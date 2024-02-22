• تهدف الشراكة إلى تسهيل تبادل المعرفة وخلق تأثير إيجابي في المجتمع

• سلطان الغفلي: التعاون مع "الإمارات تبتكر" يأتي من إدراكنا بأهمية الابتكار باعتباره من المُحرّكات الأساسية للتطوير المستمر واستكمال مسيرة تقدم الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) عن التعاون مع مبادرة "الإمارات تبتكر"، أكبر حدث وطني يحتفل بالابتكار والمبتكرين، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتوفير بيئة تدعم الإبداع بما يُسهم في ترك أثر إيجابي على المجتمع.

وفي إطار هذا التعاون، جرى تنظيم ورش عمل استراتيجية لتوفير منصة تعزز تبادل الأفكار والخبرات والابتكارات، إلى جانب إتاحة الفرصة لبناء شراكات تُسهم في إيجاد حلول مبتكرة من شأنها تسريع التقدم وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع. كما تساهم هذه الشراكة في تحقيق مستهدفات شهر الإمارات للابتكار، الذي يعد أحد أهم المبادرات الوطنية الكبرى التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية والتوجهات الحكومية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار.

وبهذا الصدد، قال سلطان الغفلي، المدير التنفيذي لدائرة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات": "نعمل في (امارات) على المساهمة بشكلٍ فاعل في مسيرة نمو وتطور الدولة. لذا، يأتي تعاوننا مع "الإمارات تبتكر" انطلاقاً من إدراكنا بأهمية الابتكار كونه ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية (امارات) للنمو والمتمحورة حول العملاء. إذ نعتبر الابتكار عاملاً أساسياً لضمان تحقيق النمو والتطور المستدام من أجل الحفاظ على المكتسبات، ومواصلة مسيرة إنجازات دولة الامارات على كافة المستويات، وصولاً إلى تحقيق تطلعات قيادتنا بأن نكون من بين أفضل دول العالم في جميع المجالات".

وأضاف: "يندرج تعاون "امارات" مع "الإمارات تبتكر" في إطار سعينا لتكريس ثقافة الابتكار كأسلوب عمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والمجتمع، إلى جانب المساهمة بدور حيوي في دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تهدف إلى تبني الابتكار كنهج لتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للمواهب، ومصدراً للابتكارات التي تعود بالنفع على الجميع".

وتحرص "امارات" على ترسيخ ثقافة الابتكار في جميع خدماتها ومرافقها لمواصلة مسيرة تقدمها ونموها التي تمتد إلى أكثر من 4 عقود، إلى جانب تعزيز مكانتها كمزود مفضل لمنتجات وخدمات النفط والغاز في الدولة لدى مجموعةٌ من كبرى الشركات والمؤسسات التي تشكل جزءاً من منظومة البنية التحتية الوطنية في عدة قطاعات حيوية وذات أهمية استراتيجية.

وتتطلع "امارات" إلى المساهمة في تشجيع المبتكرين على تحويل المشاريع والمبادرات المبتكرة إلى نماذج عمل جديدة، تدعم جهود التطوير التي تقودها الدولة في مختلف المجالات، حيث تشهد الدولة على مدار 29 يوماً تنظيم مئات الفعاليات التي تشمل مسابقات وهاكاثونات ومعارض وورش عمل ومؤتمرات وجلسات حوارية تركز على أهمية الابتكار، وتحتفي بالنماذج والتجارب المبتكرة التي أحدثت أثراً إيجابياً في مجتمع دولة الإمارات.

وتعد فعاليات الإمارات تبتكر، التي انطلقت عام 2015 تحت عنوان أسبوع الإمارات للابتكار، الذي أصبح في دورته الثالثة عام 2017، شهر الإمارات للابتكار، والذي شكل على مدى 8 سنوات الحدث الأهم للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع، فيما أصبحت فعالياته جزءاً من الجهود الوطنية الرامية إلى نشر ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي والخاص عبر الاحتفاء بالإنجازات والحلول الجديدة، فضلاً عن تعزيز حضور دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وبيئة لتطوير المشاريع الهادفة لتحسين حياة المجتمع.

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