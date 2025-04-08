دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت منصة لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن قائمتها السنوية لأبرز الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتعتمد القائمة السنوية على البيانات الحصرية للمنصة وتهدف لمساعدة المهنيين على تحديد أفضل أماكن العمل التي تساعدهم في تطوير مسيرتهم المهنية، حيث تكشف عن الشركات الرائدة التي توفر فرصاً تُمكّن الموظفين من بناء مسيرة مهنية ناجحة تواكب المتطلبات المتغيرة للعمل.

وقبل صدور القائمة، كانت أحدث استطلاعات لينكدإن قد أشارت إلى أن المهنيين في المنطقة يسعون إلى تغيير وظائفهم، حيث أعرب 76% منهم في الإمارات و73% في السعودية أنهم يبحثون بشكل فاعل عن فرص عمل جديدة هذا العام. وفي حين يتطلع المهنيون إلى زيادة رواتبهم، يعد تحقيق التوازن بين حياتهم العملية والمهنية وتعزيز النمو المهني على رأس أولوياتهم.

وفي هذا السياق، توفر قائمة أبرز الشركات دليلاً موثوقاً للمهنيين في كافة مراحل مسيرتهم المهنية، سواء كانوا من المبتدئين أو في طور تغيير عملهم، حيث تسلط الضوء على الشركات التي توفر أماكن عمل مزدهرة وتدعم النمو الوظيفي.

وفي ما يلي التوجهات الرئيسية في قائمة أبرز الشركات لهذا العام:

الخدمات الاستشارية تتصدر المشهد

تشغل شركات الاستشارات الكبرى وشركات استشارات تكنولوجيا المعلومات أكثر من ثلث القائمة في الإمارات والسعودية، إذ تأتي مجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group) في صدارة الشركات في دولة الإمارات، فيما حازت شركة إرنست آند يونج (EY) على المركز الثالث في السعودية.

توازن بين الشركات المحلية والعالمية

تسع شركات من أصل 15 على القائمة السعودية هي شركات سعودية المنبت والمقر، وعلى رأسها شركة الاتصالات السعودية (stc) وأرامكو (Aramco)، وصولاً إلى بنك الرياض (Riyad Bank) في المرتبة التاسعة والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) في المرتبة الثالثة عشر.

من جهة أخرى، تشكل الشركات متعددة الجنسيات 11 من أصل 15 شركة في قائمة الإمارات، بما فيها ماكنزي (McKinsey) في المرتبة الثالثة، وبروكتر آند جامبل (Procter & Gamble) في المرتبة الحادية عشر، وإتش إس بي سي (HSBC) في المرتبة الخامسة عشر.

عودة قطاع الرعاية الصحية إلى قائمة المملكة العربية السعودية

يسجل قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية عودة قوية إلى القائمة بعد غيابه العام الماضي. حيث جاء كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (King Faisal Specialist Hospital and Research Center) وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (Bupa) في المرتبتين العاشرة والحادية عشر على التوالي.

وقالت نبيلة رحال، محررة أخبار في لينكدإن: "تعكس قائمة هذا العام تنوع الأعمال والقطاعات في المنطقة، حيث تضم 14 قطاعاً مختلفاً في كل من الإمارات والسعودية. وتشمل القطاعات مجالات التكنولوجيا والتمويل والتجارة والطاقة، مما يدل على تنوع الفرص المتوفرة في المنطقة كونها مركزاً مزدهراً للابتكار والاستثمار وصقل المواهب".

وأضافت: "‘تعد القائمة مرجعاُ مفيداً للمهنيين خاصة في ظل بحث الأغلبية منهم عن وظائف جديدة هذا العام. نهجنا الشمولي والقائم على البيانات يساعد المهنيين على تحديد أفضل الشركات حسب معايير مختلفة، مما يساهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة في المرحلة القادمة من مسيرتهم المهنية".

أبرز 15 شركة في الإمارات العربية المتحدة:

الشركات القطاع مجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group) خدمات واستشارات الأعمال طيران الإمارات (Emirates) الخطوط الجوية والطيران ماكنزي آند كومباني (McKinsey & Company) خدمات واستشارات الأعمال مبادلة (Mubadala) الخدمات المالية كيرني (Kearney) خدمات واستشارات الأعمال ماستركارد (Mastercard) خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات مجموعة الشايع (Alshaya Group) تجارة التجزئة فيزا (Visa) خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات ماجد الفطيم (Majid Al Futtaim) تجارة التجزئة توتال إنرجيز (TotalEnergies) النفط والغاز بروكتر آند جامبل (Procter & Gamble) التصنيع تاليس (Thales) خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات أوراكل (Oracle) خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات إرنست آند يونج (EY) خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات إتش إس بي سي (HSBC) الخدمات المالية

أبرز 15 شركة في المملكة العربية السعودية:

الشركات القطاع شركة الاتصالات السعودية (stc) الاتصالات أرامكو (aramco) النفط والغاز إرنست آند يونج (EY) خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات سير (Ceer) تصنيع السيارات شركة علم (Elm Company) خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات بروكتر آند جامبل (Procter & Gamble) التصنيع آي بي إم (IBM) خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) الخدمات المهنية بنك الرياض (Riyad Bank) الأعمال المصرفية مسشتفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (King Faisal Specialist Hospital and Research Center) المستشفيات والرعاية الصحية شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (Bupa) المستشفيات والرعاية الصحية مطارات القابضة (MATARAT Holding) الخطوط الجوية والطيران المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) الإنتاج الإعلامي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) (Mobily) الاتصالات سيمنز للطاقة (Siemens) تصنيع معدات الأتمتة

المنهجية المتبعة

تستند منهجيتنا على بيانات لينكدإن لترتيب الشركات اعتماداً على ثماني ركائز أثبتت أهميتها في تحقيق التقدم في الحياة المهنية، وهي: القدرة على تحقيق التقدم المهني وتنمية المهارات واستقرار الشركة واستقطاب الفرص الخارجية والارتباط بالشركة والتنوع بين الجنسين والخلفيات التعليمية ووجود الموظفين في الدولة.

تعتمد ركيزة القدرة على تحقيق التقدم على متابعة ترقية الموظفين داخل الشركة أو عند انتقالهم إلى شركة أخرى، وذلك استناداً إلى المسميات الوظيفية المعيارية، في حين تنظر ركيزة تنمية المهارات إلى اكتساب الموظفين للمهارات أثناء عملهم في الشركة من خلال استخدام بيانات المهارات على لينكدإن. وتتابع ركيزة استقرار الشركة نسبة مغادرة الموظفين للشركة خلال العام الماضي بالإضافة إلى نسبة الموظفين الذين يبقون في الشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. كما تستخدم ركيزة استقطاب الفرص الخارجية منصة التوظيف Recruiter لاستشراف حركة التواصل مع موظفي الشركة والتي تشير إلى الطلب على موظفي هذه الشركة. وتقيس ركيزة الارتباط بالشركة دعم الشركة لموظفيها وتواصل موظفيها على موقع لينكدإن، بناءً على حجم الشركة. أما ركيزة التنوع بين الجنسين، فتقيس التكافؤ بين الجنسين داخل الشركة والشركات التابعة لها، في حين تدرس ركيزة الخلفيات التعليمية تنوع التحصيل العلمي بين الموظفين بدءاً من غير حاملي الشهادات وصولاً إلى حملة شهادات الدكتوراه، ما يعكس التزام كل شركة بتوظيف شريحة واسعة من المهنيين. وفي النهاية، تبحث ركيزة وجود الموظفين في أعداد موظفي الشركة في الدولة مقارنة بغيرها من الشركات، باعتبارها وسيلةً لتحديد الشركات التي توفر بيئة عمل متنوعة وفرصاً أكبر للتقدم المهني والتواصل وبناء العلاقات.

للتأهل للقائمة، يجب أن يكون لدى الشركة 5000 موظف على الأقل في جميع أنحاء العالم، و500 منهم على الأقل في الدولة المعنية، بتاريخ 31 ديسمبر 2024؛ وألا تتجاوز نسبة مغادرة الموظفين أكثر من 10% على مدار الفترة الزمنية للمنهجية، بناءً على بيانات لينكدإن. كما تُستثنى الشركات التي سرّحت 10% أو أكثر من قوتها العاملة بناءً على إعلانات الشركات والمعلومات الموثوقة المتوفرة للعموم بين تاريخ 1 يناير 2024 وموعد إطلاق القائمة. ويتولى فريق الأخبار في لينكدإن اتخاذ هذه القرارات بالاعتماد على الأخبار الصحفية للشركات و/أو وسائل الإعلام المرموقة. وتدرج القائمة الشركات الأم فقط، حيث سيتم دمج الشركات التابعة التي تملك الشركة الأم الحصة الأكبر فيها وتدرج بياناتها المالية تحت نتائج الشركة الأم. تبدأ المدة المحددة لتطبيق المنهجية من 1 يناير 2024 وتستمر لغاية 21 ديسمبر 2024. ويوفر هذا التحليل نظرة شاملة إلى العالم بأسره بعدسة بيانات لينكدإن، المستمدة من معلومات الملفات الشخصية المجمعة ومجهولة المصدر لأعضاء لينكدإن في جميع أنحاء العالم.

يتم استبعاد جميع شركات التعيين والتوظيف والمؤسسات التعليمية والوكالات الحكومية. كما استثنينا شركة لينكدإن والشركة الأم Microsoft والشركات التابعة لها، وديلويت (Deloitte)، باعتبارها شركة تدقيق مستقلة تشكل طرف ثالث لشركة مايكروسوفت.

لمحة عن تحليلات ومعلومات الشركات

جرى استخلاص رؤى الشركات ومعلوماتها من منصة رؤى المواهب لدى لينكدإن LinkedIn Talent Insights ، وهي تتضمن الشركة الأم والشركات التابعة التي تملك الشركة الأم الحصة الأكبر فيها. وتغطي البيانات المعلومات العامة عن الأعضاء والمجمعة من ملفات شخصية نشطة على لينكدإن في الدولة المعنية، بما فيها ملفات تعريف الموظفين المرتبطة بالشركة الأم والشركات الفرعية المملوكة بالأغلبية على لينكدإن. ويُستثنى من هذه البيانات الأعضاء الذين يعرّفون عن أنفسهم على أنهم متدربين أو مقاولين. وتغطي جميع الرؤى فترة عام كامل، بدءاً من يناير 2025. وقد صُنّفت المواقع الأبرز على أنها المناطق أو المدن التي توظف النسبة الأكبر من كل شركة. واستُخلصت بيانات المهارات من تحديد المهارات الأكثر تكراراً بين موظفي الشركة، مقارنة بغيرها من الشركات. وتعبّر المسميات الوظيفية الأكثر شيوعاً ضمن القائمة عن الوظائف الأكثر إشغالاً في كل شركة، في حين يحدد مقياس أكبر مجال عمل مجالات العمل الأكثر انتشاراً ضمن كل شركة، ويتولى مقياس توفر الوظائف الهجينة والعمل عن بعد قياس الوظائف المحددة بصفتها "عمل عن بعد" أو "هجينة" لدى الشركة، أو الوظائف التي تحتوي كلمات مفتاحية مشابهة.

نبذة عن "لينكدإن"

تعمل منصة "لينكدإن" على تعزيز تواصل المهنيين حول العالم للارتقاء بإنتاجيتهم ونجاحهم، وإحداث تغيير إيجابي في الطرق التي تتبناها الشركات للتوظيف والتسويق والبيع. تركز رؤيتنا على توفير فرص اقتصادية للموظفين في سوق العمل الدولية عبر تطوير أول خريطة اقتصادية شاملة في العالم. يبلغ عدد أعضاء "لينكدإن" أكثر من مليار شخص، وتنتشر مكاتبها في مختلف أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات