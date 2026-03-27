تدمج المنصة الرقمية الفن والثقافة في عملية التعلّم داخل الصفوف، وتمكّن المعلّمين في جميع الحلقات الدراسية من الاستفادة

من أداة تفاعلية تجعل التاريخ، والهوية، والإبداع ينبضون بالحياة من خلال عدسة الفن.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار المبادرة الشاملة الأوسع بريادة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مجال مواءمة المناهج الدراسية، تُجري المواقع الثقافية في أبوظبي عملية إطلاق برامج مُصَمَّمة بشكل خاص لربط مجموعاتها الثقافية والفنية بالمناهج المدرسية. وعملاً بهذا التوجه، أطلق متحف اللوفر أبوظبي منصة المتحف للمناهج التعليمية، وهي منصة رقمية تهدف إلى تمكين المعلّمين من خلال دمج مجموعة مقتنيات المتحف العالمية بسلاسة في المناهج الدراسية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر جميع الحلقات التعليمية الثلاث، وفي المواد الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية. تهدف هذه المنصة إلى إثراء تجربة التعلم في الصفوف من خلال تعزيز التفكير النقدي والفضول وبناء الوعي الثقافي وتقريب المسافة بين التعليم النظري والتطبيق عبر التفاعل المباشر مع الأعمال الفنية والقطع الأثرية العالمية. وتشجع المنصة، التي حظيت بموافقة وزارة التربية والتعليم، المعلّمين على الاطلاع على الأعمال الفنية من منظور تطوير أساليب تدريس مبتكرة.

توفّر هذه المنصة التي أنشأها قسم الموارد والبرامج التعليمية في المتحف صورةً شاملة لأكثر من 148 عملاً فنياً وقطعة أثرية، من بينها 113 عملاً من مجموعة مقتنيات المتحف الدائمة، و35 قطعة فنية مُعارة من شركاء محليين ودوليين، موزعة على المواد الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغات والتاريخ والجغرافيا، إضافة إلى المواد التخصصية مثل التربية البدنية والفنون. يتوافق كل مورد بشكل مباشر مع المناهج الوطنية والدولية، ويُبرز إطار الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتيح للمعلّمين إنشاء دروس تفاعلية تربط الطلبة بالتراث العالمي والتراث المحلي الثري.

ويمكن للمعلّمين استكشاف قاعدة بيانات الأعمال الفنية بسلاسة من خلال المنصة، والحصول على معلومات متكاملة عن مجموعة متميزة من التحف الفنية حيث تتوفر بطاقات تعريفية علمية ومعلومات مفصلة عنها. كما جرى تنظيم المحتوى بعناية وفق موضوعات المناهج الدراسية والكلمات المفتاحية لتمكين المعلّمين من العثور على الموارد المتوافقة مع أهدافهم التعليمية بسرعة. وتوفر المنصة المواقع الدقيقة لكل عمل فني ضمن مجموعة مقتنيات المتحف الدائمة، إضافة إلى روابط منسقة للمواد الأساسية والتخصصية عبر جميع الحلقات التعليمية، وهو ما يجعل هذه المنصة أداة لا غنى عنها لتخطيط الدروس وتعزيز التفاعل الثقافي بين الطلبة، ومن خلال دمج هذه الموارد في ممارستهم التعليمية، سيتمكّن المعلّمون من تعزيز دور الفن داخل الصفوف الدراسية، فالمنصة لا تثري التعلم اليومي فحسب، بل تحفز أيضاً مواصلة التعلم من خلال الزيارات الميدانية إلى المتحف، وهو ما يعزّز الروابط البناءة بين الطلبة وعالم الفن.

من جانبها، قالت مارال بيدويان، مديرة قسم البرامج والموارد التعليمية في اللوفر أبوظبي: "إن دمج موارد المتحف في النظام التعليمي الوطني ليس مجرد ميزة إضافية، بل هو وسيلة تعليمية تحوّيلية، ونهج مستنير يرسّخ الشواهد التاريخية للمعرفة في أذهان أجيال المستقبل. ومن خلال إدخال أمثلة ملموسة من التاريخ، والعلوم، والفنون إلى الصفوف الدراسية، تزوّد المنصة المعلّمين بمحتوى متوافق مع المناهج يسهّل عملية إعداد الدروس عبر جميع المواد، كما تساعد الطلبة على تجسيد المفاهيم النظرية، وتوسعة آفاقهم العالمية، وتعزيز تقديرهم لأهمية حفظ التراث."

صُمّمت جلسات تدريبيّة حصرياً للمعلمين لتزودهم بإرشادات مباشرة عن كيفية استخدام موارد المنصة وتطبيقها، وسيقتصر عدد المشاركين في كل جلسة على 30 معلّماً لضمان تجربة تفاعلية، وسيُغلق التسجيل بمجرد اكتمال العدد. أما النسخة العربية من المنصة، مع جلسات تدريبية موازية، فستكون متاحة في الربع الثاني من عام 2026، ويمكن للمعلمين حجز أماكنهم من خلال التسجيل عبر الرابط التالي https://emea.dcv.ms/Eu9La5c0cw أو عبر التواصل من خلال البريد الإلكتروني Learn@louvreabudhabi.ae.

تُعد منصة المتحف للمناهج التعليمية جزءاً أساسياً من التزام متحف اللوفر أبوظبي طويل الأمد بدعم المعلّمين ومساعدة الشباب على استكشاف كلٍّ من التراث المحلي والرؤى العالمية، حيث تدخل الثقافة إلى بيئة الصف الدراسي اليومية بما يعزز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لنظام تعليمي قائم على الهوية والفهم والتعلم مدى الحياة. ومن خلال هذه المنصة سيصبح الطلبة أكثر فضولاً واطلاعاً ووعياً من منظور عالمي، ويشكل إطلاق المنصة خطوة هامة نحو جعل الفن والتاريخ جزءاً أصيلاً من طريقة تعلّمهم وفهمهم لذواتهم والعالم من حولهم. ويمكن الوصول إلى منصة المتحف للمناهج التعليمية عبر زيارة هذا الرابط.

تلتزم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتوسعة نطاق التعليم الثقافي في جميع أنحاء الإمارة وخارجها من خلال حزمة شاملة من البرامج التعليمية، والمبادرات التوعوية، والمواد التفسيرية المُصَمَّمة بشكل خاص للمعلمين؛ وتربط هذه الموارد المواقع الثقافية في أبوظبي مباشرة بالمناهج الوطنية والدولية، وهو ما يعزز دور المتاحف والمواقع التراثية بوصفها بيئات تعليمية ديناميكية، ويمكن الاطلاع على دليل المعلّم للمواقع الثقافية في أبوظبي عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

أوقات عمل اللوفر أبوظبي

المتحف: ساعات العمل: من الساعة 10:00 صباحاً حتى 6:30 مساءً (من الثلاثاء إلى الخميس)؛ ساعات العمل الإضافية: من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 8:30 مساءً (من الجمعة إلى الأحد)؛ ويغلق المتحف أبوابه أيام الاثنين.

قبة المتحف: ساعات العمل: من الساعة 10:00 صباحاً حتى منتصف الليل (من الثلاثاء إلى الأحد) - ويكون موعد آخر دخول الساعة 11:00 مساءً؛ تُغلَق قبة المتحف أيام الاثنين.

مقهى المتحف: ساعات العمل: من الساعة 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً (من الثلاثاء إلى الخميس)؛ ساعات العمل الإضافية: من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً (من الجمعة إلى الأحد)؛ يغلق المتحف أبوابه أيام الاثنين.

شرفة الفن ساعات العمل: من الساعة 3:00 عصراً حتى 12:00 منتصف الليل (يتم تسجيل آخر طلب الساعة 11:00 مساءً) تُغلق شرفة الفن أبوابها أيام الاثنين وفي فصل الصيف.

مطعم فوكيتس أبوظبي ومارتا بار: ساعات العمل: من الساعة 12:00 ظهراً حتى 12:00 منتصف الليل (يتم تسجيل آخر طلب الساعة 10:00 مساءً) (من الثلاثاء إلى الخميس، والأحد)؛ مواعيد العمل في عطلة نهاية الأسبوع: من الساعة 12:00 ظهراً حتى 1:00 بعد منتصف الليل (يتم تسجيل آخر طلب الساعة 10:30 مساءً) (الجمعة - السبت)؛ يُغلق مطعم فوكيتس أبوظبي أيام الاثنين

أبتيتود كافيه: ساعات العمل: من الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً (يومياً بما في ذلك أيام الاثنين)

نبذة عن اللوفر أبوظبي

أتى متحف اللوفر أبوظبي ثمرة اتفاق استثنائي عُقد بين حكومتَي أبوظبي وفرنسا، وقد عمل على تصميمه المهندس المعماري جان نوفيل، وفتح أبوابه أمام الجمهور في جزيرة السعديات في نوفمبر 2017. إن تصميم المتحف مستوحى من العمارة الإسلامية التقليدية، كما أن الضوء يتسلل من قبته الضخمة لینثر شعاع النور. وقد تحوّل المتحف، منذ عامه الأول، إلى مساحة اجتماعية فريدة تجمع الزوار في جو فني وثقافي.

يحتفل اللوفر أبوظبي بالإبداع العالمي للبشرية، ويدعو الجماهير إلى تأمّل جوهر الإنسانية بعيون التاريخ. وهو يركّز، من خلال منهج تنظيم المعارض، على خلق حوار عبر الثقافات، وذلك من خلال قصص الإبداع البشري التي تتجاوز الحضارات، والمكان، والزمان.

ويمتلك المتحف مجموعة فنية منقطعة النظير في المنطقة تغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني، وهي تشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغيرها من القطع الأثرية، والنصوص الدينية، واللوحات التاريخية، والمنحوتات المعاصرة. وتدعم مجموعة المقتنيات الدائمة تشكيلة من الأعمال المُعارة من قِبَل شركاء المتحف البالغ عددها 19 مؤسسة ومتحفاً إقليميّاً وعالمياً من فرنسا.

ويُعد اللوفر أبوظبي بمثابة منصّة لاختبار الأفكار الجديدة في عالم تسوده العولمة، كما يدعم نمو الأجيال القادمة من روّاد الثقافة. ويُعد المتحف بمثابة منصة ترتبط فيها أواصر المجتمعات ويحظى فيها الجميع بالترفيه عبر معارضه الدولية، وبرامجه، ومتحفه الخاص بالأطفال.

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعَي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والإبداع والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

