منتجي مسحوق عباد الشمس ومسحوق بذور اللفت

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، الشركة الرائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن توسعها هذا العام حتى الآن في أربعة أسواق جديدة موزعة في ثلاث مناطق، بالإضافة إلى إدراج منتجين جديدين إلى محفظتها. وتتضمن الأسواق الجديدة بوركينا فاسو، والأردن، وهولندا، والسنغال. وفي ضوء هذا التوسع، أصبحت انفيكتوس للاستثمار متواجدة في 54 دولة حول العالم. كما أضافت الشركة منتجي مسحوق عباد الشمس ومسحوق بذور اللفت إلى قائمة منتجاتها، ما يوسع محفظتها لتشمل 30 فئةً ومنتجاً.

ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية انفيكتوس للاستثمار الرامية إلى تعزيز وجودها الجغرافي، وتنويع مجموعة منتجاتها، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز الشركات الرائدة في تجارة الأغذية الزراعية. وحققت الشركة إنجازاً تاريخياً ببيع منتجاتها لأول مرة في البرازيل، حيث تُعتبر البرازيل والأرجنتين أسواق أساسية لصادرات الشركة. كما تم توسيع خدمات الشحن لتشمل إسبانيا وتونس، ما يرفع من كفاءتها اللوجستية في هذه الأسواق الرئيسية.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار: "يمثّل توسعنا إلى هذه الأسواق الأربعة خطوة مهمة في استراتيجية النمو الخاصة بنا، حيث نعمل على توسيع نطاق أعمالنا التشغيلية وزيادة قدرتنا على خدمة عملائنا في جميع أنحاء العالم. وستسهم عملياتنا في بوركينا فاسو، والأردن، والسنغال في تعزيز مكانتنا في أفريقيا والشرق الأوسط، بينما سيتيح توسعنا في هولندا دعم نمو أعمالنا في السوق الأوروبية. كما تعتبر أول عملية بيع لمنتجاتنا في البرازيل نقطة تحول مهمة لتوسعنا في تجارة الاستيراد والتصدير في أمريكا الجنوبية، ونرى فرصاً واعدة للنمو في هذه السوق الكبيرة للأغذية الزراعية".

وأضاف عبداللطيف: "إن إضافة مسحوقي عباد الشمس وبذور اللفت هي جزء من استراتيجيتنا المستمرة لتنويع منتجاتنا، ونسعى لتقديم مجموعة أوسع من السلع الزراعية والغذائية المطلوبة. ونركّز على التوسع في فئات المنتجات التكميلية ذات القيمة المضافة، ونتطلع إلى تعزيز مكانتنا كمؤسسة متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية."

وحققت انفيكتوس للاستثمار خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً ملحوظاً، حيث نمت أحجام معاملات السلع وخدمات الشحن لديها بنسبة 35% لتصل إلى 3.36 مليون طن متري، مقارنة بـ 2.48 مليون طن متري في النصف الأول من عام 2023. وبلغت الإيرادات خلال هذه الفترة 4.26 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.55% على أساس سنوي، بينما وصل صافي الربح إلى 84.23 مليون درهم. وتواصل انفيكتوس للاستثمار تحقيق نتائج إيجابية مع الحفاظ على هوامش ربح قوية تعكس أداء الشركة المستدام.

ولتحقيق أهدافها واستراتيجياتها المستقبلية، تواصل انفيكتوس للاستثمار التركيز على استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية، بما فيها عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة لتوسيع تواجدها الجغرافي في الأسواق الاستراتيجية وتعزيز القيمة المضافة في قدراتها التشغيلية، ودفع عجلة النمو المستدام لصالح جميع الأطراف المعنية.

نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي في مارس عام 2022 في أبوظبي، وهي كيان قابض رائد يركز بشكل أساسي على السلع الغذائية الزراعية من خلال شركته الفرعية الرئيسية انفيكتوس تريدنج م.م.ح التي تأسست في فبراير 2014. بدأت الشركة نشاطها بتجارة المواد الخام والسلع تامة الصنع مثل الخميرة ومسحوق الحليب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم عملت على توسيع محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الشعير والذرة والقطن والحبوب المجففة المقطرة مع الذوائب والأسمدة والفول السوداني واللحوم والسمسم وبذور فول الصويا وقشور فول الصويا ودقيق فول الصويا والسكر والزيوت النباتية والقمح ودقيق القمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 54 دولة مع شبكة واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح الشركة مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

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