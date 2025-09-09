الرياض، المملكة العربية السعودية: تعتبر "الفطيم للمقاولات" الذراع الهندسية المتخصصة والمتكاملة لشركة "الفطيم العقارية" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، وتقدم لعملائها مجموعة شاملة من الحلول والمنتجات والخدمات عالية الجودة في قطاعات البناء والهندسة والتكنولوجيا وإدارة المرافق منذ أكثر من 50 عاماً. وتتبنى "الفطيم للمقاولات"، كشركة قائمة على عقد شراكات استراتيجية قوية مع أهم العلامات التجارية العالمية، محفظة واسعة من المنتجات والخدمات والخبرات التي ساهمت في إنجاز مشاريع استثنائية وتطوير مجتمعات متقدمة في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق، وقعت "الفطيم للمقاولات" اتفاقية شراكة حصرية مع "هيونداي للمصاعد"، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال حلول النقل العمودي، لتقديم أحدث تقنيات المصاعد والسلالم الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء الإعلان عقب مراسم التوقيع الرسمية التي استضافها المقر الرئيسي لشركة "هيونداي للمصاعد" في العاصمة الكورية سيول، وذلك بحضور مورلي سيربكام، المدير التنفيذي لشركة "الفطيم للمقاولات"؛ ويوم كيو سانغ، رئيس المبيعات العالمية لدى "هيونداي للمصاعد". وشملت الزيارة جولة ميدانية في المجمع التقني الذكي للشركة بمدينة تشونغ-جو، الذي يحتضن برج الاختبار الشهير "هيونداي آسان" البالغ ارتفاعه 250 متراً، والمزود بمصاعد تصل سرعتها إلى 21 متراً في الثانية، مما يعكس ريادة الشركة العالمية في قطاع تكنولوجيا المصاعد.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى "الفطيم للمقاولات" مهام توزيع وتركيب وصيانة جميع حلول النقل العمودي من "هيونداي للمصاعد" في المملكة، بما يشمل تقنيات المصاعد الخالية من غرفة الماكينات (MRL) والسلالم الكهربائية، والممرات المتحركة، والمصاعد العالية فائقة السرعة، بما يدعم المشاريع الحضرية ومبادرات البنية التحتية الكبرى في المملكة العربية السعودية.

بهذه المناسبة قال مورلي سيربكام، المدير التنفيذي لشركة "الفطيم للمقاولات": "تمثل شراكتنا مع ’هيونداي للمصاعد‘ رافداً قوياً لإثراء المشهد العمراني الذي يواصل نموه المتسارع في المملكة. وسنعمل معاً على إرساء معايير جديدة في الكفاءة والسلامة وجودة التصميم، وتزويد المشاريع السعودية بحلول نقل عمودي تتوافق مع أفضل المقاييس العالمية. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة بالنسبة لعمليات ’الفطيم للمقاولات‘ في القطاع؛ ومن موقعنا كموزع حصري، فإننا نؤكد التزامنا بتزويد أحدث الابتكارات والخدمات المتميزة التي تمثل رافداً حقيقياً للرؤى التنموية الطموحة للمملكة، وعموم المنطقة".

من جانبه، قال يوم كيو سانغ، رئيس المبيعات العالمية في "هيونداي للمصاعد": "يسرنا أن نتعاون مع ’الفطيم للمقاولات‘ كشريك حصري لنا في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الدمج بين إرثنا العريق في مجال الابتكار، والخبرات الواسعة التي تتمتع بها ’الفطيم‘، فإننا على ثقة من قدرتنا على تزويد السوق السعودية بأحدث حلول المصاعد والسلالم الكهربائية المتوافقة مع أفضل المعايير العالمية من حيث السرعة والسلامة وتوظيف التقنيات الذكية"

وتجسد هذه الشراكة الحصرية مدى التزام الفطيم للمقاولات بمواصلة دورها كشريك اللا مستحيل، إذ تمثل أول تعاون يجمعها مع "هيونداي للمصاعد". ومن خلال توحيد الخبرات القوية لكلا الطرفين، تهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بمعايير البنية التحتية للنقل العمودي في المملكة العربية السعودية، بما يعكس الحرص المشترك على دعم الابتكار، وتعزيز الريادة التقنية، وتقديم خدمات عملاء استثنائية، دعماً لمسيرة النمو التحولي في المملكة.

نبذة عن الفطيم للمقاولات

يقدم قسم التشييد والبناء خدمات شاملة في مجال البناء والمقاولات المدنية، باستخدام أحدث التقنيات لتوفير حلول متطورة وذات جدوى من حيث التكلفة لقطاعات تشمل المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية .

يقدم قطاع الهندسة في الشركة حلولاً رائدة تغطي مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة الحماية من الحرائق وخدمات المصاعد، وذلك وفق أعلى معايير القطاع والممارسات الهندسية المبتكرة.

يوفر قسم التكنولوجيا حلولاً فريدة في مجالات التحول الرقمي والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ما يتيح للعملاء الاستفادة من أحدث التقنيات مثل إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لتحسين العمليات .

توفر "إدارة المرافق" خدمات إدارة الطاقة المستدامة وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى صيانة العقارات، وذلك لضمان التشغيل السلس وإطالة عمر الأصول الافتراضي.

دعم هذه الحلول عبر جميع القطاعات الأربعة بخدمات رعاية شاملة لما بعد البيع تشمل إدارة المشاريع والتركيب والاختبار والتنفيذ والتشغيل، وعقود الصيانة ما بعد البيع.

تعزز "الفطيم للمقاولات" التزامها بالتميز، الذي يضيف قيمة وجودة إلى خدماتها، من خلال التعاون مع علامات تجارية عالمية شهيرة مثل "توتو" و"هيتاشي" و"توشيبا" و"باناسونيك" و"إل جي" و"مايكروسوفت" و"سيسكو". وتجسد هذه الشراكات، التي ترتكز على فلسفة "شركاء اللا مستحيل"، التزام "الفطيم للمقاولات" الثابت بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية، ودفع عجلة الابتكار والنمو باستمرار، طموحٌ جماعي أثمر مشاريع مميزة ومجتمعات متقدمة وتعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل.

نبذة عن مجموعة الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كنشاط تجاري، وأصبحت اليوم واحدة من أكبر الشركات الخاصة وأكثرها تنوعاً وتطوراً في المنطقة، وتتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تضم المجموعة خمس وحدات أعمال رئيسية في قطاعات السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والرعاية الصحية، ويعمل لديها أكثر من 33,000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتعاون مع أكثر من 200 علامة تجارية من بين الأبرز والأكثر ابتكاراً في العالم. ويساعد تركيز المجموعة على ريادة الأعمال وتلبية احتياجات العملاء في دعم نموها وتوسعها المستمر، ومن خلال التزامها بقيم الاحترام والتميّز والعمل الجماعي والنزاهة، تواصل مجموعة الفطيم الإسهام في إثراء حياة عملائها ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم كل يوم.

