احتفلت شركة سهب المتحدة، إحدى شركات مجموعة اليمني مع شركائها علامة جايكو و أومودا التابعة لمجموعة شيري العالمية، بالافتتاح الرسمي لأول وأحدث مركز متكامل لسيارات جايكو و أومودا في مدينة جدة، حيث تعتبر شركة سهب المتحدة الموزع الحصري لسيارات جايكو و أومودا في مدينة جدة.

وبحضور استثنائي ضم كبار المسؤولين في شركة سهب المتحدة و شركة جايكو و أومودا، ونخبة من رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام البارزة ومنصات التواصل الاجتماعي، أكد السيد وليد العرفج، المدير التنفيذي لشركة سهب المتحدة على أهمية هذا المركز الجديد لعملاء سهب المتحدة في مدينة جدة والمدن المجاورة لها، وقال: "خدمة عملائنا هي أولويتنا القصوى، ونسعى دائماً إلى أن نكون أقرب إليهم لتقديم جميع الخدمات التي قد يحتاجونها في أسرع وقت ممكن. يوفر هذا المركز الجديد خدمات صيانة متكاملة تحت إشراف فريق فني مدرب ومجهز بالكامل بأحدث الأنظمة والأجهزة التقنية والفنية لتقديم خدمات ذات جودة عالية"، وأضاف قائلا: "يجسد المركز المتكامل لسيارات جايكو و أومودا، والذي نسعد اليوم بانطلاقه في مدينة جدة، رؤية جايكو و أومودا في تقديم طرازات حديثة تجمع بين الأداء الاستثنائي والتكنولوجيا المتطورة والسلامة التي لا تقبل المساومة ضمن فئاتها، كما تعكس القيم الأساسية التي تتمسك بها العلامة التجارية في كافة توجهاتها".

يقع المعرض المتكامل لشركة سهب المتحدة، ضمن أهم مركز لعلامات السيارات العالمية في مدينة جدة (اوتو مول جدة)، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 3,100 متراً مربعاً، مجهز بأحدث المرافق الحديثة لتقديم كافة خدمات العملاء تحت سقف واحد، ويضم خمس خطوط صيانة بقدرة استيعابية لتقديم الخدمة في آن واحد، مجهزة بأحدث المعدات لصيانة السيارات، ومستودع لقطع الغيار لتأمين كافة أنواع القطع دون تأخير. ويضم المركز أيضاً صالة مبيعات حديثة وصالة استقبال مصممة لراحة العملاء والزوار حيث يمكنهم الاستمتاع بالضيافة أثناء زيارتهم. يأتي ذلك في إطار الاستثمار الكبير الذي خصصته مجموعة اليمني لخدمة عملائها بصورة مميزة دوماً.

-انتهى-

#بياناتشركات