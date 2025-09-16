الكويت: أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" استراتيجية للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة، وهي أداة استثمارية عالمية مصممة لتزويد المستثمرين المؤهلين والمحترفين، من الأفراد والشركات العائلية والمؤسسات. وتتيح هذه الاستراتيجية، بالشراكة مع كبار مديري الاستثمارات، للمستثمرين الوصول إلى تدفقات دخل مرنة وعائد إجماليٍ متوقع طويل الأجل من خلال محفظة منتقاة ومتنوعة من أصول البنية التحتية الأساسية التي تدعم الاقتصاد العالمي الحديث. وتمتد هذه الأصول عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية. وقد تم اختيار هذه الأصول لقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة ومقاومة للتضخم، مع تحقيق نمو قوي عبر دورات السوق.

وتستند استراتيجية أصول البنية التحتية إلى قناعة "المركز" بأهمية هذه الأصول باعتبارها فئة استثمارية قادرة على تحقيق الأداء والصمود في مختلف الظروف الاقتصادية، حيث تهدف إلى مواجهة تقلبات الاقتصاد الكلي الحالية والتضخم المستمر من خلال الاستثمار في أصول تتمتع بمستويات ثابتة للطلب وارتباط منخفض نسبياً بفئات الأصول التقليدية. ويسعى "المركز" من خلال هذا النهج إلى تحقيق هدفين رئيسيين للمستثمرين هما الحفاظ على رأس المال وتوليد الدخل عبر استهداف عائد سنوي إجمالي يتجاوز 10% مع توزيعات دخل ربع سنوية متوقعة.

ويتضمن هيكل الاستثمار الخاص بالاستراتيجية الجديدة إمكانية الاشتراك الشهري والاسترداد ربع السنوي، مع فترة إغلاق مرنة لمدة عامين صممت للموازنة بين الاستثمار طويل الأجل والحفاظ على مرونة وصول المستثمرين لهذه الأصول. ويتعاون "المركز" مع نخبة من مديري الصناديق العالميين ذوي الأداء الراسخ، بينما يقوم فريق الاستثمار في "المركز" بالمتابعة المستمرة للأصول الاستثمارية، وإعادة موازنتها لتحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر.

وبهذه المناسبة، صرح السيد كاشيش تاندون، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الاستشارات الاستثمارية في "المركز" قائلاً: "نؤمن في "المركز" أن استراتيجية الأصول الحقيقية الخاصة تمثل خياراً استثمارياً مبتكراً يتيح لعملائنا المؤهلين والمحترفين إمكانية تعزيز أداء محافظهم وبناء قيمة مستدامة عبر الاستثمار في اقتصاد المستقبل. وفي ظل الاتجاهات العالمية الكبرى، مثل تسارع الرقمنة وتوجه الاقتصادات نحو خفض الكربون، فإن هذه الاستراتيجية تتيح لهؤلاء المستثمرين إمكانية الاستفادة من فرص جوهرية في التحول الاقتصادي الحديث، عبر تحقيق مزيج متوازن بين دخل محصن ضد التضخم ونمو طويل الأجل ضمن محافظ متنوعة. وتشكّل أصول البنية التحتية الخاصة ركيزة محورية داعمة لاستقرار المحافظ، حيث تحدّ من أثر تقلبات الأسواق قصيرة الأجل، مدعومة بطبيعتها المستقرة وأفقها الاستثماري الممتد على المدى الطويل."

ومن جانبه، قال الشيخ حمود صلاح الصباح، نائب رئيس أول، إدارة الاستشارات الاستثمارية في "المركز": "يسعى المستثمرون المحترفون إلى تحقيق التوازن بين الأمان والاستفادة من الفرص. وتوفر هذه الاستراتيجية فرصة الوصول إلى أصول البنية التحتية الأساسية التي تتسم بإمكانية توفير دخل مستقر وحماية من المخاطر ونمو رأس المال على المدى الطويل. ومن خلال تعزيز علاقاتنا المؤسسية وخبرات فريق عملنا الرائدة في إدارة الأصول وتوزيعها، فإننا نتيح للمستثمرين إمكانية الاستثمار في فرص مؤسسية فريدة، عادةً ما كانت مقتصرة على المستثمرين المؤسسين وكبرى المؤسسات العالمية، وتعتمد هذه الاستراتيجية على هيكلية متعددة المديرين تغطي الاستثمارات الأساسية (Core)، والاستثمارات الأساسية الإضافية (Core Plus)، والاستثمارات ذات القيمة المضافة (Value Add) في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مع تنويع الأصول للتقليل من مخاطر تركيزها وتعزيز العوائد المعدلة وفق المخاطر".

وتجدر الإشارة إلى أن "المركز" أطلق في عام 2024 استراتيجية الائتمان الخاصة، المصممة لتقديم حلول دخل متنوعة لعملائه المحترفين والمؤهلين. ويواصل "المركز" تطوير حلول استثمارية مبتكرة، وتوسيع خدماته لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة.

إخلاء مسؤولية (يجب إرفاقه مع الخبر):

أُعِدَّ هذا البيان الصحفي لأغراضٍ ترويجية، وهو معتمد من المركز المالي الكويتي "المركز"، ولم تُحذف أي بيانات ضرورية حول الاستثمار المعني. قد تكون استثمارات محافظ أصول البنية التحتية الخاصة والائتمان الخاص عرضة للمخاطر، ويصعب التنبؤ بعوائد وأداء الاستثمار، كما أنها غير مضمونة. لذلك، يُطلب من المستثمرين المحتملين مراجعة كافة الوثائق التأسيسية، وإجراء تحليلاتهم وأبحاثهم الخاصة، بالإضافة إلى الرجوع لمستشاريهم الماليين والقانونيين وغيرهم من المستشارين المتخصصين في اتخاذ قرارات الاستثمار بشأن أي استراتيجية متضمنة في هذا المحتوى، مع الإدراك التام بأن مثل هذه الاستثمارات ينطوي على درجة عالية من مخاطر الخسارة، وأنه لا يمكن التنبؤ بقيمة العوائد المحتملة أو ضمانها.

استراتيجية أصول البنية التحتية الخاصة مُصممة ومناسبة فقط للعملاء المحترفين المؤهلين/المحترفين بطبيعتهم، وفقًا لتعريف هيئة أسواق المال الكويتية، والراغبين في تقبُّل المخاطر، المعروفة وغير المعروفة، المرتبطة بالاستثمار في محافظ أصول البنية التحتية الخاصة والائتمان الخاص.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.56 مليار دينار كويتي (5.11 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2025 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.