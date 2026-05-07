انفستكورب قادت تأسيس المستشفى وتطويره ليصبح أحد أكثر المرافق الطبية تقدماً في المنطقة

قدّم خدماته العلاجية لأكثر من مليون مريض منذ افتتاحه

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت انفستكورب كابيتال بي إل سي (المُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة")، التي أسّستها مجموعة انفستكورب والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ICAP"، اليوم أنها توصلت إلى اتفاق لبيع مستشفى ريم ("مستشفى ريم" أو"المستشفى")، وهو مستشفى رائد مختص بخدمات ‍إعادة التأهيل بعد الحالات ‍الحرجة ويقدم خدمات متعددة التخصصات لتوفير رعاية عالية الجودة في أبوظبي، إلى شركة أرادَ للتطوير العقاري، المطوّر الرئيسي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل هذه الصفقة واحدة من أبرز الصفقات الاستثمارية في مجال الرعاية الصحية الخاصة.

تأسس مستشفى ريم في عام 2020 في جزيرة الريم بأبوظبي، وهو أول مستشفى في دولة الإمارات مختص بخدمات إعادة التأهيل بعد الحالات الحرجة ويقدم خدمات تخصصية عالية الجودة للمرضى. اسست مجموعة انفستكورب المستشفى مع تحالف عالمي، وقد شهد خلال خمس سنوات نموًا ليصبح واحداً من أكثر المرافق الطبية تقدماً في المنطقة، يعمل فيه نحو 800 موظف، من بينهم أكثر من 120 طبيباً في 42 تخصصاً. وقدم المستشفى خدماته لأكثر من مليون مريض منذ افتتاحه. وساهم تبني المستشفى لأنظمة التتبع والبرمجة بالذكاء الاصطناعي في إرساء معايير جديدة في الكفاءة السريرية وشفاء المرضى في الخليج.

وفيما تبقى الخدمات الصحية التخصصية مجالاً حيوياً للاستثمار في منطقة الخليج وحول العالم، تأتي هذه الصفقة لتؤكد تركيز انفستكورب كابيتال على توفير عوائد مجزية للمساهمين من خلال عمليات بيع مدروسة عبر محفظتها الاستثمارية المتنوعة التي تضم الملكية الخاصة والأصول العقارية والائتمانية.

وبهذه المناسبة، قال محمد العارضي، رئيس مجلس إدارة شركة انفستكورب كابيتال: "يجسد مستشفى ريم أهداف منصتنا الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، والرامية إلى تحديد فرص الاستثمار الاستراتيجية، والتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتلبية احتياجات السوق، وتوفير منصة ناجحة توفر قيمة مضافة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها. وقد نجح المستشفى في إرساء معيار جديد في مجال الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وقالت سناء خاطر، الرئيسة التنفيذية لشركة انفستكورب كابيتال: "تعكس هذه الصفقة نهج انفستكورب كابيتال الحكيم الذي يركز على الفرص الاستثمارية المؤاتية، وفق استراتيجيتنا لتأسيس محفظة متنوعة من الاستثمارات البديلة عالية الجودة. ويؤكد بيع مستشفى ريم قوة أداء شركتنا، ويشكل دليلاً ملموساً على قدرتنا على تحقيق عائدات مجزية من الأصول في محفظتنا."

من جانبه، قال وليد مجدلاني، رئيس قسم الملكية الخاصة للأسواق الناشئة في انفستكورب: "تأسس مستشفى ريم بهدف تلبية حاجة السوق الإماراتية إلى خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والرعاية الصحية للحالات المعقدة، والتي كانت في السابق تتطلب من المرضى السفر للخارج لتلقي العلاج. وقد نجحت انفستكورب في الجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية السريرية الدولية والرؤية الإقليمية اللازمة لإنشاء مستشفى بهذا الحجم والمستوى. ونحن فخورون جداً بالنتيجة."

نبذة عن شركة انفستكورب كابيتال

انفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في السوق المالي أُسِّست على يد مجموعة انفستكورب، ومتخصصة في الاستثمارات البديلة في الأسواق الخاصة. توفر الشركة للمستثمرين فرصة الاستفادة من محفظة عالمية من الاستثمارات المتنوعة لفئات الأصول البديلة المختلفة. تشمل هذه الفئات الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والبنية التحتية، ورأس المال الاستراتيجي. تهدف انفستكورب كابيتال من خلال ذلك إلى تعزيز القيمة وتحقيق دخل متواصل من خلال الأرباح الاستثمارية، والأرباح الموزعة، والإيجارات، والرسوم، والفوائد المستمدة من المحفظة الأساسية.

تُعَدّ مجموعة انفستكورب، المؤسِّسة لانفستكورب كابيتال، شركة مستقلة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة. تدير المجموعة أصولًا بقيمة 62 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول التي تديرها أطراف أخرى). وتتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في تحقيق عوائد كبيرة ومتواصلة عبر استراتيجيات وقطاعات ومناطق جغرافية متعددة، وبحضور عالمي من خلال 14 مكتبًا في ثلاث قارات: أمريكا، وأوروبا، وآسيا.

انفستكورب كابيتال هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز ."ICAP”

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: .www.investcorp-capital.com

