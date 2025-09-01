مسقط: انطلاقًا من التزامها الراسخ بالاستدامة وتماشياً مع أولويـات رؤية عُمان 2040، صُممت حلول التمويل المستدام من الوطنية للتمويل، الرائدة في مجال التمويل في سلطنة عُمان، لتمكين الأفراد والشركات من تبني ممارسات بيئيـة مسؤولة. ويُعد هذا المنتج محطة بارزة ضمن استراتيجية الشركة الشاملة للاستدامة التي تنتهجها، والتي تسعى من خلالها إلى إحداث أثر ملموس عبر مشاريع ومبادرات مستـدامة تعزز التنميـة المستدامة ورفاهية المجتمع.

تقدم الوطنية للتمويل عرضاً مخصصاً لحلول التمويل المستدام، يهدف إلى دعم الإدارة البيئية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال تشجيع تبني الخيارات الصديقة للبيئة. يوفر العرض للأفراد خيارات تمويل مرنة لشراء السيارات الكهربائية والهجينة، بما يدعم الجهود المبذولة للحد من البصمة الكربونية الشخصية. كما يمكن للأفراد الاستفادة من تمويل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل، وأنظمة إعادة تدوير المياه المنزلية، وأنظمة المنازل الذكية. أما بالنسبة للشركات، فيشمل العرض تمويل المشاريع والشركات التي ترتكز على الاستدامة، وتسعى إلى تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي.

ولجعل هذه الخيارات المستدامة في متناول الجميع، يقدم هذا العرض معدلات تمويل تفضيلية تصل إلى تخفيض بنسبة 1% للمنتجات المؤهلة ضمن التمويل المستدام، بالإضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المعالجة للمشاريع والمنتجات المعتمدة، مما يشكّل حوافز قيّمة للملتزمين بدمج المواد والممارسات المستدامة في أعمـالهم. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع عملاء الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الخبرة المتخصصة التي يقدمها موظفو الوطنية حيث يتمتع فريق العمل بالقدرة على مساعدة هذه الشركات في دمج الممارسات المستدامة بسهولة ضمن عملياتها، ما يعكس التزام الشركة بتقديم خدمة عملاء استثنائية.

وفي تعليقه على هذا العرض، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، قائلاً:"الاستدامة أصبحت ضرورة ملحة، فهي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود العمل الجماعي. ونحن في الوطنية للتمويل ملتزمون التزامًا راسخًا بمبادرات الاستدامة، ونؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ بتمكين الأفراد والمؤسسات. لقد صُممت حلولنا للتمويل المستدام لإحداث تأثير إيجابي فعال، وتمكين الجميع من اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة تحافظ على مواردنا الطبيعية، وترتقي بمجتمعاتنا، وتُسهم بشكل ملموس في تحقيق الأهداف البيئية للبلاد. ومن خلال هذا العرض، نسعى إلى توفير الأدوات والحوافز اللازمة لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لسلطنة عُمان."

تعزّز الوطنية للتمويل طموحها في إحداث تأثير طويل الأمد في مجال الاستدامة من خلال شراكتها الاستراتيجية المميزة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي. وفي إطار هذا التعاون، منحت مؤسسة التمويل الدولية تسهيلات تمويلية للوطنية للتمويل، مما يعكس ريادتها الموثوقة في مجال التمويل المستدام. سيُسهم هذا التمويل في تسريع طرح حلول التمويل المرتبطة بالاستدامة، مما يمكّن الوطنية للتمويل من توسيع نطاق دعمها للمشاريع عالية التأثير والمسؤولة بيئيًا واجتماعيًا. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة لتعزيز التحول الأخضر في سلطنة عُمان وترسيخ التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية المستدامة.

جدير بالذكر أنه في عام 2024، أطلقت الوطنية للتمويل إطارًا استراتيجيًا شاملًا للاستدامة يشكّل خارطة لتعزيز تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودعم النمو الاقتصادي الشامل، والحد من البصمة البيئية. ويتماشى هذا الإطار بشكل كامل مع تطلعات رؤية عُمان 2040، ويركز على أولويات رئيسة مثل التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الشباب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار هذه الاستراتيجية، عززت الشركة حضورها بشكل كبير في مجال صون البيئة والرفاه الاجتماعي من خلال فريق "هِــمَّــة" التطوعي، مما أحدث تأثيرًا ملموسًا وأسهم في بناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة. كما يسلط أحد الركائز الأساسية لهذا الإطار على تنمية المواهب الوطنية الشابة، بما يؤكد التزام الوطنية للتمويل برعاية قادة المستقبل والمساهمة في تطوير رأس المال البشري للبلاد على المدى الطويل.

من خلال عرضها المبتكر لحلول التمويل المستدام، تؤكد الوطنية للتمويل مكانتها كشريك فاعل في جهود الاستدامة، وذلك من خلال دعم العمل المناخي، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، وترسيخ معايير ريادية لممارسات الأعمال القائمة على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في مختلف أنحاء البلاد.

-انتهى-

#بياناتشركات