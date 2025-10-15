تعمل الخزائن الإلكترونية التابعة لبريد البحرين بتقنيات وخدمات أرامكس اللوجستية، مما يتيح خدمة تسليم آمنة مع إمكانية التتبّع الفوري لحظة بلحظة.

المنامة، البحرين: أعلنت "أرامكس"، الشركة العالمية الرائدة في خدمات النقل والحلول اللوجستية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين لإطلاق خزائن إلكترونية. ومن المرتقب أن تُسهم منظومة استلام الطرود الجديدة في تذليل التحديات التقليدية المرتبطة بالتوصيل، سواء للمستهلكين أو الشركات.

ويأتي إطلاق الخزائن الإلكترونية في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة نموًا غير مسبوق، مع توقّعات بأن تصل مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وقد أدّى هذا الارتفاع في التسوّق عبر الإنترنت والزيادة الناتجة في حجم الطرود إلى الضرورة المُلحّة لاعتماد حلول توصيل مؤتمتة، غير تلامسية، وفي متناول الجميع، بهدف تحسين كفاءة "الميل الأخير" في عمليات التوصيل.

تُشكّل الخزائن الإلكترونية التابعة لبريد البحرين عنصرًا أساسيًا في منظومة الخدمات اللوجستية المتطوّرة في المملكة. وتشير تحليلات القطاع إلى أنّ أنظمة استلام الطرود المؤتمتة قد تُساهم في خفض تكاليف التوصيل بنسبة تصل إلى 30%، مع تحقيق ارتفاع ملحوظ في معدّلات رضا العملاء.

على عكس أساليب التوصيل التقليدية التي تتطلّب من العملاء التواجد في أوقات محدّدة أو الانتظار في طوابير مكاتب البريد، تُتيح الخزائن الإلكترونية مرونة في استلام الطرود، إذ يُمكن للعملاء استلام شحناتهم في الأوقات التي تناسبهم، ومن محطات آمنة موزّعة استراتيجيًا في مختلف أنحاء المملكة. كما توفّر التكنولوجيا المتقدّمة للتتبّع اللحظي إشعارات فورية ورؤية كاملة لمسار الشحنة، وذلك من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المتكاملة.

في هذا الصدد، قال ينال أنز، المدير العام لشركة "آرامكس" البحرين: "يُجسّد تعاوننا مع وزارة المواصلات والاتصالات التزامًا مشتركًا بالارتقاء بأنظمة التوصيل الوطنية من خلال حلول ذكية مدعومة بالتكنولوجيا، في لحظة مفصلية لقطاع الخدمات اللوجستية في مملكة البحرين. كما يُؤكّد هذا التعاون التزامنا الراسخ بريادة تطوير البنى التحتية الذكية على صعيد منطقة الشرق الأوسط." وتابع قائلًا: "ومن خلال دمج خبراتنا التقنية مع شبكة بريد البحرين الواسعة، نُسهِم في تعزيز سهولة الوصول وتحسين تجربة العملاء، لنُرسي معًا معيارًا جديدًا لحلول التوصيل التي تتمحور حول احتياجات العملاء في المنطقة."

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب. وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة. واستجابة للمخاوف البيئية ولمواجهة التغير المناخي، نهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

نبذة عن وزارة المواصلات والاتصالات

تعتبر وزارة المواصلات والاتصالات الهيئة الحكومية المسئولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وذلك بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات وذلك وفق الرؤية الاقتصادية حتـى عـام 2030م. وتتولى وزارة المواصلات والاتصالات مسئولية تنظيم عملية تطوير أنظمة المواصلات والتي تشمل تنظيم وتوحيد خدمات الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد وذلك بطريقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام مواصلات أكثر أمناً وسرعة وفعالية وتعزيز حركة الناس والبضائع والمعلومات.وبشكل عام، تشمل مسؤوليات وزارة المواصلات والاتصالات على الاشراف وتنظيم قطاع الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد والاتصالات.

