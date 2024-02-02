دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، عن تطوير منظومة مزايا برنامج ولاء العملاء "امكان" من خلال إطلاق نظام الفئات، في خطوة تهدف إلى الإرتقاء بتجربة المتعاملين الشاملة عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لـ"امارات" في إمارة دبي والإمارات الشمالية، وبما يُسهم في تعزيز مستويات ولاء المتعاملين، وتخصيص تجربتهم.

ويأتي النظام الجديد معززاً بمحفظة متكاملة من المكافآت والعروض الحصرية الموزعة بين الفئات البرونزية والفضية والذهبية، مع إمكانية الارتقاء بين الفئات من خلال كسب نقاط إضافية عبر العمليات الشرائية المتنوعة في محطات (امارات)، حيث يتميز النظام باحتفاظ العملاء بفئة العضوية بغض النظر عن عدد النقاط التي جرى الاستفادة منها على مدار العام.

وتنطلق رحلة العملاء عند التسجيل في تطبيق "امكان" والحصول على العضوية البرونزية التي تمنحهم مجموعة واسعة من المزايا والعروض الترويجية وفرص دخول السحوبات التي تجري بشكلٍ دوري، وتستمر ضمن الفئة الفضية التي يرتقي إليها المتعاملين بعد الحصول على 10 آلاف نقطة EmCoins من خلال تعبئة الوقود في محطات (امارات) حيث يُمكّن لأصحاب هذه الفئة الحصول على مرة ونصف من عدد النقاط على كل لتر من الوقود، في حين توفر الفئة الذهبية عند أكثر من 30 ألف نقطة EmCoins إمكانية مضاعفة النقاط عند تعبئة الوقود فضلاً عن مجموعة متنوعة من المزايا الحصرية.

وبهذا الصدد، قال علي خالد بن زايد الفلاسي، مدير أول الولاء المؤسسي في مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات): "يعتبر إطلاق نظام الفئات ضمن برنامج الولاء "امكان" خطوة استراتيجية تهدف "امارات" من خلالها إلى توفير تجربة استثنائية للمتعاملين تتجاوز عمليات تعبئة الوقود وتسوق التجزئة لتقدم لهم القيمة والحصول على عوائد ومزايا حصرية، وهو ما ينسجم مع خطط المؤسسة على صعيد تعزيز ولاء العملاء".

وأضاف: "نسعى من خلال برنامج "امكان" الذي جرى إطلاقه العام الماضي إلى تعزيز مستويات التفاعل المباشر مع الملايين من العملاء الذي يزورون محطات "امارات" في دبي والإمارات الشمالية الباحثين عن أعلى مستويات جودة الخدمات والمنتجات، وعن سهولة الوصول إلى مصدر سريع وموثوق لمنتجات الطاقة والوقود إلى جانب منتجات التجزئة اليومية، حيث لدينا خطط استراتيجية لتطوير البرنامج وتجربة المتعاملين والتي نستهلها مع إطلاق نظام الفئات".

ويشار إلى أنه يمكن للعملاء الحصول على النقاط من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة في تطبيق (امكان) عند التزود بالوقود، أو عند التسوق في متاجر (امارات) المتنوعة أو استخدام خدمات "لوب اكسبرس" وغسيل السيارات، وذلك عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لـ"امارات" والتي تضم أكثر من 130 محطة مجهزة وفق أعلى المستويات وموزعة عبر مواقع استراتيجية.

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