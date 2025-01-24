دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكته مع كيريبا، المزود الرائد لحلول الخزانة والتمويل السحابية، لوضع خطة تحول مخصصة للعمليات المالية لمجموعة لولو العالمية.

وشرعت لولو، المجموعة متعددة الجنسيات التي تنشط في مجال أعمال الهايبر ماركت في دول مجلس التعاون الخليجي، بالشراكة مع المشرق وكيريبا، في عملية لإصلاح العديد من وظائفها المالية، بما في ذلك المدفوعات وإدارة السيولة وأتمتة العمليات. وقد عمل فريق إدارة النقد في المشرق مع العديد من وحدات الأعمال في مجموعة لولو لفهم متطلباتهم المحددة، وتحديد كيفية عمل أنظمة المجموعة، بهدف إيجاد حل مثالي لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.

وكان إنشاء منصة واحدة يمكن من خلالها لمجموعة لولو الحصول على رؤية كاملة لمواردها المالية وإدارة العديد من وظائفها المالية، بدءاً من المدفوعات المركزية وتحويلات الأموال، من العناصر الأساسية لخطة التحول هذه. وتتيح واجهة برمجة التطبيقات حالياً لشركة لولو عرض الأرصدة لحظيًا، وإجراء مدفوعات فورية للموردين ونقل الأموال عبر دول المنطقة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الشراكة لإضافة قيمة إلى عمليات مجموعة لولو، وذلك تماشياً مع هدفنا المتمثل في أن نكون البنك الأكثر تقدماً في المنطقة، وتطوير حلول مبتكرة لعملائنا. وقد تمكنّا بالتعاون مع كيريبا، من تحديد التحديات والاحتياجات الرئيسية لمجموعة لولو، وقمنا بتطوير مشهد مالي أكثر كفاءة لتأمين مستقبل أعمالها. ونتطلع إلى توسيع خطة التحول في الأشهر المقبلة، ونأمل بمواصلة هذه الشراكة الناجحة مع كيريبا".

وفي إطار هذه الشراكة، قامت كيريبا، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الخزانة والتمويل السحابية، والتي توفر إمكانات بالغة الأهمية لإدارة النقد والمخاطر والمدفوعات وحلول رأس المال العامل، بإنشاء المنصة التي ستعمل عليها العمليات المالية المحدّثة.

وتتضمن المزايا التي توفرها المنصة الجديدة وخطة التحول، قدرة شاملة للرؤية والتحكم، والمقارنة الآلية، ومواءمة العمليات والسياسات عبر الأسواق، وتحسين السيولة، وتعزيز قدرة التصدي للاحتيال والمخاطر، وتوفير التكاليف، وزيادة الأتمتة والكفاءة، والحد من التدخل اليدوي.

وقال عامر شبارو، رئيس قطاع المبيعات في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة كيريبا: "بصفتها شركة عالمية رائدة في إدارة السيولة، يسعد كيريبا الشراكة مع المشرق لتوفير الحلول المناسبة لمجموعة لولو الدولية لمساعدتها في تلبية متطلباتها لإدارة شؤونها المالية والحصول على رؤية شاملة من خلال منصة واحدة."

جدير بالذكر أن عمليات مجموعة لولو تغطي 25 دولة في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وقد تجاوزت إيراداتها السنوية 7.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وقامت المجموعة باختيار التعاون مع المشرق وكيريبا لمساعدتها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثل اللامركزية المالية والعلاقات المصرفية المتعددة وإدارة الموارد.

قال إي بي نامبوثيري، مدير الشؤون المالية في مجموعة لولو: "بينما تشرع مجموعة لولو في رحلة الإدراج العام، نحن ملتزمون بنفس القدر بتطيور عمليات الخزانة لدينا. سيمكننا تعاوننا مع المشرق وكيريبا من تعزيز الكفاءة المالية، ودفع النمو المستدام، وتقديم قيمة استثنائية لشركائنا. هذه الشراكة الاستراتيجية لا تضعنا في طليعة الابتكار المالي فحسب، بل تعزز أيضًا تفانينا في التميز في كل سوق نعمل به. "

هذا ويتم تنفيذ خطة التحول على مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى دمج أكثر من 35 بنكاً في منصة واحدة تعمل على تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات الخزانة لمجموعة لولو. وسيتم طرح هذا الحل الذي يوفر للمجموعة تنفيذ مدفوعات البائعين وغيرها من وظائف الخزانة بشكل مركزي، في جميع الأسواق التي تعمل بها خلال الأشهر المقبلة.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

نبذة عن شركة كيريبا:

كيريبا هي شركة عالمية رائدة في إدارة السيولة، تمكن المديرين الماليين وأمناء الخزينة وقادة تكنولوجيا المعلومات من التواصل وحماية وتنبؤ وتحسين معدلات السيولة الخاصة بهم. كحل SaaS آمن وقابل للتوسع، تقدم كيريبا الذكاء والأتمتة المالية التي تمكن الشركات والبنوك من جميع الأحجام من تحسين أدائها المالي وزيادة كفاءتها التشغيلية. أدوات كيريبا المدعومة بالبيانات اللحظية والذكاء الاصطناعي تمكن ما يقرب من 3000 عميل حول العالم من قياس ملاءتهم المالية، وتوقع النقد والسيولة، واتخاذ الإجراءات لحماية الميزانيات العمومية وبيانات الدخل والتدفقات النقدية. تدير كيريبا أكثر من 3 مليارات معاملة بنكية و15 تريليون دولار مدفوعات سنويًا وتوفر للعملاء رؤية كاملة وإمكانية اتخاذ الإجراءات، حتى يتمكنوا من تحسين معدلات السيولة والاستفادة الكاملة منها وتخطي استراتيجيتهم التجارية.

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