

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "غلايدويز" (Glydways Inc.)، أول شركة في العالم تقدم شبكات التدفق الذكي (Flow Networks – AV2.0) للمدن العالمية، بهدف تطوير حلول متكاملة تجمع بين خدمات المواقف والنقل في مواقع مختارة بدبي.

وبموجب هذه المبادرة، سيتم تحويل مجموعة مختارة من المواقع التي تديرها باركن إلى محطات تنقل متعددة الوسائط لتكون نقاط انطلاق ووصول مريحة لمركبات "غلايدويز" ذاتية القيادة "Glydcars" التي تتحرك عبر مسارات صغيرة مخصصة ومدارة رقمياً، لتشكل شبكات تدفق ذكي عالية السعة توفر التنقل عند الطلب، دون ازدحام أو توقف، وتنقل الركاب مباشرةً إلى وجهتهم النهائية. ويسهم هذا الدمج في توفير انتقال سلس بين وسائل التنقل الشخصي عند الطلب والوجهات الرئيسية، مما يعزز راحة المتعاملين، ويخفف من حدة الازدحام، ويحفز على اتباع التنقل الحضري الأكثر استدامة.

تركّز الشركة الجديدة التابعة لباركن، "باركن موبيليتي"، على تقديم تقنيات متقدمة وإطلاق خدمات ذات قيمة مضافة، حيث ستجمع بين حلول المواقف متعددة الطوابق الرائدة عالمياً وشبكات التدفق الذكي لـ "غلايدويز"، بما يتيح الاستفادة القصوى من المواقف وتحسين كفاءة مواقعها، دون الإخلال بسهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية. كما ستسعى "باركن موبيليتي" إلى تقديم جيل جديد من حلول المواقف المخصصة، المقترنة بتنقل مباشر إلى الوجهة النهائية، بما يوفر أعلى مستويات الراحة والانسيابية في تنقل المركبات.

ويمتد هذا التعاون ليشمل التكامل الرقمي، ليتم تضمين خدمات "غلايدويز"، (بما في ذلك المسارات، وحالة التوفر الفوري، وأوقات الوصول المقدرة، وخدمات الحجز)، مباشرةً ضمن تطبيق وموقع باركن الرقمي. وسيتيح هذا النظام الموحد للمتعاملين التخطيط والحجز وإدارة رحلات المواقف والنقل عبر واجهة واحدة. وفي الوقت ذاته، ستعمل الشركتان على توحيد أنظمة دعم المتعاملين لضمان تجربة استخدام سلسة وموحدة.

وفي تصريحه حول هذا الموضوع، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:

"يعتمد مستقبل التنقل الحضري على التكامل والانسيابية والاستدامة. ومن خلال تعاوننا مع غلايدويز، إننا نحول البنية التحتية للمواقف إلى محطات تنقل حيوية تدعم مباشرة رؤية دبي لنظام نقل أكثر ذكاء وكفاءة. وعبر دمج خدمات المواقف والتنقل ذاتي القيادة ضمن منصة رقمية واحدة، نوفر تجربة أكثر راحة وترابطاً لمتعاملينا".

ومن جانبه، قال مارك سيغر، الرئيس التنفيذي لشركة غلايدويز:

"تُعدّ باركن واحدة من أبرز الأسماء في البنية التحتية الحضرية لمدينة دبي، وتأتي هذه الشراكة لتعكس تماماً فلسفة تصميم حلول غلايدويز؛ القائمة على أن تكون التقنية جزءاً مدمجاً وأصيلاُ في نسيج حركة المدينة، وليست مجرد طبقة إضافية. ومن خلال هذا التعاون، نعمل معاً على تحويل مواقع مواقف المركبات إلى نقاط انطلاق للتنقل ذاتي القيادة عند الطلب، مما يمنح سكان دبي وزوّارها ترابطاً سلساً بين مواقع ركن المركبات والوجهات التي يرغبون في الوصول إليها، بعيداً عن الازدحام والتأخير، ودون المساس بجودة التجربة".

ومع تقدم دبي في تحقيق طموحاتها كمدينة ذكية، ضمن إطار خطة دبي الحضرية 2040، يضع هذا التعاون باركن في مقدمة مشهد التنقل المتكامل، بفضل تركيزها المتواصل على تحسين تجربة المتعاملين من خلال الابتكار.

