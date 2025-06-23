القاهرة - أعلنت شركة باراجون للتطوير العقاري، الرائدة في تطوير المشاريع المتجددة ومتعددة الاستخدامات في مصر، عن افتتاح أول مكتب إقليمي لها في المملكة العربية السعودية فى الرياض، حيث يأتي هذا التوسع الاستراتيجي تأكيدًا على التزام باراجون بنشر خبراتها وتبادل معرفتها في القطاع العقاري، إلى جانب دعم المجتمعات والثقافات المحلية من خلال تنفيذ تصميمات تركز على احتياجات الأفراد، بما يعزز الرفاهة ويرفع من مستوى الأداء.

يأتي الإعلان عن أول مكتب إقليمي بالتزامن مع مشاركة باراجون في معرض عقارات النيل في الرياض، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات العقارية في المنطقة، وذلك انطلاقًا من التزامها الراسخ بتوطيد أوجه التعاون في القطاع العقاري ونشر فلسفتها في التطوير العقاري الذي يتسم بالابتكار والتجديد والمرونة.

فيما تتيح المملكة العربية السعودية أفقًا استثمارية غير مسبوقة، حيث تتضمن رؤية المملكة 2030 محورًا أساسيًا لتطوير حلول عقارية مبتكرة ومتكاملة، إلى جانب المدن الاقتصادية الحديثة، ومع سعي المملكة لإنشاء مساحات متعددة الاستخدامات وبيئات ريادية للشركات الناشئة، يزداد الطلب بشكل متسارع على بيئات الأعمال التي تتميز بالتجديد وتساهم في رفع مستوى الأداء.

وفي هذا السياق، تتماشى استراتيجية التوسع التي تنتهجها باراجون بشكل مثالي مع التحول الذي تشهده المملكة في القطاع العقاري، بما يتواءم مع خبرتها الواسعة في التطوير العقاري الابتكاري الذي يركز على تلبية احتياجات الأفراد ومجتمعات الأعمال، من خلال دعم هذه المراكز الحضرية سريعة النمو وتوفير أنظمة بيئية متصلة للأعمال.

وبهذه المناسبة، علق المهندس محمد بدير، رئيس مجلس إدارة شركة باراجون للتطوير العقاري: "نعمل في شركة باراجون على نشر خبراتنا المتكاملة التي تزيد عن 35 عامًا في مجال التطوير العقاري والتصميم، واستنادًا إلى نجاح مشروعات PARAGON 1, PARAGON 2, and PARAGON 3 في مصر، ونهجنا المتميز في تطوير مشاريع مترابطة ومتعددة الاستخدامات، تستعد باراجون لتقديم 500 ألف متر مربع من المرافق متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل افتتاح مكتبنا الإقليمي الأول خطوة محورية في التزامنا بدمج جوانب مثل نمط المعيشة والثقافة والرفاهية والأعمال والضيافة معًا. لذا فإن هذا التوسع يمثل معلمًا استراتيجيًا في دعم تحول المملكة، ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير مساحات ذات أداء عالٍ لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمختلف مجتمعات المملكة."

ومن جانبه أضاف المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري: "يتميز السوق السعودي بإمكانات هائلة للتطوير المتجدد والمتمحور حول الإنسان. ويُجسّد حضورنا في المملكة التزامنا بمشاركة خبراتنا وتعزيز التعاون في تطوير مساحات مترابطة ومتعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ نخطط في باراجون لتطوير وإدارة 200 ألف متر مربع من المساحات المكتبية بحلول عام 2027، مستهدفين الوصول إلى 500 ألف متر مربع بحلول 2030 في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة. ويمثل افتتاح مكتبنا الإقليمي في المملكة أكثر من مجرد محطة للنمو؛ إنه بداية رحلة أوسع نحو الإسهام الفعّال في بناء مستقبل أكثر تجدُّدًا وشمولية على مستوى المنطقة، بينما نواصل استكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الديناميكية الأخرى."

وعلق أحمد شعراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري في شركة باراجون للتطوير العقاري: "تأتي مشاركتنا في معرض عقارات النيل في وقت محوري لشركة باراجون، حيث نرسّخ حضورنا الإقليمي ونقدّم نموذجنا التطويري المتجدد والمتمحور حول الإنسان لجمهور خليجي أوسع. ويشكّل المعرض منصة قيّمة للتواصل مع أصحاب المصلحة في السوق السعودية، واستعراض محفظة مشاريعنا، واستكشاف فرص الشراكة التي تنسجم مع رؤيتنا لمساحات متعددة الاستخدامات تلبي تطلعات المستقبل. ويعكس انخراطنا في سوق ديناميكية مثل المملكة التزامنا الراسخ بالتعاون والشراكة، ويعزز مكانة باراجون كجهة رئيسية فاعلة في المشهد العقاري سريع التطور."

يعكس هذا التوسع خطة استراتيجية تهدف إلى استكشاف فرص النمو في دول الخليج وخارج مصر، من خلال مواصلة تقديم مساحات عالية الأداء تواكب تطلعات المستقبل، ومرتكزة على ركائز التصميم المبتكر، وبناء المجتمعات الحيوية، وتعزيز الابتكار، والالتزام بالاستدامة.

عن باراجون للتطوير العقاري:

شركة باراجون للتطوير العقاري هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري. تتميز باراجون بخبرتها الواسعة في القطاع العقاري وسجلها الحافل بالإنجازات. نجحت الشركة في تسليم مشروع "باراجون 1" في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام ٢٠٢٥. يعكس المشروع قدرة باراجون على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن ٨٠٪ من مبيعاته تأتي من خارج مصر، مما يبرز تركيز الشركة الاستراتيجي على استقطاب المستثمرين الأجانب والمقيمين بالخارج، في خطوة جادة نحو تصدير العقار وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية. أطلقت باراجون ثلاثة مشروعات في السوق المصرية بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 120,000 متر مربع، مستهدفة الوصول إلى مليون متر مربع قيد التطوير بحلول عام 2025

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