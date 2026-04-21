مسقط، : تلتزم الوطنية للتمويل، الشركة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بتمكين الشركات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، وتقدّم باقة متكاملة من حلول تمويل الشركات المصممة خصيصًا لدعم المرونة على المدى الطويل، وتحقيق النمو المُستدام، وتعزيز فرص التوسع القابل للتطوير. وإلى جانب هذه الخدمات، توفر الشركة أيضًا خيارات جاذبة للودائع المؤسسية الثابتة للشركات، بما يمكّن العملاء من تنويع محافظهم الاستثمارية وتعزيز سيولتهم، ويمنح الشركات المرونة المالية اللازمة للنجاح في بيئة اقتصادية دائمة التغيّر.

صُممت باقة تمويل الشركات من الوطنية للتمويل لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة للشركات بمختلف أحجامها، وتشمل تسهيلات الضمانات لدعم الوفاء بالالتزامات المالية، وتمويل المعدات لتمكين اقتناء الآلات والأصول الحيوية. ولتعزيز السيولة، توفر الشركة حلول تمويل الديون التي تتيح تمويلاً يصل إلى 85% من المُستحقات، إلى جانب تسهيلات رأس المال العامل المصممة خصيصـًا بما يتوافق رؤى الشركات لتعزيز قوة الموارد فيها. كما تدعم المحفظة التمويلية من الوطنية للتمويل خيار تحسين الأصول من خلال اتفاقيات البيع وإعادة التأجير، بينما تُسهّل حلول تمويل السيارات الجديدة والمستعملة خطط التوسع في العمليات التشغيلية للشركات. وتأكيدًا على التزامها بالتمويل المسؤول، تقدم الوطنية للتمويل أيضـًا حلول التمويل المُستدام، بما يمكّن الشركات من تنفيذ مشاريع مرتبطة بالاستدامة والتوافق مع أهداف الاستدامة الأوسع.

تُكمّل الودائع المؤسسية الثابتة من الوطنية للتمويل محفظة التمويل الخاصة بها، حيث تُقدّم حلاً استثمارياً مرنًا وعالي العائد، مصمّمًا لدعم إدارة السيولة قصيرة الأجل والتخطيط المالي طويل الأجل لمجموعة واسعة من عملاءها، بما في ذلك شركات المُساهمة العامة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، والصناديق الائتمانية، وصناديق التقاعد، والجهات الحكومية. وبمدد تتراوح من 3 إلى 60 شهرًا، وحد أدنى للاستثمار يبلغ 5000 ريال عُماني، يجمع هذا العرض بين سهولة الوصول والمرونة. كما يُتيح خيارات متعددة لدفع الفائدة سواءً شهريًا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي، أو عند الاستحقاق بما يُـمكّن الشركات من مواءمة العوائد مع متطلبات تدفقاتها النقدية، مع توفير عوائد تنافسية تدعم الحفاظ على رأس المال وتوليد دخل ثابت وموثوق.

وفي معرض تعليقه على هذا العرض، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "إن كوننا شريكًا للتقدم يعكس التزامنا الراسخ بتزويد عملائنا من الشركات بالحلول التمويلية التي يحتاجونها للتخطيط الفعّال والتوسع بثقة والعمل بكفاءة. وقد صُممت هذه المجموعة المتكاملة من العروض بعناية لتلبية الاحتياجات المُـتغيرة للشركات في مختلف مراحل نموها، بما يُمكّنها من تحقيق قيمة مستدامة، والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية الشاملة للوطن، وتحقيق تطلعاتها الريادية التنافسية على المدى الطويل".

انطلاقًا من ركائز متينة تقوم على الثقة والابتكار وفلسفة تركز على التميز في خدمة العملاء، تواصل الوطنية للتمويل تعزيز مكانتها كمحرك رئيس لدعم الشركات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. ومن خلال باقة شاملة من الحلول المتكاملة التي تغطي التمويل والاستثمار، تمكّن الشركة المؤسسات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودفع عجلة النمو المُستدام، والمساهمة بفعالية في التقدّم الاقتصادي لسلطنة عُمان.

