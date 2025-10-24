يُجسّد هذا التخارج الدور المحوري لشركة الهلال للمشاريع ومنصّتها لرأس المال الاستثماري المؤسسي في دعم نمو الشركات الإقليمية الرائدة ورفع كفاءتها التنافسية ضمن قطاع الخدمات اللوجستية .

استحوذت شركة «إيليت»، بدعمٍ من «جرين دوم إنفستمنتس»، على شركةٍ إماراتية متخصّصة في الخدمات اللوجستية وتلبية الطلبات، وذلك في إطار خطتها لتأسيس شبكة لوجستية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الهلال للمشاريع الناشئة، المنصّة المتخصّصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي والتابعة لشركة الهلال للمشاريع، عن إتمام تخارجٍ استراتيجي من حصّتها في شركة «ترانسكورب» الإماراتية، المتخصّصة في الخدمات اللوجستية وتلبية الطلبات، عبر صفقةٍ أُبرمت مع شركة «إيليت» المدعومة من «جرين دوم إنفستمنتس».

هذا التخارج يُعدّ تتويجًا لمسارٍ استثماري بدأ عام 2018، حين استثمرت الهلال للمشاريع الناشئة في «ترانسكورب» وأسهمت في تطويرها وتمكينها من التحوّل إلى أحد أبرز مزوّدي الخدمات اللوجستية في المنطقة، لاسيّما في مجالات تلبية الطلبات المبردة، والتوصيل للوجهة النهائية، والتوزيع بين منشآت الأعمال. وعلى امتداد فترة الاستثمار، عملت المنصّة بشكلٍ وثيق مع فريق قيادة «ترانسكورب» لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوسيع آفاق النمو في الأسواق الرئيسة، ما انعكس إيجابًا على أداء الشركة وحضورها الإقليمي كشريكٍ موثوق في القطاع اللوجستي. وقد تُوّجت هذه الجهود بصفقة تخارج تُعدّ من الأبرز في المنطقة، محققةً عائدًا استثماريًا بلغ 7.6 أضعاف رأس المال المستثمر.

وفي هذا السياق، صرّح تشار تَينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات في الهلال للمشاريع، قائلًا:”نفخر بدعمنا لتحوّل شركة «ترانسكورب» إلى شركة لوجستية مؤسسية قابلة للتوسّع، تقدّم خدماتها لعددٍ من أكثر القطاعات حيويةً في المنطقة. وتُجسّد هذه الصفقة نهجنا الطويل الأمد في بناء شركاتٍ مرنة وقابلة للنمو، تُسهم في رفع القدرة التنافسية للمنطقة “.

ومن جانبه، قال رودريك نقّوزي، الرئيس التنفيذي والمؤسّس لشركة «ترانسكورب»:

”لقد كانت الهلال للمشاريع الناشئة أكثر من مجرد مستثمر، إذ مثّلت شريكًا استراتيجيًا حقيقيًا. فمنذ المراحل الأولى، عمل الفريق معنا على بناء أنظمة مؤسسية متكاملة، وتعميق علاقاتنا المصرفية والمالية، ودعم توسّعنا التجاري. ونحن متحمّسون للمرحلة المقبلة مع انضمامنا إلى شركة «إيليت».“

وفي الإطار نفسه، صرّح سودارشان باريك، نائب الرئيس الأول في «الهلال للمشاريع الناشئة»، قائلًا:

”تجسّد شراكتنا مع «ترانسكورب» نهجنا القائم على دعم المؤسسين أصحاب الرؤى الواضحة والالتزام العميق، القادرين على تحقيق التميّز في قطاعاتٍ يعتمد نجاحها على الكفاءة التشغيلية والقدرة على التنفيذ الواقعي الفعّال. فنحن نستثمر في الشركات التي تتمتّع بصلابة نموذجها واستدامة نموّها، والتي تكافئ الرؤية البعيدة المدى على حساب المكاسب قصيرة الأجل. ويُعدّ رودريك من أبرز القادة الذين حظينا بالعمل معهم؛ إذ إن نجاحه في بناء منصّة لوجستية وتحقيق نموٍ ربحي مستدام في أحد أكثر القطاعات تحدّيًا، يُعدّ شاهدًا على كفاءته القيادية وتميّزه التنفيذي. لقد كان من دواعي فخرنا أن نكون جزءًا من هذه المسيرة “.

ومن جانبه، قال هشام البحر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت»:

”إن المكانة الريادية التي تتمتّع بها شركة «ترانسكورب» في مجال الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد المبردة، إلى جانب شبكتها المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي، ستقوّي قدرتنا على خدمة طيفٍ واسع من القطاعات وتلبية الطلب المتزايد على حلولٍ متكاملة وعالية الجودة لسلاسل التوريد الحساسة لدرجات الحرارة. كما تمنحنا هذه الصفقة حضورًا استراتيجيًا مهمًا في المملكة العربية السعودية، ومع استمرار قيادة رودريك للشركة، ستشكّل «ترانسكورب» قاعدةً أساسية لتوسّع «إيليت» الإقليمي ومحورًا رئيسيًا في منظومتنا المتكاملة لسلاسل التوريد المبردة.“

ويمثل هذا التخارج انعكاسًا مباشرًا للتوجّه الاستراتيجي لشركة الهلال للمشاريع في دعم الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية منذ مراحلها الأولى وحتى بلوغها مرحلة التوسّع والنضج المؤسسي، بهدف بناء شركاتٍ قادرة على النمو وتحقيق أثرٍ ملموس، وخلق قيمةٍ مستدامة على مستوى المنطقة، والمساهمة في دفع مسار التكامل بين القطاعات المختلفة.

وفي المقابل، تأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية التوسّع التي تنتهجها شركة «إيليت» تحت مظلّة «جرين دوم إنفستمنتس»، والرامية إلى تجميع الأصول الاستراتيجية في مجالي الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وهي شركةٌ معتمدة على دعم مجموعةٍ من المساهمين الإقليميين البارزين، من بينهم مجموعة راشد حسن سعيد، ومجموعة الشرف، والشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو).

الهلال للمشاريع الناشئة هي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، وتدعم التقنيات التحويلية وروّاد الأعمال أصحاب الرؤى الطموحة في مجالات التكنولوجيا المالية، وبرمجيات المؤسسات، والصحة الرقمية، وحلول المناخ، والتقنيات المتقدمة.

نبذة عن «ترانسكورب»

تُعدّ «ترانسكورب إنترناشونال» إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد المبردة في منطقة الخليج، حيث تقدّم حلولًا متكاملة وحيوية لقطاعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول والرعاية الصحية. ومنذ تأسيسها عام 2013، تميّزت الشركة بموثوقيتها وابتكاراتها وكفاءتها التشغيلية، مما جعلها شريكًا أساسيًا لأكثر القطاعات تطلّبًا وتأثيرًا في المنطقة.

نبذة عن «إيليت»

تُعدّ «إيليت» من الشركات الإقليمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، حيث تمتدّ عملياتها عبر دول مجلس التعاون الخليجي لتقدّم حلولًا متكاملة في مجالات الشحن الدولي، والخدمات اللوجستية التعاقدية، والتوصيل للوجهة النهائية. وتُعدّ الشركة جزءًا من محفظة «جرين دوم إنفستمنتس»، وهي منصّة استثمارية تركّز على بناء منظومة إقليمية متكاملة في قطاع سلاسل التوريد.

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت الشركة إلى مجموعة رائدة تشمل 57 شركة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل ضمن فرقها أكثر من 1,600 موظف.

وتدير الهلال للمشاريع أعمالها عبر أربع منصات رئيسية: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتنشط هذه المنصات في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة، وحاضنات الأعمال.

وتُعد الهلال للمشاريع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الهلال، التي تمتلك إرثًا عائليًا راسخًا يتجاوز الخمسين عامًا في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز نموه المستدام.

