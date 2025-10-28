جنوب أفريقيا استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 661 مليون دولار خلال الربع الأول 2025

دبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "بانكي إنترناشونال بروبرتيز" عن افتتاح فرعها الأول في مدينة جوهانسبرغ، حيث يقدّم مكتبها الجديد في منطقة "هايد بارك لين" خبراتها الواسعة للعملاء في جنوب أفريقيا، ويوفّر لهم إمكانية الوصول المباشر إلى فرص استثمارية عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول أخرى حول العالم.

ويأتي هذا التوسّع في وقت يشهد فيه المستثمرون في جنوب أفريقيا نشاطاً متزايداً في سوق دبي العقاري المزدهر، إذ سجّلت الإمارة خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 125,538 صفقة عقارية بقيمة 431 مليار درهم، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، وكانت 58% من هذه الصفقات بفضل المساهمة القوية من المستثمرين الدوليين. واستحوذ المستثمرون من جنوب أفريقيا على جزء ملحوظ من هذا النمو، بفضل جاذبية العوائد الاستثمارية المرتفعة التي تتراوح بين 6% و 8%، وهي من بين الأعلى عالمياً، يُضاف إلى ذلك مكانة دبي الراسخة باعتبارها ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

وقال بوروش جونجونوالا، الرئيس التنفيذي لشركة "بانكي إنترناشونال بروبرتيز": "من المعروف أن جنوب أفريقيا تعدّ من أبرز أسواقنا الاستثمارية، بفضل الطلب القوي على العقارات قيد الإنشاء والعقارات الفاخرة والسوق الثانوية في دولة الإمارات. ومن خلال تأسيس فرع محلي هناك، نعمل على تعميق هذه العلاقة، وبناء جسر مباشر بين الأسواق، وتقديم خبراتنا العقارية العالمية للعملاء الباحثين عن فرص في دبي والمملكة المتحدة والهند وقطر وغيرها من الوجهات الاستثمارية العالمية. وبصفتنا شركة وساطة عقارية عالمية تحظى بثقة قوية على نطاق واسع، نؤكد التزامنا بالشفافية والمصداقية، وإتاحة فرص الوصول إلى أسواق دولية متنوعة".

وسيوفّر فرع جوهانسبرغ المجموعة الكاملة من الخدمات العقارية التي تقدمها "بانكي"، بما في ذلك مشاريع البيع على الخريطة، والمبيعات والإيجارات في السوق الثانوية، يضاف إلى ذلك العقارات التجارية والاستثمارات الفاخرة وإدارة المحافظ والمعاملات العابرة للحدود. ويمكن للعملاء في جنوب أفريقيا الآن الاستفادة من محفظة "بانكي" الدولية عبر مركز محلي يجمع بين الخدمة الشخصية والفهم الثقافي العميق، وهي السّمة التي تميّز فريق بانكي متعدد الجنسيات.

ومع هذا الافتتاح، تعمل "بانكي" على تعزيز مكانتها كواحدة من أكثر شركات الوساطة العقارية انتشاراً على المستوى العالمي انطلاقاً من دبي، حيث يمكنها تحقيق أهدافها عبر ربط المستثمرين من مختلف القارات، وترسيخ دورها كمستشار موثوق للمعاملات العقارية الدولية.

وسيتولى قيادة فرع جنوب أفريقيا رافيكانت شارما، وهو خبير عقاري يتمتع بأكثر من عشر سنوات من الخبرة في الأسواق العالمية. وكان رافيكانت قد تولى قيادة قسم المبيعات والإيجارات الثانوية لدى "بانكي" في دبي، كما أشرف على فرق أداء عالية في السوقين الأولي والثانوي بإمارة رأس الخيمة. وتشمل خبراته الدولية توليه مناصب عديدة في كل من "يورستار" (Eurostar) و "ساريجاما إنديا ليمتد" (Saregama India Ltd) و "آي يوغي" (iYogi) و "ويبرو" (Wipro)، الأمر الذي يمنحه منظوراً عالمياً وخبرة عملية يؤهلانه لقيادة توسّع "بانكي" في جنوب أفريقيا بثقة وكفاءة.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال رافيكانت شارما، مدير المبيعات الأول في جنوب أفريقيا: "إن إطلاق عملياتنا في جوهانسبرغ لا يقتصر على افتتاح مكتب جديد هناك، بل يتمحور حول توفير سهولة الوصول إلى الفرص الاستثمارية. ويأتي ذلك من منطلق إدراكنا لحقيقة أن المستثمرين في جنوب أفريقيا يبحثون عن الاستشارات التوجيهية الموثوقة التي يمكن أن تساعدهم على استكشاف آفاق الأسواق المحلية والدولية، وهذا ما نقدّمه لهم من خلال "بانكي" التي تواصل ترسيخ موقعها كشركة وساطة دولية تربط المستثمرين المحليين بفرص عالمية واعدة".

ويأتي هذا التوسّع في ظل تنامي قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا. ففي الفترة بين عامي 2014 و2024، استثمرت الشركات الإماراتية في 28 مشروع استثمار أجنبي مباشر في جنوب أفريقيا، بقيمة تقديرية بلغت 23.6 مليار دولار. كما سجّلت جنوب أفريقيا تدفّقات استثمارية مباشرة بقيمة 661 مليون دولار في الربع الأول من العام 2025، الأمر الذي يعكس تجدّد ثقة المستثمرين في سوق جنوب أفريقيا.

نبذة عن بانكي إنترناشونال بروبرتيز

تُعد شركة بانكي إنترناشيونال العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، شركة وساطة عقارية متكاملة تُقدّم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل المبيعات السكنية والتجارية، ومبيعات المشاريع على المخطط، والتأجير، وإدارة العقارات، وتسويق المشاريع. تأسست الشركة على مبادئ الشفافية والابتكار وتقديم خدمة تضع العميل في المقام الأول، وقد بنت سمعة قوية كواحدة من أبرز شركات الوساطة العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم الاعتراف بها كمكان عمل معتمد ضمن قائمة “أفضل أماكن العمل”. وبفضل رؤيتها للتوسع عالميًا، تواصل بانكي الجمع بين الخبرة السوقية والحلول التقنية المدعومة بالتكنولوجيا لتقديم القيمة والثقة في جميع مراحل رحلة الاستثمار العقاري.

