أبوظبي: أعلنت مجموعة "ترست" الدولية، الشريك الصناعي الرئيسي في دولة الإمارات والتي ترعى المنظومة التعاونية بين قطاع الصناعة والحكومة والتابعة لمجموعة ايدج، الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم عن شراكة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات مع شركة "ليوناردو دي آر إس"، المزودة الرائدة للحلول الدفاعية المتقدمة. وسيتعاون الشريكان على التطوير والإنتاج والدعم بعيد المدى للحلول الدفاعية المصممة خصيصاً للقوات المسلحة الإماراتية.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور جاسم الزعابي،نائب الرئيس لشؤون تطوير الأعمال لدى ايدج، وجو رحباني، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لدى "ليوناردو دي آر إس"، و بحضور الدكتور عبد المنعم الشحي، الرئيس التنفيذي لشؤون لعمليات لدى ترست ، وبيل غويان، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال ورئيس قسم الأعمال الدولية لدى "ليوناردو دي آر إس"؛ودينيس كروملي - نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة "ليوناردو دي آر إس" للإلكترونيات الأرضية، و كاميرون دادغار، المسؤول التنفيذي لتطوير الأعمال لدى "ليوناردو دي آر إس" للقتال الجوي، وذلك في حفل أقيم خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين يومي 17 و21 فبراير.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون الجهتان ضمن مجال المشتريات وتكامل الأنظمة للتكنولوجيا المتطورة مع تركيز على أنظمة الوعي الظرفي لتكامل المركبات. وجرى تصميم ذلك التعاون لدعم المتطلبات التشغيلية المتنامية للقوات المسلحة الإماراتية وضمان الاكتفاء الذاتي لقطاع الدفاع الوطني عن طريق تأسيس أنظمة دفاعية متطورة وموثوقة. وتتماشى تلك المبادرة مع رؤية الدولة الرامية إلى الارتقاء بالقدرات الدفاعية المحلية ورعاية الشراكات التي تجلب التكنولوجيا المتقدمة إلى المنطقة.

كما تلتزم مجموعة ترست العالمية وشركة "ليوناردو دي آر إس" بدعم قطاع الدفاع في دولة الإمارات عن طريق تشجيع الابتكار وتطوير حلول محلية لمواكبة المتغيرات المتسارعة ضمن مجال الدفاع والأمن الوطني.

وقال الدكتور جاسم الزعابي في معرض حديثه عن ذلك التعاون: "تمثل الاتفاقية خطوة مهمة ضمن إطار التزامنا بتزويد القوات المسلحة الإماراتية بأحدث الأنظمة الدفاعية. وترسّخ الشراكة مع "ليوناردو دي آر إس" الثقة في قدراتنا على تقديم حلول مبتكرة تُلبي الاحتياجات المتنامية للقوات المسلحة الإماراتية".

من جهته، قال جو رحباني: "تعتز "ليوناردو دي آر إس" بشراكتها مع مجموعة ترست الدولية لدعم جهود تحديث قطاع الدفاع في دولة الإمارات. وستضمن خبراتنا المشتركة والتزامنا بالتميز تقديم حلول عالمية المستوى للقوات المسلحة الإماراتية، مما يعزز من جاهزيتها التشغيلية وتفوقها التقني".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج media@edgegroup.ae

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نبذة عن "ليوناردو دي آر إس"

تعدّ شركة "ليوناردو دي آر إس" مزودة مبتكرة ومرنة ضمن مجال التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة لعملاء الأمن الوطني في الولايات المتحدة ولحلفائها عبر أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في أرلينغتون بولاية فيرجينيا. نختص بتصميم وتطوير وتصنيع أجهزة الاستشعار المتطورة، وحوسبة الشبكات، وحماية القوات، والطاقة الكهربائية وأنظمة الدفع، وغيرها من التقنيات الرائدة ضمن مجال المهام الحساسة. وتتولى كوادرنا المبتكرة ريادة تطوير تكنولوجيا نوعية للقدرات المستقلة والديناميكية والمترابطة ومتعددة المجالات للدفاع ضد التهديدات الجديدة والناشئة.

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على مجموعتنا الكاملة من القدرات، يُرجى زيارة موقعنا http://www.LeonardoDRS.com.

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