يسرّ المجلس الثقافي البريطاني الإعلان عن إطلاق جوائز خريجي التعليم البريطاني في عامها الثاني عشر والتي تحتفي بالإنجازات المتميزة لخريجي المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة من أنحاء العالم كافة. وتُكرّم هذه الجوائز القادة الذين استفادوا من تعليمهم في المملكة المتحدة وتمكنوا من تقديم مساهمات إيجابية لمجتمعاتهم وصناعاتهم وبلدانهم.

وتشمل فئات الجوائز لهذا العام الأعمال والابتكار، والثقافة والإبداع والرياضة، والعلوم والاستدامة، والعمل الاجتماعي. هذا ويفتح باب تقديم الطلبات رسمياً في الأول من أيلول/سبتمبر 2025، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. ويجدر بالذكر أنه سيتم أخذ طلبات جميع المتقدمين المؤهلين بعين الاعتبار لكل من جوائز الخريجين الوطنية في البلدان المشاركة وكذلك جوائز الخريجين العالمية.

الجوائز العالمية

سيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين والفائزين بجوائز الخريجين على المستوى العالمي في عام 2026 والاحتفاء بهم في حملة رقمية تسلط الضوء على قصصهم ونجاحاتهم المبهرة. وكجزء من الجائزة، ستتم دعوة الفائزين لزيارة المملكة المتحدة، حيث ستتاح لهم فرصة التواصل مرة أخرى مع جامعاتهم، ولقاء المبتعثين الحاليين ضمن حملة GREAT وإلهامهم، فضلاً عن التواصل مع الفائزين الآخرين على المستوى العالمي. ولن تتيح هذه الزيارة المرموقة للفائزين فرصة الارتقاء بمكانتهم الدولية والنهوض بمسيرتهم المهنية وحسب، بل ستُسهم كذلك في تعزيز علاقاتهم وصلاتهم الهادفة داخل المجتمع الأكاديمي.

الجوائز الوطنية

إلى جانب الجوائز العالمية، ستستضيف بعض الدول احتفالات وطنية. وقد تم لهذا العام اختيار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لاستضافة الاحتفالات، حيث سيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في كلا البلدين خلال الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2025 وشباط/فبراير 2026. سيُقام الحفل في الرياض برعاية سفير جلالة الملك لدى المملكة العربية السعودية، فيما سيُقام حفل الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية سفير جلالة الملك لدى دولة الإمارات. هذا وستشهد المناسبتان حضور شخصيات رفيعة المستوى، ومن المتوقع أن تحظيا بتغطية إعلامية واسعة تُسلط الضوء على إنجازات المرشحين النهائيين وتحتفي بمساهماتهم.

ماذا يقول الفائزون عن الجوائز

"إنه لفخر وشرف عظيم أن أنال جائزة خريجي التعليم البريطاني المرموقة، وأن أستمدّ الإلهام من هذه النخبة من الفائزين والمرشحين النهائيين. أوجه خالص شكري وامتناني لجامعة مانشستر التي أمّدتني بالمعرفة التي ساهمت في تشكيل مسيرتي."

د. رائد أبو داوود

الفائز على المستوى الوطني بجائزة الأعمال والابتكار لعام 2025، السعودية

جامعة مانشستر

" أرى ثمرة التعليم الذي تلقيته بشكل مباشر في حياتي، وسيبقى هذا الأثر مدى الحياة. لطالما كانت أولويتي مساعدة الناس، لا سيما في المجال الإنساني، وقد زوّدتني دراسة القانون بمهارات ما زلت أستفيد منها حتى اليوم. لقد حظيت بفرصة التعليم على أيدي نخبة من أبرز أساتذة القانون في العالم، وهو امتياز حقيقي. كما منحتني تجربتي في جامعة سيتي منصة لأُسهم في خدمة المجتمع على نطاق أوسع، وألتزم بإحداث تغيير اجتماعي إيجابي، وأساعد في تحسين حياة الآخرين."

السيدة مريم فاروقي

الفائزة على المستوى الوطني بجائزة العمل الاجتماعي لعام 2025، الإمارات العربية المتحدة

خريجة جامعة سيتي، لندن

جائزة الأعمال والابتكار - تُكرّم الخريجين الناشطين في المبادرة والمساهمة بالأفكار الجديدة المبتكرة أو المبدعة، أو الحلول، أو فرص العمل ذات إمكانية النمو.

ويمكن أن تشمل مجالات العمل على سبيل المثال لا الحصر: الريادة وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والإدارة المالية.

جائزة الثقافة والإبداع والرياضة - تُكرّم الخريجين الذين شقوا طريقهم وصنعوا مساراً مهنياً لأنفسهم في مجال الفنون والثقافة. نحن نبحث عن الأفراد الذين يمكنهم إثبات براعتهم وتأثيرهم وإبداعهم الفني .

ويمكن أن تشمل مجالات العمل على سبيل المثال لا الحصر: الفنون، والتصميم، والعلوم الإنسانية، والإعلام التقليدي، والموسيقى، والفيديو ، والتلفزيون، والرياضة، ومحتوى الإنترنت وإنشاء الوسائط السمعية البصرية (على سبيل المثال إنشاء المدونات، وإنشاء مدونات الفيديو بما في ذلك على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي).

جائزة العلوم والاستدامة - تُكرّم الخريجين الذي تميزوا في حياتهم المهنية وإنجازاتهم في عالم العلوم والاستدامة، والذين يمكنهم إثبات تأثير وحجم إنجازاتهم في مهنهم وما أبعد منها.

ويمكن أن تشمل مجالات العمل على سبيل المثال لا الحصر: العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والطب، والمدن والمجتمعات المستدامة، والهندسة، والصناعة والإنشاءات.

جائزة العمل الاجتماعي - تُكرّم الخريجين الذين قدموا مساهمة والتزاماً استثنائيين لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتحسين حياة الآخرين.

ويمكن أن تشمل مجالات العمل على سبيل المثال لا الحصر: التعليم، والسلام والعدالة، والحد من أوجه عدم المساواة والفقر والجوع، والعمل الإنساني الأوسع أو العمل من أجل الصالح الاجتماعي.

نبذة عن الدراسة في المملكة المتحدة (Study UK)

الدراسة في المملكة المتحدة (Study UK) هي حملة عالمية تروج للمملكة المتحدة باعتبارها وجهة الدراسة الأولى للطلاب الدوليين والمؤثرين فيهم. وهي الحملة الوحيدة على المستوى الوطني في المملكة المتحدة التي تُبرز عروض التعليم العالي المتميزة في المملكة المتحدة وما يصاحبها من فرص تساهم في تغيير حياة الأفراد. تأتي حملة الدراسة في المملكة المتحدة بقيادة المجلس الثقافي البريطاني وتنفيذه بالشراكة مع حملة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (GREAT Britain & Northern Ireland Campaign) التابعة لحكومة المملكة المتحدة.

نبذة عن المجلس الثقافي البريطاني

المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة المتحدة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية. نحن ندعم السلام والازدهار من خلال بناء الروابط والتفاهم والثقة بين الناس في المملكة المتحدة والبلدان في جميع أنحاء العالم. ونقوم بذلك من خلال عملنا في مجالات الفنون والثقافة، والتعليم، واللغة الإنجليزية. نحن نعمل مع أشخاص في أكثر من 200 بلد وإقليم، ونتواجد على الأرض في أكثر من 100 بلد. وفي عامي 2022 و2023 وصلنا إلى 600 مليون شخص.

