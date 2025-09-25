دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "اينوك"، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اليوم في إطار مشاركتها بمعرض رؤية 2025 – الإمارات للوظائف، عن انتقال أحدث دفعة من برنامجها للتدريب الفني (TTP) بنجاح إلى مرحلة التدريب الميداني العملي، مما يمثل خطوة حاسمة في مسار تطورهم المهني، ويؤكد التزام المجموعة الراسخ بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات كوادر قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعد برنامج التدريب الفني مبادرة تدريبية شاملة ومتعددة المحاور صُممت خصيصاً لتأهيل الكوادر الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم مختلف عمليات "اينوك"، ولا سيما في قطاع التكرير. و انطلق البرنامج في نوفمبر 2023 بمشاركة 25 إماراتياً، ومن المقرر استكماله في ديسمبر 2026. ويعتمد البرنامج منهجية تعلم متكاملة تجمع بين المحاضرات النظرية، والتدريب العملي عبر أجهزة محاكاة متطورة، بالإضافة إلى خبرة ميدانية في بيئات عمل واقعية.

ويتميّز البرنامج بمرونة عالية في اختيار مواقع التدريب، مع ضمان إتاحة الفرص للالتحاق ببرامج تدريبية معتمدة عالمياً، ليحصل المتدربون عند استكمال البرنامج على شهادة المؤهل المهني الوطني - المستوى الثاني (NVQ 2) المعترف بها دولياً. وقد شارك أفراد الدفعة، إلى جانب قيادات "اينوك"، في معرض رؤية 2025 للوظائف المقام في دبي، حيث استعرضوا تجاربهم التدريبية، وساهموا في تسليط الضوء على جهود المجموعة لاستقطاب الكفاءات الوطنية والتواصل مع المواهب الإماراتية التي ستقود قطاع الطاقة في المستقبل.

, تعد هذه المرحلة نقطة تحول مهمة في مسيرة المتدربين، إذ تتيح لهم تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات ضمن بيئات التشغيل الفعلية عبر محفظة أعمال المجموعة المتنوعة، حيثتعد هذه التجربة العملية خطوة أساسية في صقل قدراتهم المهنية، وتمكّنهم من لعب دور مباشر في تحقيق أهداف "اينوك" الاستراتيجية.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "نفخر بما حققته هذه الدفعة التي انتقلت اليوم إلى المرحلة الميدانية من التدريب، إذ يجسّد إنجازهم ثمرة التزامهم الجاد وفعالية برامجنا التدريبية. فقد ارتقوا من متدربين واعدين إلى كوادر مهنية قادرة على دعم وتعزيز عملياتنا على أرض الواقع. إن الاستثمار في شبابنا هو استثمار في مستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات، ونحن على ثقة بأنهم سيشكلون ركيزة أساسية في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التميز التشغيلي، وترسيخ دور اينوك كمزوّد رائد لحلول الطاقة الموثوقة والمستدامة".

ويعكس انتقال هذه الدفعة إلى التدريب الميداني العملي التزام مجموعة "اينوك" الراسخ بدعم استراتيجية التوطين، وتأكيد دورها في إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل وقادرة على مواكبة المتطلبات المتنامية لقطاع الطاقة العالمي. وتواصل المجموعة الاستثمار في برامج تطوير المواهب الوطنية، بما يعزز إمكانات الشباب الإماراتي، ويؤهلهم للمساهمة بفعالية في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي للدولة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات