أبوظبي : في إطار استراتيجيته لتعزيز البنية التحتية لأسواق رأس المال في دولة الإمارات، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تعيين شركة "فيرميغ" (Vermeg)، المزود العالمي للحلول التقنية للبنى التحتية لأسواق رأس المال، وإدارة الضمانات، وخدمات الأصول، شريكاً تقنياً رئيسياً لتطوير المنظومة التكنولوجية الداعمة لنظام الإيداع المركزي ("CSD") الخاصة بالدَّين العام والصكوك.

تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى الارتقاء بكفاءة عمليات ما بعد التداول وترسيخ التنافسية العالمية للأسواق المالية في الدولة. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المصرف المركزي الرامية لتطوير بيئة تشغيلية متكاملة لإدارة السيولة وعمليات التسوية عبر أنشطة حفظ الأصول التقليدية والرقمية، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يدعم استقطاب الاستثمارات ويعزز جاهزية الأسواق للتطورات المستقبلية، لاسيما في مجالات الأصول الرقمية، بما في ذلك الصكوك والسندات المُنشأة رقمياً، والابتكار المالي.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في المصرف المركزي: "يمثّل تطوير نظام الإيداع المركزي ("CSD") ركيزة أساسية لبناء بنية تحتية مالية أكثر كفاءة ومرونة، تُسهم بشكل مباشر في تعزيز نمو أسواق رأس المال وتوطيد ثقة المستثمرين الدوليين في دولة الإمارات. نهدف في المصرف المركزي من خلال هذه الشراكة إلى تبني حلول تقنية استباقية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، وترسخ دعائم منظومة مالية قادرة على استشراف وصنع مستقبل الخدمات الرقمية".

ومن جانبه، قال السيد بدرالدين والي، رئيس مجلس إدارة شركة فيرميغ: "يشرفنا أن يتم اختيارنا من قِبل مصرف الإمارات المركزي كشريك تقني في هذا المشروع الحيوي، الذي يجسد رؤية المصرف المركزي في تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال في دولة الإمارات. وتعكس هذه الشراكة ما تتمتع به فيرميغ من خبرة راسخة في دعم البنوك المركزية والبنى التحتية لأسواق رأس المال من خلال حلول متقدمة في خدمات ما بعد التداول وإدارة الضمانات وحفظ الأصول. نفخر بالمساهمة في تطوير نظام إيداع مركزي من شأنه تعزيز كفاءة السوق، ودعم الابتكار المالي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد.

-انتهى-

#بياناتحكومية