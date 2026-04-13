الوطني يتفوق على متوسط النمو الإقليمي ويحقق زيادة 28.2% في قيمة علامته

حلّ ضمن أعلى 10 علامات مصرفية في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي -

جاء بالمرتبة الأولى على مستوى الكويت من حيث قوة العلامة التجارية للسنة الـ 15 على التوالي

البنك في المرتبة 145 في مؤشر ضمن أعلى 500 علامة تجارية مصرفية حول العالم

حقق بنك الكويت الوطني تميزاً جديداً يرسخ مكانته كأحد أبرز العلامات المصرفية في المنطقة والعالم، بعدما حافظت علامته التجارية على صدارة العلامات المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين البنوك في الكويت، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لشركة "براند فاينانس" العالمية لتقييم العلامات التجارية للعام 2026.

قفزت قيمة علامة البنك بنسبة لافتة بلغت 28.2% لتصل إلى 2.22 مليار دولار، لترتفع خلال 2026 بمقدار 490 مليون دولار عن العام الماضي، مسجلةً بذلك أكبر زيادة مطلقة بين منافسيه ليصبح الوطني بذلك أول بنك كويتي تتخطى قيمة علامته التجاري حاجز ملياري دولار.

مكّن هذا النمو الاستثنائي البنك من الحفاظ على موقعه بين أقوى 10 علامات مصرفية في الشرق الأوسط، مؤكداً قوة أدائه المالي ومرونته الاستراتيجية، وريادته المستمرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويعتمد تقييم الشركة للعلامات التجارية على معايير صارمة تشمل حجم العمليات، والانتشار الجغرافي، والسمعة العالمية والإقليمية، وتصنيف العلامة التجارية والملكية الفكرية.

بين الأفضل في المنطقة

تجاوز نمو قيمة علامة الوطني بشكل ملحوظ المتوسط ​​الإقليمي البالغ 21%، مما مكّن البنك من الحفاظ على مكانته كعاشر أعلى علامة تجارية مصرفية في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. وعلى الرغم من المنافسة الشديدة في المنطقة، تواصل علامة بنك الكويت الوطني إظهار قوتها واستقرارها وزخمها المتواصل.

تقدير عالمي

على الصعيد العالمي، حل الوطني ضمن قائمة أعلى 150 علامة تجارية مصرفية في العالم، متقدماً 9 مراكز ليحتل المرتبة 145 في مؤشر ضمن أعلى 500 علامة تجارية مصرفية حول العالم. ويعكس هذا التقدم الأداء المالي القوي والمتواصل للبنك، وتنفيذه الدقيق لاستراتيجيته طويلة الأجل، وسمعته المرموقة في مجال الثقة والموثوقية والابتكار.

قيادة محلية

على الصعيد المحلي، يواصل بنك الكويت الوطني هيمنته على القطاع المصرفي، محتفظاً بلقبه كأكثر العلامات التجارية المصرفية قيمة في الكويت للعام الحادي عشر على التوالي. وتؤكد هذه الريادة الراسخة ثقة العملاء العميقة التي يتمتع بها البنك، وتأثيره في السوق، والتزامه بتقديم تجارب مصرفية استثنائية.

ارتفع مؤشر قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني من 83.3 نقطة إلى 83.5 نقطة وبتصنيف -AAA، ليحتل "الوطني" بذلك المرتبة الأولى على مستوى الكويت من حيث قوة العلامة التجارية للسنة الخامسة عشرة على التوالي، والمركز الخامس على مستوى العلامات التجارية المصرفية الأقوى في المنطقة.

ويعود النمو القوي في قيمة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني إلى زيادة توقعات الإيرادات. كما تعكس قوة العلامة التجارية للبنك سمعته الراسخة، وولاء عملائه، وجهوده في التحول الرقمي، واستثماره المستمر في التميز في تقديم الخدمات.

يُعدّ استمرار ارتفاع قيمة علامة بنك الكويت الوطني وقوتها دليلاً على تركيزه الدؤوب على النمو المستدام، والإدارة الحكيمة للمخاطر، والابتكار الذي يضع العميل في صميم اهتماماته. ومع استمرار البنك في توسيع نطاق أعماله إقليمياً ودولياً، تبقى علامته التجارية رصيداً قيماً يدفع عجلة خلق القيمة على المدى الطويل.

ويُعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التقليدية. وحافظ البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز الوطني بشبكة فروعه المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعاً وشركات تابعة 4 قارات حول العالم.

