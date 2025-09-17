القاهرة، مصر: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رسمياً عن إطلاق المشرق باكستان، بنكه الرقمي المتكامل للخدمات المصرفية للأفراد في باكستان، بحضور معالي رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في إسلام آباد. وتمثل هذه الخطوة أول إطلاق دولي كامل لمنصة المشرق المصرفية الرقمية الحائزة على العديد من الجوائز خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقطة تحول محورية في مسيرة الخدمات المصرفية الرقمية في باكستان.

وقد حضر فعالية إطلاق المشرق باكستان شخصيات حكومية وتنظيمية رفيعة المستوى، مثل النائب محمد أورنجزيب، وزير المالية، وجميل أحمد، محافظ مصرف دولة باكستان، السيد محمد سلطان الكيتوب، رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية والإعلامية في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في باكستان، ومجموعة من الضيوف. كما حضر الفعالية مجموعة من القيادات العالمية للمشرق، وعلى رأسها معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويهدف المشرق باكستان إلى تقديم حلول مصرفية رقمية غير مسبوقة، متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية. وستعتمد عملياته على أحدث التقنيات المتطورة، بما يتيح تجربة عملاء سلسة، والتزاماً قوياً بالخدمات المصرفية المسؤولة. ويهدف المشرق على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، إلى لعب دور تحويلي في القطاع المصرفي الباكستاني، ودفع عجلة التحول الرقمي، والشمول المالي، وتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز المهم، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: "تعتبر باكستان شريكاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، تربطنا بها روابط تجارية، وتحويلات مالية، وأهداف مشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي. وانطلاقاً من علاقة المشرق الطويلة مع باكستان، والتي تعود إلى تأسيس مكتبنا التمثيلي في كراتشي في عام 1978، فإننا نبدأ اليوم فصلاً جديداً في مسيرتنا، يستند إلى ثقة عميقة، ويستلهم التطلعات الإقليمية، ويدعمه في ذلك تعاون طويل الأمد. وانطلاقاً من أن باكستان تمثل قصة صمود وطموح مستدام، فنحن هنا اليوم لأننا نرى مستقبلاً واعداً للبلاد، ونريد أن نساهم في بنائه."

من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "تتمتع باكستان بأهمية استراتيجية بالنسبة لنا في المشرق، وذلك بفضل إطارها التنظيمي المتطور للخدمات المصرفية الرقمية، وتنامي مستويات تبني التكنولوجيا، وحيوية سكانها، والروابط الثقافية والاقتصادية المتينة التي تربط بلدينا. وتتوافق هذه الركائز الأساسية تماماً مع قيمنا ورؤيتنا للخدمات المصرفية الشاملة القائمة على التكنولوجيا والابتكار. كما يعكس إطلاقنا للبنك الرقمي للأفراد، والذي يقدم خدمات متكاملة، إيماننا الراسخ بمستقبل البلاد الرقمي، والتزامنا القوي بالاستثمار طويل الأجل فيها، والابتكار المالي، وتحقيق نمو شامل. ومع مضينا قدماً في جهود التوسع عالمياً، تبرز باكستان كركيزة أساسية في رؤيتنا لبناء منظومة مالية عالمية مترابطة ومدعومة رقمياً."

هذا ويهدف المشرق إلى طرح عروضه الرئيسية المصممة خصيصاً للباكستانيين، والتي تشمل المشرق NEO للأفراد والمشرق NEO BIZ للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر تجربة مصرفية لا ورقية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تعتمد على الهاتف المحمول. وسيستفيد العملاء من العديد من المزايا لهامة التي يوفرها هذا البنك، مثل سهولة الانضمام، وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بدون رسوم، وضوابط مخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبطاقات خصم مجانية، ما يرسي معايير جديدة للخدمات المصرفية الرقمية في باكستان. كما سيمكّن المشرق حاملي الجنسية الباكستانية المقيمين في الإمارات العربية المتحدة من فتح حسابات مصرفية في باكستان وتحويل الأموال بسلاسة، ما يعزز التواصل عبر الحدود. ويهدف المشرق، من خلال عملياته هذه، إلى تسريع انتقال البلاد إلى منظومة مالية شاملة رقمياً ومتصلة عالمياً.

بدوه، قال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق ورئيس مجلس إدارة المشرق باكستان: "تُعدّ باكستان أول سوق دولي نُطلق فيه خدماتنا المصرفية الرقمية المتكاملة للأفراد، ما يُؤكد استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير تجربة الأفراد والشركات في الخدمات المصرفية في الاقتصادات ذات النمو المرتفع. وتتخطى رؤيتنا مجرد توفير الملاءمة الرقمية، نحو إنشاء منظومة متكاملة تُتيح للعملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والباكستانيين المقيمين في الخارج الوصول بسلاسة إلى فرص مالية مميزة. ونهدف من خلال دمج خبرتنا العالمية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد مع الاحتياجات المصرفية المحلية في باكستان، إلى إعادة تعريف معايير الشمول والشفافية وسهولة الوصول، ما يضع باكستان في طليعة التحول المالي الرقمي في المنطقة."

وأضاف محمد همايون سجاد، الرئيس التنفيذي للمشرق باكستان: "نعتز جميعاً بهذا الإنجاز الكبير. ونحن نهدف إلى تقديم حلول مصرفية رقمية عالمية المستوى مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة في باكستان، وتوفير فرص للمواهب المحلية والمساهمة في منظومة التكنولوجيا المالية

في البلاد. يسعدنا أن نساهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في باكستان، بالتعاون من حكومة باكستان ومصرف دولة باكستان وفريقنا المتميز."

جدير بالذكر أن المشرق خصص مبلغاً إجمالياً قدره 100 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 لدعم عملياته في باكستان من خلال بنكه الرقمي للخدمات المصرفية للأفراد وشبكة المشرق العالمية التي تعد مركز القدرات العالمية التابع له. ويستثمر المشرق بشكل دائم في تنمية مواهب محلية من خلال شبكة المشرق العالمية في باكستان، والتي توظف أكثر من 415 متخصصاً في مجالات التكنولوجيا والامتثال والائتمان والموارد البشرية وتجربة العملاء، يعملون بشكل رئيسي عن بُعد. وتهدف هذه الشبكة إلى مضاعفة قوتها العاملة خلال السنوات القادمة، بما يعزز دور باكستان كمركز للابتكار الرقمي القابل للتطوير.

