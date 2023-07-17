القاهرة: أعلنت شركة المطورون العرب القابضة-إحدى كبرى شركات التطوير العقاري- توقيع عقد شراكة مع شركة ميادس -المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المراكز التجارية والترفيهية والخدمية- لتتولى الإشراف على إدارة الوحدات التجارية بمشروع نيووم أكتوبر، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء ورواد المنطقة، وتعظيم العائد الاستثماري للمشترين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة المطورون العرب القابضة للتعاقد مع كبرى الشركات في مجالها لضمان تقديم مستوى خدمات مميز للعملاء، وفي ضوء خطة الإدارة برئاسة الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، لزيادة إيراداتها من الأنشطة التجارية وتقديم خدمات متكاملة للسكان بما يسهم في تعزيز ثقتهم في المنتج العقاري المقدم من الشركة.

وقع عقود الشراكة، بمقر شركة المطورون العرب القابضة بمصر الجديدة، الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، والسيد/ وائل شوكت الرئيس التنفيذي لشركة ميادس .

وبموجب الشراكة، ستتولى شركة ميادس لإدارة الوحدات التجارية، الإشراف على عملية التشطيب والتجهيز للوحدات التجارية بمشروع نيووم أكتوبر، وحق التعاقد والتشغيل والتطوير والإدارة والتسويق وتأجير المنافذ التجارية وحق الإعلان وجذب الرعاة بشكل حصري، وذلك لما تتمتع به من القدرات الفنية والعملية والمهنية مما يؤهلها لأداء ذلك.

قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة نجحت في تحقيق تقدم كبير في معدلات تنفيذ الجزء السكني من مشروع نيووم أكتوبر، وتسليم ٦٠٩ وحدة للعملاء، وبالتوازي مع ذلك تعمل على الانتهاء من تشغيل الخدمات المتنوعة بالمشروع لتوفير كل ما يحتاجه سكان المشروع بصفة خاصة ومنطقة غرب القاهرة بشكل عام، ومن بينها تشغيل الوحدات التجارية بـ"نيووم أكتوبر" ليقدم أعلى مستويات الترفيه والتسوق من خلال جذب كبرى العلامات التجارية.

أشار إلى سبب التعاقد مع شركة ميادس لإدارة الوحدات التجارية بمشروع نيووم أكتوبر، وذلك لخبراتها السابقة في تشغيل مراكز تجارية عالمية داخل وخارج مصر، مما يسهم في تحقيق مستهدف شركة المطورون العرب القابضة من تقديم تجربة فريدة للراغبين في التسوق والترفيه، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد دوري مرتفع للمستثمرين في الوحدات التجارية بالمنطقة التجارية .

من جانبه قال السيد/ وائل شوكت الرئيس التنفيذي لشركة ميادس لإدارة الوحدات التجارية ، إن المنطقة التجارية بمشروع نيووم أكتوبر، تتميز بتوافر جميع الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمات الأساسية والمتخصصة، بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي والمناطق الخضراء وغيرها من المرافق العامة، بتصميمات حديثة ومريحة لتوفير تجربة تسوق متميزة وراحة فائقة للزوار.

أضاف أن ميادس من الشركات الرائدة في مجال ادارة الوحدات التجارية ، وتتميز بخبرتها الواسعة في تطوير وإدارة مجموعة من المشاريع التجارية الناجحة في مصر والشرق الأوسط، وستعمل على تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والعملاء في هذا المشروع الضخم، والذي يعد فرصة مثالية للمستثمرين وراغبي الاستثمار في المنطقة، وسوف يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب والمواطنين في المنطقة.

ويقام مشروع نيووم أكتوبر، على مساحة 1.3 مليون متر مربع بقلب مدينة السادس من أكتوبر بالقرب من المحاور والطرق الرئيسية والخدمات المختلفة، إذ يطل مباشرة على الطريق الدائري الإقليمي، مما يسمح الوصول إليه أو الانتقال منه لكل أنحاء القاهرة الكبرى في دقائق معدودة، كما يستغرق الوصول إليه من وصلة دهشور 15 دقيقة، و20 دقيقة من مطار سفنكس الجديد.

وضخت شركة المطورون العرب القابضة، ٩٨٣ مليون جنيه استثمارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتطوير مشروع نيووم أكتوبر، ونجحت في الانتهاء من نسبة ٧٣٪ من الأعمال الإنشائية للمشروع، وحققت ١.٥ مليار جنيه مبيعات خلال العام الماضي، مستغلة التصميم الرائع للمشروع ولوحداته التي توفر كل وسائل الراحة والترفيه، بجانب توافر خدمات متنوعة سواء الأساسية منها مدارس دولية، ومستشفى ومركز طبي، وأسواق تجارية ونظام أمني متكامل وذكي، أو خدمات ترفيهية منها النادي الرياضي، والمطاعم والمقاهي وحمامات السباحة، وأكبر نافورة راقصة في مجمع سكني على ارتفاع 25 مترًا.

ويضم "نيووم أكتوبر" مركز تجاري على مساحة ٦٠٫٠٠٠ متر مربع، يضم ٨٩٤ وحدة تجارية بمساحات تتراوح بين ٢٦~١٦٦ م ، ويتميز "المنطقة التجارية " بوجود خدمات متكاملة من مستشفي و مدارس و نادي كما يوجد منطقة تجارية تحتوي علي اكبر نافورة راقصة في مجمع سكني .

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن المطورون العرب القابضة:

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت في أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في المنطقة خلال زمن قياسي. ساهمت الشركة أيضًا في إعادة تشكيل الخريطة العقارية في السوق المصري بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التي تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين، والتي تضم باقة من المزايا المبتكرة التي تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي تحتفي بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقيه لحياة عصرية لا تقارن.

شركة MEDIAS:

تقدم شركة Meadis تجربة فريدة من نوعها في السوق التجاري من شأنه زيادة قيمة الاصول والحصول علي حصه في السوق المصري كما تهدف شركة Meadis الي تلبية جميع احتياجات العملاء من خلال اتاحة فرص للعلامات التجارية بالتواجد في المواقع التجارية الخاصة بها وتقدم افضل خدمه لعملاءها سواء تجارية ، خدمية ، مصرفية.