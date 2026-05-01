جهود البنك تتماشى مع رؤية «نزاهة» في بناء جيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي

نجاحات ملموسة وانتشار واسع لبرنامج « Bankee » منذ انطلاقته في مدارس الكويت

» منذ انطلاقته في مدارس الكويت "الوطني" يحرص باستمرار على تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير التعليم

« Bankee » ركيزة أساسية في استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، قام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام الصقر، بزيارة رسمية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، حيث التقى رئيس الهيئة الدكتورة رنا الفارس وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات التعليمية والتوعوية، بما يسهم في ترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية المجتمعية وتحقيق أثر مستدام على المجتمع.

وتهدف الزيارة إلى التأكيد على أهمية التعاون المؤسسي بين بنك الكويت الوطني، باعتباره أحد أبرز المؤسسات المالية في الكويت، والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بما يعكس التزام الجانبين بدعم المبادرات الوطنية التي ترسّخ القيم السلوكية الإيجابية في المجتمع.

وخلال اللقاء، تم استعراض إنجازات «Bankee»، البرنامج الأول من نوعه في الكويت الذي يقدمه بنك الكويت الوطني للمجتمع بالتعاون مع وزارة التربية و«نزاهة»، لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة منذ الصغر، حيث حقق منذ إطلاقه قبل 4 سنوات نجاحات ملموسة، ووصل إلى أكثر من 104 مدارس، واستفاد منه ما يزيد على 50 ألف متعلم ومتعلمة، بمشاركة أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة في مختلف مناطق الكويت، ما يعكس الانتشار الواسع والتأثير الإيجابي للبرنامج على المنظومة التعليمية.

كما تم تسليط الضوء على الأثر النوعي لبرنامج «Bankee» في تنمية الثقافة المالية لدى المتعلمين، وغرس مجموعة من القيم الأساسية لديهم، مثل المسؤولية والانضباط والأمانة والنزاهة، إلى جانب تعزيز مهارات التنمية الشخصية وروح التعاون والعمل الجماعي، ما يسهم في تنشئة جيل من الشباب الكويتي الواعي بأهمية الاستقرار والاستقلال المالي، والمتمتع بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمع.

وتنسجم هذه الجهود مع الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في نشر ثقافة النزاهة والشفافية وتعزيز احترام المال العام، عبر مبادرات توعوية وتثقيفية تستهدف المتعلمين وتسهم في بناء وعي مجتمعي مستدام.

ويعد برنامج «Bankee» أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية بنك الكويت الوطني للمسؤولية الاجتماعية، التي تركز على دعم التعليم وتمكين الشباب، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومسؤول، وقادر على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية الشاملة في الكويت.

وتؤكد هذه الزيارة أهمية الاستمرار في تطوير المبادرات المشتركة التي تجمع بين التوعية والتعليم، بما يضمن استدامة أثرها الإيجابي على المتعلمين والمجتمع، ويعزز الجهود الوطنية الرامية إلى بناء جيل واعٍ بقيم النزاهة والمسؤولية.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يحرص باستمرار على تكريس جهوده وإمكاناته من أجل التعاون المثمر مع كافة مؤسسات الدولة بهدف تنمية المجتمع وتطوير الموارد البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار، وخاصة في مجال التعليم الذي يلتزم البنك بتقديم كافة أوجه الدعم لتطويره.

