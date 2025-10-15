الاتفاقية تؤسس لمدن أكثر ذكاءً، وخدمات حكومية أكثر مرونة، وتُعزز الأمن الوطني في دولة الإمارات

أبوظبي: أعلنت ايدج، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع عقد مع مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، لتنفيذ وتشغيل نظام متقدم لإدارة حركة المرور غير المأهولة في المنطقة بأبوظبي. وجرى توقيع الاتفاقية بين مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند الإمارات"، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.

وسيتيح نظام إدارة حركة المرور غير المأهولة الرائد المراقبة الفورية مع تجنب التضارب وتنسيق حركة المرور بين مشغلي متعددين للطائرات بدون طيار، بما يضمن أجواءً أكثر أماناً واستغلالاً أكثر كفاءة للأنظمة غير المأهولة في أنشطة مثل الاستجابة للطوارئ، ومراقبة البيئة، والخدمات اللوجستية، وخدمات المدن الذكية.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند الإمارات": «سيتيح الجمع بين القدرات المتقدمة التي نقدمها في "إي آند الإمارات" بمجالات شبكات الجيل الخامس المتقدمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وبين منصة إدارة حركة المرور غير المأهولة المتطورة من شركة ايدج، لإمارة أبوظبي إنشاء فضاء جوي رقمي منظم. وستتمكن الجهات الحكومية والمشغلون المرخصون من الحصول على فهم مباشر ولحظي بالوضع الميداني، وضمان الفصل الآمن بين الطائرات بدون طيار لتجنب التصادم في الجو، وتمكين تبادل البيانات بشكل آمن، ما يدعم الاستجابة السريعة للطوارئ ويعزز سلامة الخدمات اللوجستية، كما يفتح المجال أمام تقديم خدمات المدن الذكية على نطاق واسع، ضمن إطار حوكمة واضح وتصميم يراعي الخصوصية التامة للبيانات.»

من جهته، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «تُشكل الاتفاقية مع "إي آند" خطوة رئيسية وهامة نحو إنشاء بيئة جوية مُنظمة وآمنة ومبتكرة على امتداد دولة الإمارات. فمن خلال دمج الطائرات بدون طيار بسلاسة ضمن المجال الجوي الوطني، سيسهم نظام إدارة حركة المرور غير المأهولة في تعزيز الخدمات العامة، مثل الاستجابة للطوارئ ومراقبة البنية التحتية، مع ضمان امتلاك المشغلين والجهات التنظيمية والجهات الحكومية الأدوات اللازمة لإدارتها بشكل آمن وفعال. نعمل معاً لتتبوأ دولة الإمارات موقع الريادة في مجالات التقنيات الذكية والمستقلة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بما يتماشى تماماً مع الطموحات الاستراتيجية للدولة.»

ويعكس تنفيذ هذا النظام نقلة نوعية ليس فقط في إدارة المجال الجوي، بل أيضاً في الطريقة التي توظف بها دولة الإمارات التكنولوجيا لتقديم فوائد ملموسة للمجتمع. ويتماشى البرنامج بالكامل مع رؤية الدولة للصناعة 4.0، حيث يسرّع من نشر الأنظمة الذكية والمستقلة، ويعزز القدرات الوطنية السيادية، ويدعم بشكل مباشر أهداف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في أبوظبي من خلال تمكين دمج التقنيات المستقبلية بأمان في الحياة اليومية.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.com

حول "إي آند الإمارات"

"إي آند الإمارات" هي ركيزة الاتصالات التابعة لمجموعة "إي آند" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبنية على إرث يمتد لخمسة عقود من التميز في قطاع الاتصالات. تتمثل مهمتنا في تقديم تجارب اتصال فائقة الجودة وذات مستوى عالمي لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات للمستقبل.

باستخدام أحدث التقنيات العالمية، تهدف "إي آند الإمارات" إلى الارتقاء بحياة الناس وقطاعات الأعمال، حيث يصبح كل اتصال فرصة للنمو، وكل تفاعل بوابة لإمكانيات جديدة ومبتكرة.

نسعى إلى تطوير الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق بنية رقمية حاضنة للأعمال من خلال الارتقاء بالحلول التي تلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الصحة والتأمين وصناعة الألعاب الرقمية.

وبصفتها شريكاً موثوقاً في مجال دعم المؤسسات، تواصل "إي آند الإمارات" دعم كافة قطاعات الأعمال باستخدام تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تقديم منظومة حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الاتصال الخاصة بهذه القطاعات، وتمكينها من الأتمتة والابتكار والتحول والتوسع.

وتعزيزاً لمكانتها كشركة رائدة في مجال الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحرص "إي آند الإمارات" على توفير حلولاً سلسة للاتصال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتقديم ابتكارات مستدامة للارتقاء بمستوى حياة الأفراد والمجتمعات وتمكين الشركات وقطاعات الأعمال، ليتمكن الجميع من تحقيق الازدهار في عالم رقمي.

لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.etisalat.ae

