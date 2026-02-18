عمّان: سلّمت كنج لونج الأردن -إحدى شركات مجموعة المركزية- خمس حافلات حديثة إلى جامعة الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل حضره ممثلون عن الإدارة العليا في الجانبين، في خطوة تؤكد عمق الشراكة بين الطرفين وحرصهما المشترك على تطوير خدمات النقل الجامعي، بما يواكب تطلعات الطلبة ويعزز جودة تجربتهم اليومية.

مثّل الشركة في الحفل المهندس وفائي مسيس، مدير عام المركزية كنج لونج الأردن، ومدير الصيانة المهندس باهر دقوري، ومدير العطاءات محمد الشيخ، ومستشار الصيانة المهندس أحمد العرايشة، إضافة إلى الخبير الفني الصيني هوانج، فيما حضر عن الجامعة الدكتور أحمد ناصر الدين، نائب رئيس هيئة المديرين ونائب رئيسة الجامعة، وعدد من المسؤولين وأصحاب الاختصاص.

وأكد المهندس مسيس أن هذه الشراكة تعكس مستوى الثقة الذي توليه المؤسسات التعليمية الرائدة لعلامة كنج لونج، مشيرًا إلى حرص الشركة الدائم على تقديم حلول نقل متطورة تلبي احتياجات السوق المحلي وفق أعلى المعايير العالمية. وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة التعاون مع جامعة الشرق الأوسط والبناء على هذه الشراكة في مشاريع مستقبلية تعزز منظومة النقل الجامعي، بما يواكب احتياجات الطلبة ويعكس التزام الشركة بتقديم قيمة مضافة طويلة الأمد".

من جهتها، أعربت إدارة جامعة الشرق الأوسط عن اعتزازها بهذا التعاون، مؤكدةً أن اختيار حافلات كنج لونج جاء انطلاقًا من جودة المنتج وكفاءة خدمات ما بعد البيع، وبما ينسجم مع حرص الجامعة المستمر على تحديث أسطول النقل وتوفير وسائل تنقل آمنة ومريحة وموثوقة لطلبتها.

تتميز الحافلات المسلّمة بمحركات Cummins عالية الكفاءة وأنظمة فرامل متقدمة تشمل ABS ونظام تباطؤ إضافي (Retarder)، إلى جانب تجهيزها بأنظمة مراقبة داخلية متعددة الكاميرات، وخدمة WiFi، ومخارج USB للركاب، وشاشة رجوع خلفية، فضلًا عن مقاعد مريحة مزودة بأحزمة أمان ثلاثية النقاط، ومكيّفات سقفية قوية، وأنظمة إطفاء حريق تلقائي، بما يضمن أعلى معايير السلامة والاعتمادية وجودة التشغيل.

تواصل المركزية كنج لونج الأردن العمل وفق رؤية طويلة المدى ترتكز على الابتكار والاستدامة وتطوير حلول تنقل تواكب تطور احتياجات المؤسسات في المملكة، بما يسهم في دعم قطاع النقل وتطويره في الأردن.

عن مجموعة المركزية:

تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.

