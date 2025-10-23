دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، و"أمازون الإمارات" اليوم عن تعاون استراتيجي لتقديم حلول مبتكرة في قطاع التجزئة للعملاء في دولة الإمارات. وتمثِّل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الطرفين خطوةً بارزةً تجمع بين شبكة اينوك الواسعة في قطاع التجزئة والتقنيات المتطورة التي تمتلكها أمازون، حيث تُرسي الاتفاقية أسساً لإطلاق مبادرات مشتركة ترتقي بتجربة العملاء عبر قنوات البيع الرقمية والتقليدية داخل المتاجر على حد سواء.

وستستفيد أمازون من الانتشار الجغرافي الواسع لمجموعة اينوك عبر الدولة لتعزيز سرعة توصيل المنتجات اليومية وذات الطلب المرتفع إلى العملاء، مع الحرص على تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة. ومن خلال تحويل البنية التحتية الحالية لمجموعة اينوك في المجمعات السكنية إلى مراكز لوجستية سريعة، تسعى أمازون إلى تسريع عمليات توصيل المنتجات إلى وجهتها النهائية، وتقليل المسافات المقطوعة، والحد من الازدحام المروري. كما ستدرس أمازون إمكانية توظيف تقنية "جاست ووك أوت" في متاجر اينوك "زووم" ضمن مواقع مختارة، مما يتيح للعملاء إتمام مشترياتهم بسلاسة دون الحاجة للتوقُّف عند نقاط الدفع.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "تتيح لنا هذه الشراكة مع أمازون تزويد عملائنا في دولة الإمارات بحلول تقنية عالمية المستوى، إذ لن يقتصر أثرها على تعزيز سبل الراحة والكفاءة فحسب، بل ستسهم في إعادة صياغة تجربة التسوق للعملاء بما يعزِّز دورنا المحوري في تشكيل مستقبل قطاع التجزئة على امتداد الدولة."

كما ستعمل اينوك على توسيع حضورها الرقمي من خلال هذا التعاون عبر طرح منتجاتها لأول مرة عبر متجر Amazon.ae، مما يتيح للعملاء شراء منتجات المجموعة مباشرةً عبر الإنترنت.

من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نفخر بالتعاون مع اينوك، الشركة الرائدة والمعروفة في الإمارات، حيث تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لجعل الابتكار في تجارة التجزئة الرقمية أكثر سهولة، وتزويد العملاء بتجارب تسوق مميزة أثناء التنقل أو في منازلهم. ومن خلال الجمع بين تقنياتنا الرقمية وشبكة اينوك الواسعة، نهدف إلى تقديم تجارب تسوق تتكامل بسلاسة مع أنماط الحياة المختلفة، مع دعم أهداف التحول الرقمي والتنمية الحضرية المستدامة في دولة الإمارات".

وبينما تواصل اينوك وأمازون العمل جنباً إلى جنب لإعادة تصوُّر مستقبل قطاع التجزئة في الإمارات، سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرات التي سيتم إطلاقها بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

معلومات عن أمازون

تقوم مبادئ أمازون على أربع ركائز رئيسية، هي التركيز على خدمة العملاء بدلاً عن المنافسة، والشغف بالابتكار، والالتزام بالتميز التنفيذي، والتخطيط طويل الأمد. وتسعى أمازون لتكون أفضل شركة عالمية من حيث التركيز على العملاء، ولترسيخ مكانتها باعتبارها أفضل جهة توظيف مع بيئة العمل الأكثر أماناً في العالم. كما تضم الشركة مجموعةً فريدةً من الخدمات والمنتجات الرائدة، بما فيها تقييمات العملاء (Customer reviews)، والتسوق بنقرة واحدة (1-Click shopping)، والتوصيات الشخصية (personalized recommendations)، وبرايم (Prime)، وتُشحن من قبل أمازون (Fulfillment by Amazon)، وخدمات الشبكات (AWS)، والنشر المباشر من كيندل أمازون (Kindle Direct Publishing)، وقارئ الكتب الإلكترونية كيندل (Kindle)، واختيار المسار الوظيفي (Career Choice)، وجهاز أمازون فاير اللوحي (Fire tablets)، وتلفاز أمازون فاير (Fire TV)، وجهاز أمازون إيكو (Amazon Echo)، وجهاز أليكسا (Alexa)، وتقنية جست ووك أوت (Just Walk Out technology)، وأستوديوهات أمازون (Amazon Studios)، وتعهد أمازون للمناخ (The Climate Pledge). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aboutamazon.com، ومتابعة حساب الشركة على موقع تويتر عبر AmazonNews@.

