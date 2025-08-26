دبي، الإمارات العربية المتحدة- في خطوة حاسمة لتعزيز النمو الإقليمي، عززت الفطيم شراكتها مع شركة أشوك ليلاند، التابعة لمجموعة هيندوجا، الشركة الهندية متعددة الجنسيات المتخصصة في صناعة المركبات، وذلك من خلال توقيع اتفاقية حصرية لتوزيع المجموعة الكاملة من مركباتها التجارية في دولة قطر.

وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية الفطيم في ترسيخ حضورها في أسواق مجلس التعاون الخليجي ذات النمو المرتفع، حيث توحّد بين اثنين من رواد الصناعة الموثوقين لتلبية احتياجات قطر المتطورة في مجالات التنقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

أقيمت مراسم التوقيع في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي، بحضور السيد بول ويليس، رئيس قسم السيارات في الفطيم؛ والسيد أنطوان بارتس، نائب رئيس قسم السيارات في الفطيم؛ والسيد رامز حمدان، المدير التنفيذي لمعدات الفطيم الصناعية؛ إلى جانب كبار ممثلي شركة أشوك ليلاند، وهم السيد شينو أغاروال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي؛ والسيد أمانديب سينغ، رئيس قطاع تطوير الأعمال؛ والسيد أومّاشانكار، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة فامكو قطر، التابعة للفطيم، بطرح المجموعة الكاملة من المركبات التجارية الرائدة في السوق من أشوك ليلاند، بما في ذلك حافلات "فالكون" و"أويستر" المعروفة بالراحة والسلامة والاعتمادية، بالإضافة إلى شاحنات "بوس" و"بارتنر" الخفيفة والمتوسطة، وشاحنات "كابتن" الثقيلة. وقد صُمِّمت هذه المركبات لتقديم أداء متميز في البيئات التشغيلية الصعبة، مع تحقيق أعلى كفاءة في استهلاك الوقود، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، وضمان متانة تشغيلية طويلة الأمد، وهي مزايا أساسية لدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتنامية في قطر.

وفي هذا السياق، صرّح السيد رامز حمدان، المدير التنفيذي لمعدات الفطيم الصناعية، قائلاً: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع أشوك ليلاند لتشمل السوق القطرية عبر فامكو قطر. ويجسّد هذا الإنجاز التزام الفطيم الاستراتيجي بتقديم حلول تنقل من الطراز الأول تدعم النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية. إن سمعة أشوك ليلاند المرموقة في الجودة والاعتمادية، إلى جانب خبرة فامكو قطر في توفير حلول نقل مخصصة، ستسهم في دعم مسيرة النمو في الدولة من خلال توفير مركبات تضع أعلى المعايير في الأداء والكفاءة والموثوقية."

صرّح السيد شينو أغاروال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أشوك ليلاند: "تشكل شراكتنا مع الفطيم علامة فارقة في رحلة أشوك ليلاند، وهي تخطو بثبات نحو السوق القطري حاملةً معها مجموعة متكاملة من المركبات التجارية المتفوقة. ومع خبرة الفطيم العريقة وريادتها الراسخة في المنطقة، نزداد يقينًا بقدرتنا على تقديم قيمة لا تضاهى لعملائنا عبر منتجات تجمع بين الاعتمادية والابتكار وقوة الأداء. وبروح من الشراكة، نطمح إلى أن نكون جزءًا فاعلًا في رسم ملامح مستقبل التنقل وتعزيز نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في قطر".

ينسجم هذا التحالف الاستراتيجي مع رؤية الفطيم في توسيع حضورها في أسواق مجلس التعاون الخليجي، جامعًا بين اثنين من القادة الموثوقين في القطاع لتلبية احتياجات قطر المتنامية في مجالات التنقل والبنية التحتية واللوجستيات، بما يواكب طموحاتها نحو مستقبل أكثر تقدّمًا وازدهارًا.

نبذة عن فامكو قطر

تُعد فامكو قطر، التابعة لمجموعة الفطيم، من أبرز مزوّدي المركبات التجارية ومعدات البناء والمعدات الصناعية وحلول الطاقة في دولة قطر. وبفضل شبكتها الواسعة ودعم ما بعد البيع وخبرتها العميقة في القطاع، تقدم فامكو قطر حلول تنقل شاملة تمكّن الشركات من تحقيق النجاح والنمو.

نبذة عن أشوك ليلاند

تُعد أشوك ليلاند إحدى الشركات الرائدة في قطاع المركبات التجارية، وهي الشركة الرئيسية ضمن مجموعة هندوجا. تحتل المرتبة الثانية كأكبر مُصنّع للمركبات التجارية في الهند، والمرتبة الرابعة عالميًا في تصنيع الحافلات، والمرتبة التاسعة عشرة في تصنيع الشاحنات. يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشيناي، وتضم ثمانية مصانع في الهند، إلى جانب منشأة لتصنيع الحافلات في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأخرى في ليدز بالمملكة المتحدة. وبفضل محفظتها المتنوعة وحضورها الدولي، استطاعت أشوك ليلاند أن ترسّخ مكانتها كلاعب عالمي. ومؤخرًا، تم تصنيفها في المرتبة 34 ضمن أقوى العلامات التجارية في الهند.

بإرث يمتد 77 عامًا وبحجم أعمال يبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي، تُعتبر أشوك ليلاند شركة متعددة الجنسيات ذات حضور في أكثر من 50 دولة، ومن أكثر الشركات تكاملاً في قطاع التصنيع في هذه المنطقة من العالم. وفي صناعة المركبات التجارية، تمتلك الشركة واحدة من أكبر الشبكات وأكثرها نموًا، حيث تنتشر مراكز الخدمة كل 75 كيلومترًا على الطرق السريعة الرئيسية، لتفي بوعدها المعروف باسم "Ashok Leyland Quick Response" الذي يقوم على الوصول إلى العملاء خلال 4 ساعات وإعادتهم إلى الطريق في غضون 48 ساعة. كما تُمكّن عملياتها المعتمدة على التكنولوجيا ومعرفتها العميقة بتطبيقات المنتجات فريق المبيعات من تلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. وإلى جانب ذلك، تدير الشركة 12 معهدًا لتدريب السائقين في مختلف أنحاء الهند، وقد خرّجت أكثر من 1,800,000 سائق منذ تأسيسها.

انطلاقًا من المبدأ "لا حلم بعيد المنال"، الذي يرمز إلى أن لا وجهة بعيدة يصعب بلوغها، تواصل شركة أشوك ليلاند سعيها الحثيث لخدمة أصحاب المصلحة والمساهمة في تقدم الهند من خلال الابتكار والتطور المستمر.

