال الحوسبة السحابية، مع الالتزام بالسياسة الوطنية للأمن السحابي في دولة الإمارات. ومن خلال توفير إطار عمل يتماشى مع هذه السياسة الوطنية، نُمكّن الجهات الحكومية والقطاعات الخاضعة للرقابة من تسريع تبنّي تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما أن أثر هذه المبادرة لا يقتصر على تعزيز قدرتنا على الصمود في وجه التحديات السيبرانية فحسب، بل يرسخ أيضًا مكانة الإمارات كدولةٍ رائدةٍ في الابتكار الرقمي الآمن.»

بدوره، قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنتربرايز": «نفخر بإطلاق أول منصة من نوعها لتسريع تبني الحلول السحابية السيادية في دولة الإمارات. إن تعاوننا مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات وأمازون ويب سيرفيسز، يمكّن المؤسسات من تحقيق أهداف الامتثال والسيادة على البيانات دون المساومة على الابتكار أو المرونة. ومع دخول منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات حيّز التشغيل التجاري الكامل، أصبح بإمكان المؤسسات الآن تشغيل أعمالهم على سحابة أمازون ويب سيرفيسز بثقة، مستندةً إلى بنية تحتية مبنية على مبادئ السيادة والامتثال التي تم دمجها في تصميم المنصة منذ البداية.»

ومن جهتها، قالت تانوجا رانديري، المدير العام ونائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أمازون ويب سيرفيسز: «تم تصميم المنصة وفقًا لمعايير الامتثال التنظيمي في الإمارات ومبادئ الثقة الصفرية لتوفر بنية سحابية جاهزة للإنتاج وتتم استضافتها داخل الإمارات بإدارة شركة "إي آند إنتربرايز". يمثل إطلاق المنصة لحظة حاسمة للتحول الرقمي الإقليمي، حيث يمكّن مؤسسات القطاعين العام والخاص من تسريع انتقالها إلى الحوسبة السحابية بثقة. ويجمع تعاوننا مع "إي آند انتربرايز" ومجلس الأمن السيبراني في الإمارات يبن قوّة الأمان والابتكار في أمازون ويب سيرفيسز والخبرة المحلية العميقة التي تضمن الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية والأمنية الوطنية. ونحن ملتزمون بدعم طموحات الإمارات الرقمية وبناء مستقبل آمن ومبتكر ومستدام.»

ومن خلال دمج ضوابط الأمان القائمة على مبدأ الثقة الصفرية، مع خيارات إدارة المفاتيح السحابية داخل الدولة وآليات إعداد التقارير المؤتمتة الخاصة بالامتثال، فإن منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات تتيح للمؤسسات التركيز على الابتكار دون الإخلال بمتطلبات الحوكمة أو الالتزامات التنظيمية.

يُذكر أن منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات أُعلن عنها لأول مرة في مايو 2025، كجزء من مبادرة أوسع لتسريع تبني الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في القطاع العام وقطاعات الأعمال الخاضعة للتنظيم في الدولة. ويُعد هذا الإعلان خطوة جديدة في مسيرة الدولة نحو سيادية الخدمات السحابية، بدءًا من المفهوم والتعاون إلى الجاهزية على المستوى الوطني، ودعمًا لرؤية "نحن الإمارات 2031" وجهود الدولة في بناء منظومة رقمية موثوقة ومتوافقة ومستدامة. وتوفر المنصة مسارًا مجربًا ومتوافقًا وفعالًا من حيث التكلفة لمؤسسات القطاعين العام والخاص لتحديث عملياتها بأمان في السحابة، فضلًا عن تعزيز مرونة البنية الرقمية لدولة الإمارات.

تتوفر منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات الآن عبر "إي آند إنتربرايز"، ويمكن للمؤسسات البدء بإجراء تقييم الجاهزية أو الانتقال مباشرة إلى مرحلة النشر الإنتاجي.

للمزيد من المعلومات حول منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات وكيفية البدء بالاستفادة من خدماتها، يُرجى زيارة الرابط: https://www.eandenterprise.com/en/solutions/cloud-and-digital-infrastructure/aws/sovereign-launchpad.html

