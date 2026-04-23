دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت «كاسا جراند» عن بدء أعمال بناء «كاسا جراند هيرمينا» في جزر دبي، وهو مشروعها الأول في دولة الإمارات، في خطوة تمثّل محطة رئيسية في مسيرة المشروع، وتؤكد انتقاله إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

قال السيد لطف الله، مدير «كاسا جراند» – دبي: «يمثّل بدء أعمال البناء في مشروع «كاسا جراند هيرمينا» محطة مفصلية في مسيرة الشركة في دبي، إذ يعكس انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مع تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع. وتبرز خلال هذه المرحلة ثقة قوية من المستثمرين، سواء في المشروع نفسه أو في السوق العقاري، حيث تستند قراراتهم إلى جودة المشروع وموقعه ومصداقية المطوّر. كما نلحظ زيادة في شراء وحدات متعددة في الوقت ذاته، إلى جانب إقبال المستثمرين أنفسهم على الاستثمار في المشروع مرة أخرى، وهو ما يعكس بوضوح حجم الثقة التي يحظى بها المشروع.»

وعلى الرغم من أنّ هذا المشروع يُعد الأول لشركة «كاسا جراند» في دبي، فإنها تستند إلى خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وسجل حافل يضم أكثر من 160 مشروعًا تم تسليمها في مختلف أنحاء الهند. وترتكز أعمال الشركة على فلسفة متكاملة تقوم على تصميم يضع جودة حياة السكان في صميم أولوياته، ونهج تنفيذي قائم على الدقة والانضباط، إلى جانب التزام راسخ بالتسليم في المواعيد المحددة. ويأتي بدء أعمال البناء في دبي امتدادًا لهذا الإرث في سوق جديد، بما يعزّز من سمعة الشركة القائمة على الموثوقية والقدرة على التنفيذ على نطاق واسع.

كما يعكس بدء أعمال البناء تقدّمًا مستمرًا في تنفيذ المشروع الذي يواصل استقطاب اهتمام المستثمرين من داخل الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن مختلف أنحاء العالم. ويأتي هذا الإقبال مدفوعًا بالتطلّع إلى فرص استثمارية ذات قيمة مستدامة على المدى الطويل، لا سيما وأن المشروع يقع في واحدة من أسرع الوجهات الواجهة البحرية نموًا في دبي.

تواصل جزر دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الواعدة للنمو والتطوير في الإمارة، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية وتطوّر ملحوظ في شبكات الطرق والمواصلات، إلى جانب ارتفاع الطلب على المجتمعات السكنية المطلة على الواجهة البحرية. ولم تعد جاذبية المنطقة تقتصر على مقوماتها الاستثمارية فحسب، بل باتت ترتبط أيضًا بأسلوب حياة متكامل يجمع بين القرب من البحر، وتوفر المساحات المفتوحة، وسهولة التنقّل والارتباط بمختلف مناطق المدينة.

يشهد مشروع «كاسا جراند هيرمينا» إقبالًا لافتًا ومتواصلاً من المستثمرين، واهتمامًا متزايدًا من أصحاب الثروات الكبيرة والمستثمرين ذوي الخبرة، الذين يتجهون إلى تنمية رؤوس أموالهم على المدى الطويل، مع تركيز واضح على جودة المحافظ الاستثمارية بدلًا من السعي وراء المكاسب السريعة. كما يشهد المشروع تناميًا في الطلب من مشترين دوليين من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وروسيا، وهو ما يعكس عمق الثقة العالمية بسوق العقارات السكنية في دبي.

ومن اللافت أن عددًا متناميًا من المستثمرين يختارون اقتناء عدة وحدات ضمن المشروع نفسه، وذلك في إطار استراتيجيات استثمار طويلة الأجل، ما يعكس ثقة واضحة في المشروع وفي قوة سوق دبي العقاري. وقد صُمّم «كاسا جراند هيرمينا» كمجتمع سكني متكامل يرتكز على أسلوب حياة متوازن، ويضم باقة من المرافق المختارة بعناية، تشمل مساحات خارجية منسّقة، ومسابح، ومنتجعًا صحيًا، ومناطق للاسترخاء، وسينما في الهواء الطلق، ومساحات مخصصة للتأمل، إلى جانب مرافق ترفيهية للعائلات. كما تأتي الوحدات السكنية في المشروع مؤثثة بالكامل، مع تصاميم داخلية مدروسة بعناية، بما يعزّز جودة المعيشة اليومية.

وتواصل «كاسا جراند» طرح حوافز مدروسة تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في المشروع، تشمل إعفاءً بنسبة 4% من رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخطط سداد مرنة، إلى جانب مزايا خاصة للمشترين الذين يسددون قيمة العقار مقدمًا أو يقتنون عدة وحدات. وتهدف هذه الحوافز إلى تسهيل عملية الاستثمار، مع الحفاظ على القيمة الجوهرية للمشروع. وقد لاقت هذه المبادرات إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين ذوي الخبرة، الذين ينظرون إليها كميزة إضافية تعزّز جاذبية الفرصة الاستثمارية، دون أن تكون العامل الحاسم في اتخاذ القرار.

يأتي مشروع «كاسا جراند هيرمينا» ضمن استراتيجية النمو الأوسع لشركة «كاسا جراند» في دولة الإمارات، والتي تتضمن خططًا لتطوير أكثر من 6 ملايين قدم مربعة من المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويواصل المشروع تقدّمه وفق الجدول الزمني المحدد، مع استهداف تسليمه في الربع الثاني من عام 2028.

نبذة عن "كاسا جراند":

تأسست «كاسا جراند» عام 2003، وتُعد اليوم من أبرز شركات التطوير العقاري في الهند. وتقدّم الشركة محفظة متنوعة من المشاريع السكنية التي تشمل الشقق والفيلات المستقلة، والمزوّدة بمرافق عصرية تلبي متطلبات أنماط الحياة الحديثة. وتغطي مشاريع «كاسا جراند» طيفًا واسعًا من الفئات السكنية، من الفاخرة إلى المتوسطة والاقتصادية، بما يتيح تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء. وانطلاقًا من مقرّها الرئيسي في تشيناي، وسّعت الشركة حضورها إلى مدن هندية كبرى مثل بنغالورو، وحيدر أباد، وكويمباتور، وبيون، فيما يتولى مكتبها في دبي إدارة أنشطة المبيعات الدولية. وترتكز استراتيجية «كاسا جراند» على تطوير وحدات سكنية عالية الجودة مع الالتزام الصارم بالجداول الزمنية للتسليم، مستندة إلى دراسات معمّقة وتجربة سكنية متكاملة تعزّز رضا العملاء. كما دخلت الشركة خلال السنوات الأخيرة مجالات التطوير العقاري التجاري والصناعي. ومع سجل يمتد لأكثر من 22 عامًا من التميز، ويضم أكثر من 160 مشروعًا، وما يزيد على 53 مليون قدم مربعة من المساحات السكنية، وخدمة أكثر من 55 ألف عميل، تواصل «كاسا جراند» التزامها بتطوير مشاريع تُلهم سكانها وتواكب تطلعاتهم.

