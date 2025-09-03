دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة باركو، وهي تكتل أعمال متنوع الاستثمارات، عن إطلاق شركتها العقارية الجديدة في دولة الإمارات "باركو ديفلوبرز"، بخطط طموحة لتطوير أكثر من مليوني قدم مربعة من المجمعات السكنية المجتمعية في دبي وغيرها من الإمارات. وقد تم رسمياً تدشين أول مشروعاتها "ليڤيا ريزيدنسز" في دبي الجنوب، إحدى أسرع المناطق نمواً على مستوى السكن والأعمال في المدينة.

تم تصميم "ليڤيا ريزيدنسز" كمجتمع حديث يركّز على أسلوب الحياة العصرية، حيث يجمع بين المساحات الرحبة، والتخطيطات المدروسة، وأكثر من 20 مرفقاً متميزاً، ليعيد تعريف مفهوم "الحياة المنتقاة". يتكون المشروع من ستة طوابق تضم 71 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 555,000 درهم إماراتي، ومن المتوقع تسليمها في الربع الرابع من عام 2027.

وقال صفدر بادامي، مدير "باركو ديفلوبرز":"في باركو، رسالتنا هي إعادة تعريف معنى العيش المجتمعي للسكان المتزايدين في دولة الإمارات. مع ليڤيا ريزيدنسز، أردنا تقديم أكثر من مجرد منازل؛ نحن نبني بيئة يلتقي فيها التصميم المعماري العصري مع التكنولوجيا الذكية ووسائل الراحة اليومية بسلاسة. كل تفصيل، بدءاً من المساحات الواسعة وصولاً إلى أكثر من 20 مرفقاً منتقى بعناية، تم تصميمه لخدمة العائلات والمهنيين والمقيمين الباحثين عما هو أبعد من المألوف. ليڤيا ريزيدنسز تمثل أولى محطات رحلتنا في تطوير مجتمعات مميزة في دبي ورأس الخيمة حيث يصبح الاستثنائي هو المعيار."

تم استلهام تصميم "ليڤيا ريزيدنسز" من الطراز المعماري في لوس أنجلوس مع دمجه بعملية دبي العملية، ويتميز بواجهة زجاجية عصرية، ومساحات خضراء محيطة، وداخليات بارتفاعات تصل إلى 3 أمتار مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، ومطابخ مجهزة بالكامل. كما تم تجهيز كل وحدة بأنظمة منازل ذكية للتحكم بالإضاءة والستائر والمناخ لضمان الراحة والكفاءة.

سيتمكن السكان من الاستمتاع بمجموعة واسعة من المرافق الموزعة بعناية ضمن مناطق النشاط والترفيه والعائلة والإنتاجية. تشمل أبرز هذه المرافق: مسبح، سطح لممارسة اليوغا، ملعب جولف صغير، مسار للركض، سينما خارجية، مناطق لعب للأطفال، ركن للحيوانات الأليفة، مساحات عمل مشتركة، ومناطق عامة مزودة بالإنترنت اللاسلكي، وكلها مدعومة بأنظمة أمنية ذكية على مدار الساعة.

وقال سعادات يعقوب، مدير "باركو ديفلوبرز":"نؤمن أن المرحلة المقبلة من قطاع العقارات في الإمارات تتمثل في خلق قيمة طويلة الأمد للمستخدمين النهائيين، بدلاً من المضاربات قصيرة المدى. مشروع ليڤيا يجسد هذه الفلسفة – حيث يركز على القابلية للعيش، والكفاءة، وجودة التصميم قبل أي شيء آخر. ومن خلال إطلاقه في دبي الجنوب، إحدى أكثر المناطق اتصالاً واستعداداً للمستقبل، فإننا نضمن لسكاننا الاستفادة ليس فقط من ميزات أسلوب الحياة الراقي، بل أيضاً من النمو والاتصال طويل الأمد. هذه هي الركيزة الأساسية لرؤية باركو في تطوير مجتمعات تتطور مع حياة الناس وتبقى ذات صلة لسنوات قادمة."

يقع المشروع في دبي الجنوب، التي تُعد من أسرع المناطق نمواً على مستوى السكن والأعمال، ويوفر لقاطنيه سهولة الوصول إلى أبرز المعالم بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي، إكسبو سيتي، المنطقة الحرة لجبل علي، وشاطئ جميرا بيتش ريزيدنس. كما يحيط بالمشروع حدائق، ومدارس، ومراكز تسوق، وخدمات مجتمعية، مما يجعله مشروعاً استراتيجياً للقيمة طويلة الأمد والراحة.

إطلاق "ليڤيا ريزيدنسز" يؤكد التزام "باركو ديفلوبرز" بتقديم مجتمعات سكنية عالية الجودة في مناطق النمو، حيث يجمع بين الراحة والتكنولوجيا ويلبي الاحتياجات المتطورة لشريحة المشترين متوسطي الدخل. كما تخطط الشركة لمشروعات مستقبلية في كل من منطقة أرجان، مجمع دبي لاند السكني (DLRC)، وتلال جبل علي.

نبذة عن باركو ديفلوبرز

باركو ديفلوبرز هي شركة تطوير عقاري مقرها الإمارات، يديرها خبراء لديهم خبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في قطاعات متعددة تشمل العقارات، التمويل، الاستشارات، الأغذية والمشروبات، والتصنيع. تأسست الشركة على مبادئ الالتزام بالعمليات والجودة والمصداقية، وتجمع بين التطوير العقاري المتكامل ورؤية ملكية طويلة الأمد. ومع خطط متنامية في دبي ورأس الخيمة، تلتزم باركو ديفلوبرز بإنشاء مجتمعات سكنية ذات قيمة، تدمج بين التكنولوجيا الذكية، والوظيفية، والراحة، لتلبي احتياجات المستخدمين المتطورة في دولة الإمارات.

