يريفان، أرمينيا: أعلنت شركة الإمارات للبترول ش.م.ع (امارات)، الشركة الرائدة والموثوقة في مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "ميجاتريد"، إحدى أبرز شركات الوقود والطاقة في أرمينيا وإحدى الكيانات الرئيسية ضمن محفظة شركة "سيل كابيتال". وستُدخل هذه الاتفاقية علامة "امارات" إلى أرمينيا لأول مرة.

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون "ميجاتريد" مع "امارات" لتطوير وتشغيل شبكة وطنية من محطات الخدمة التي تحمل علامة "امارات" في جميع أرجاء أرمينيا. وستلتزم هذه المحطات بالمعايير الدولية المعتمدة لجودة الوقود، والصحة والسلامة، والتميز التشغيلي، لترسي بذلك معايير جديدة لقطاع الطاقة الأرميني.

جرى توقيع الاتفاقية رسمياً خلال حفل تكريمي أقيم في قاعة ألبرت في يريفان، حضره سعادة تيغران أفينيان، عمدة يريفان؛ وسعادة الدكتورة نريمان محمد شريف عبد الله الملا، سفيرة الإمارات لدى أرمينيا. وقد وقع الاتفاقية كل من إدوارد سوكياسيان، رئيس مجلس إدارة "سيل كابيتال" ومساهم في "ميجاتريد"؛ وسعادة علي خليفه الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "امارات"، وذلك بحضور كوكبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

قال إدوارد سوكياسيان، رئيس مجلس إدارة "سيل كابيتال" والمساهم في "ميجاتريد":

"نفتتح اليوم فصلاً جديداً في قطاع الوقود والطاقة في أرمينيا. ومن خلال الدمج بين الخبرة الدولية لشركة ’امارات‘ وإمكانات ’سيل كابيتال‘ و’ميجاتريد‘، سنقدم خدمات ترتقي إلى أرفع المعايير العالمية، مدفوعين بهدف واضح هو أن نوفر للمستهلك الأرميني الأفضل دوماً مهما تغيرت السوق وتطورت. ونثق أن هذه الشركة ستجعل ’امارات‘ المعيار الجديد لخدمات الطاقة في أرمينيا."

من جهته، أكد سعادة علي خليفه الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ "امارات" على أهمية هذه الشراكة بالقول:

"تمثل هذه الاتفاقية مع ’ميجاتريد‘ محطة بارزة في مسيرة النمو الإقليمي لـ ’امارات‘. كما أننا نمنح السوق الأرمينية علامة موثوقة تستند إلى المعايير الدولية في جودة الوقود والسلامة وخدمة العملاء. وبالتعاون مع شركائنا الأرمينيين، سنبني نموذجاً مستداماً وقابلاً للتوسع، يُوفّر تجارب عصرية في محطات الخدمة والتجزئة، وتؤكد هذه الشراكة التزام ’امارات‘ بتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، وتمكين المجتمعات، وتعزيز التعاون الإقليمي."

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تحفيز الاستثمار وترسيخ مكانة أرمينيا كمركز إقليمي لخدمات توزيع وتسويق البترول وفق المعايير الدولية. ومن خلال دمج الخبرات العالمية والطموحات المحلية، ستعيد "امارات" و"ميجاتريد" صياغة مستقبل قطاع الطاقة في أرمينيا.

نبذة عن مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)

تعد مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) واحدة من أبرز مزودي الطاقة في دولة الإمارات، تأسست عام 1980 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة. تدير الشركة شبكة واسعة من محطات الخدمة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، حيث توفر الوقود عالي الجودة، ومتاجر التجزئة، وخدمات المركبات، إلى جانب مجموعة متكاملة من منتجات الوقود التجاري، والغاز الطبيعي، وزيوت التشحيم. تلتزم (امارات) بمعايير الصحة والسلامة والمسؤولية المجتمعية وتعزيز رفاهية المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر استدامة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.emarat.ae/

نبذة عن ميجاتريد

تأسست "ميجاتريد" عام 2020، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة والوقود في أرمينيا، وتدير واحدة من أكبر شبكات محطات الوقود تحت علامة "Run Oil". وإلى جانب توزيع الوقود بالتجزئة، تُعد "ميجاتريد" لاعباً رئيسياً في مجال استيراد وإنتاج البيتومين. في عام 2022، استحوذت الشركة على مصنع "سورينافان" للبيتومين، الأكبر من نوعه في المنطقة، بطاقة تخزين تفوق 15,000 طن، وقدرة إنتاج يومية تصل إلى 300 طن، لخدمة السوق المحلية وللتصدير.

نبذة عن سيل كابيتال

تأسست مجموعة "سيل كابيتال" عام 2012 من قبل عائلة سوكياسيان، وتدير محفظة متنوعة تغطي مجالات التمويل، الطيران، تكرير وتوزيع البترول، الطاقة، وقطاعات استراتيجية أخرى. واليوم، تُعد "سيل كابيتال" من أبرز الجهات الاستثمارية في أرمينيا، حيث تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات الدولية. و"ميجاتريد"، بصفتها جزءاً من محفظة المجموعة، تمثل تركيزها الاستراتيجي على البنية التحتية والطاقة.

-انتهى-

