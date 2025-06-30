دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بالما للتطوير"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع العقارات بالإمارات، عن تعيين شركة "ايه بي سي سي للأساسات والمقاولات" لبدء أعمال التدعيم والحفر في برج "ويست ريزيدنس"، وهو أول برج سكني ضمن مشروع "سيرينيا ديستريكت"، المجمع السكني الكبير الذي تطوره الشركة في جزر جميرا وتبلغ قيمته 5 مليارات درهم.

ويمتد مشروع "سيرينيا ديستريكت" على مساحة تزيد عن 600 ألف قدم مربعة، مع مساحة بناء إجمالية تصل إلى 3.5 مليون قدم مربعة. وسيتكون المشروع من 6 أبراج مميزة تُنفّذ على مراحل، وسيحظى السكان بأسلوب عيش متكامل من خلال مرافق عديدة، مثل مبنى "نادي سيرينيا سيجنتشر"، ومستوى خاص يضم المرافق العامة، وبحيرة "سيرينيتي"، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة مصممة لتعزيز الراحة والاسترخاء والحياة المجتمعية.

وقد صُمّم هذا المشروع من طرف شركة "نيكين سيكي" اليابانية، ثالث أكبر شركة للتصميم المعماري والهندسي في العالم، واستُلهم تصميمه من الفلسفة اليابانية "إيريكو" التي تعتمد على الهدوء والبساطة والتوظيف الأمثل للمساحات.

وقال عمر درباس، المدير التنفيذي للتطوير والهندسة في شركة "بالما للتطوير": " يسعدنا التعاون مع شركة "ايه بي سي سي" التي نشهد على خبرتها واحترافيتها من خلال المرحلة الأولى من بناء مشروع سيرينيا ليفينج في نخلة جميرا. إن سجلها الحافل بالإنجازات يمنحنا ثقة تامة بقدرتها المتواصلة على تحقيق نتائج استثنائية. ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع من أبرز المشاريع السكنية في دبي، حيث يجمع بين أسلوب حياة فريد وخدمات عالمية المستوى. نؤكد التزامنا في بالما للتطوير بتسليم المشاريع في الوقت المحدد مسبقاً والمساهمة في تطور القطاع العقاري في الإمارة".

ويتمتع المشروع بموقع استثنائي داخل جزر جميرا، ويجمع بين الخصوصية وقربه من مناطق حيوية مثل أبراج بحيرات جميرا، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأبتاون، ومارينا دبي. كما يتميز المشروع بوجود مسارات مشي

بطول 20 كيلومترًا، تشجع على النشاط والحيوية. بينما تضفي الإضاءة الخارجيّة للمباني والمستوحاة من الطبيعة لمسة جماليّة متغيّرة طوال اليوم ما يعكس التصميم المبتكر للمشروع.

نبذة عن بالما للتطوير العقاري:

تأسست شركة بالما للتطوير العقاري عام 2002، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في دبي، تشتهر بإنشاء مجمعات سكنية فاخرة على الواجهة البحرية توفر قيمة مضافة طويلة الأجل. وبفضل سجلها الحافل بالتسليم في الموعد المحدد وتميزها في التصميم، تلتزم بالما في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والحضرية لدبي. وتشمل محفظتها مشاريع مميزة مثل برج كيان إنفينيتي، وأبراج سيلفيرين، وسيرينيا ريزيدنسز النخلة.

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