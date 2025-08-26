دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة المال للتطوير العقاري مؤخراً عن شراكة رسمية مع نادي يونايتد لكرة القدم (United FC)، إيذاناً ببدء تعاون طويل الأمد قائم على الهدف والرؤية المشتركة، يتجاوز المفهوم التقليدي للرعاية. وترتكز هذه الشراكة على القيم المتبادلة والرؤية الموحدة، حيث تهدف إلى تمكين الشباب، ودعم المجتمع، وترسيخ إرث من التميز في كل من قطاع العقارات والرياضة.

بصفتها من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، تتميز المال برؤيتها الريادية في ابتكار وجهات ترتقي بأسلوب الحياة وتثريه. وتجسد هذه الشراكة الجديدة التزام الشركة الراسخ بجعل العقار أداة للتغيير المجتمعي الإيجابي، عبر بناء مساكن راقية وصناعة مجتمعات منجزة وملهمة. ومن خلال تحالفها مع نادي يونايتد لكرة القدم، توسّع المال رسالتها لتتجاوز حدود الطوب والإسمنت، فتغرس الأمل في نفوس الجيل القادم، وتدعم المواهب الناشئة، وتعزز قيم الصمود والوحدة.

وتقوم هذه الشراكة في جوهرها على روح التكامل والتآزر. فشعار نادي يونايتد :" معاً متحدون، كعائلة واحدة، نصنع التميز". يجسد ذات القيم التي تؤمن بها المال في رسم ملامح قيمة راسخة وأثر مستدام. ومن خلال هذا التعاون، يطمح الطرفان إلى إلهام الشباب من شتى الخلفيات ليحلموا بأحلام عظيمة ويسعوا وراء تحقيقها، سواء على أرض الملعب أو في مختلف مسارات حياتهم.

سعيًا لبناء مستقبل أفضل معاً، تتوحد المال ونادي يونايتد دبي في طموحهما لتبوؤ موقع الريادة في خدمة المجتمع، حيث يجمع كل طرف بين رؤية عالمية، وروح متعددة الثقافات، والتزام راسخ بالتقدم الاجتماعي. ومن خلال مبادرات تشمل تطوير اللاعبين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتنظيم فعاليات شاملة، تهدف هذه الشراكة إلى غرس قيم التميز والإبداع منذ القاعدة وصولًا إلى القمة.

تأسس نادي يونايتد دبي عام 2022 ويقع مقره في مدينة دبي الرياضية، وقد تمكن سريعاً من حجز مكان له في كرة القدم الإماراتية، محققاً الصعود إلى دوري الدرجة الأولى التابع لاتحاد الإمارات لكرة القدم بعد موسم استثنائي في 2023. ويضم النادي تشكيلة متنوعة من اللاعبين من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب أكاديمية ناشئة تنمو بوتيرة متسارعة، ليصبح منصة للتطوير والوحدة والطموح.

وبقيادة الرئيس التنفيذي إيلي سيبانو، يواصل النادي توسيع آفاقه بخطط لإنشاء ملعب حديث على أعلى مستوى وتعزيز مسار تطوير المواهب الشابة. ومع هذه الشراكة الاستراتيجية، تضع المال ونادي يونايتد الأسس لمستقبل يزدهر فيه الأبطال عيشاً ونمواً ولعباً.

-انتهى-

#بياناتشركات