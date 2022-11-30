دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، المزوّد الرائد للحلول المتكاملة والشاملة في قطاع البناء والتابعة لمجموعة الفطيم، عن استضافة ندوة مشتركة بالتعاون مع باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أحد فروع شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق، للإعلان عن إطلاق منتجات جديدة من الأنظمة المبتكرة وسهلة الاستخدام للإنذار من الحرائق في 24 نوفمبر الجاري في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي. وتمثل الفعالية ثمرة التعاون الناجح بين الجهتين، ما يمهد الطريق أمام تعزيز شراكتهما في المستقبل.

وشهدت الندوة مشاركة الحضور في جلسة أسئلة وأجوبة أدارها السيد مورالي سيرباكام، مدير عام شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة؛ والسيد إيجي إيتو، المدير العام لشركة باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ والسيد حقّان بولات، مهندس المبيعات العالمية في باناسونيك لحلول الحرائق والأمن في أوروبا. كما قدم فريق من الخبراء عرضاً توضيحياً حياً أتاح للمشاركين التعرف على أحدث منتجات الشركة في مجال أنظمة الإنذار من الحرائق.

وسلطت باناسونيك خلال الفعالية الضوء على منتجاتها الجديدة والمزايا التي توفرها، بما في ذلك وحدات العرض متعددة الوظائف، وحلول رصد الحرائق اللاسلكية المطورة، والأجهزة المقاومة للانفجار، وكاشف الدخان المبكر، ولوحة إنذار من الحرائق أحادية الحلقة لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة، إلى جانب العديد من المنتجات المبتكرة الأخرى. ويمكن للزبائن الحصول على نظام الإنذار من الحرائق من شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، المزوّد الهندسي الرائد ومتعدد التخصصات في دولة الإمارات.

وشهدت الندوة حضور نخبة من أبرز خبراء الاستشارات الهندسية والمفتشين والمهندسين الحكوميين (من هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وغيرها) ومجموعات الضيافة والمراكز التجارية ومدراء العقارات السكنية وغيرهم من خبراء المبيعات والتقييم من الشركات المتخصصة بأنظمة الإنذار من الحرائق في دولة الإمارات.

وتتيح الشراكة القوية بين شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة وباناسونيك المضي في تطوير أنظمة الإنذار من الحرائق المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، حيث تعتزم الجهتان زيادة عدد الأنظمة المركبة وإطلاق منتجات جديدة في قطاع أنظمة الإنذار من الحرائق، مثل كاشفات الحرائق الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتقليل عدد الإنذارات الخاطئة، ووحدات العرض متعددة الوظائف مثل لوحات التحكم بالدخان، وكاشفات الدخان المبكرة والمخصصة للغرف الآمنة في مراكز البيانات وثلاجات التخزين والمراكز اللوجستية والبيئات الرطبة والمسببة للتآكل والمليئة بالغبار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مورالي سيرباكام، مدير عام شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة: "يسرّنا التعاون مع العلامات التجارية المرموقة مثل باناسونيك في إطار مساعينا المستمرة لتزويد زبائننا بمزيد من الحلول المبتكرة وتوسيع محفظتنا من حلول السلامة المميزة. وتتيح لنا هذه الشراكة الراسخة مواصلة رحلتنا في تقديم المنتجات والخدمات وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بعد أن ساهمت في تعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع أنظمة الإنذار من الحرائق، كأبرز مزودي الحلول والخدمات على لائحة أهم الشركات الاستشارية في مجال الحلول الكهربائية والميكانيكية والسباكة في دولة الإمارات".

ومن جانبه، قال إيجي إيتو، المدير العام لشركة باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية تعزيز حضورنا في المنطقة والارتقاء بأنظمة الإنذار من الحرائق من خلال توفير تقنيات ومنتجات جديدة وفق أعلى مستويات الدقة والموثوقية للمساهمة في تقليل الإنذارات الخاطئة. كما يسرّنا التعاون مع شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة في هذا المشروع القائم على تقديم الحلول".

وتعمل باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا على تقديم الحلول الحياتية ومجموعة متنوعة من المنتجات مثل أنظمة الإنذار من الحرائق وأجهزة توزيع الأسلاك وأجهزة الإضاءة بتقنية LED وأنظمة الطاقة الشمسية وحلول الأتمتة المنزلية ومراوح التهوية وحلول معالجة وتنقية وتحريك الهواء وغيرها الكثير. وتواصل الشركة سعيها لتعزيز رضا زبائنها في المنطقة ممن يتعاونون مع شركاء يستخدمون التقنيات الرقمية التي تركز على الأعمال الكهربائية في جميع أنواع المباني، بما فيها المنازل والمكاتب والفنادق والمرافق التجارية والرياضية. وطرحت باناسونيك، على مدار الـ 35 عاماً الماضية، حلولاً استثنائية للإنذار من الحرائق في مختلف أنحاء العالم بفضل سجلّها الحافل بالنجاحات في مجال السلامة، حيث أثبتت حلول باناسونيك دقتها الكبيرة مع أقل عدد من التنبيهات الخاطئة.

وتحرص شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل النظم في المنطقة، على الاستثمار في الحلول الاستباقية التي تواكب احتياجات الشركات في المستقبل، وتساعدها على النمو وتحسين أدائها وتحقيق النجاح الذي تطمح له، من خلال توفير الخبرات والبنية التحتية المناسبة والفرص المواتية لتحويل الأفكار المميزة إلى قيمة تجارية ملموسة.

وتعمل شركة الفطيم الهندسية للتقنية، والتي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات فيها، حيث تُعد الخيار الأول في السوق لحلول الهندسة والتكنولوجيا الشاملة. وتُعد شركة الفطيم الهندسية للتقنية المزوّد الرائد في القطاع للمنتجات والخدمات الموثوقة، بما يشمل منتجات الميكانيك والكهرباء والسباكة وتكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة ومنتجات البناء وإدارة الطاقة وإدارة المرافق والتحول الرقمي وتكنولوجيا البنى التحتية في قطاع البناء. وتركز شركة الفطيم الهندسية للتقنية على دعم الشركات الباحثة عن التطور والارتقاء بمكانة عملائها وشركائها وتعزيز موثوقيتها والالتزام بمواعيد الإنجاز.

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نبذة عن شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة

تزود الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة عملاءها بباقة واسعة من الحلول الهندسية وحلول تكامل الأنظمة. وتعمل الذراع الهندسية لمجموعة الفطيم، والتي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتقدم تشكيلةً متنوعةً من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع البناء بما فيها مجالات تكييف الهواء والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة وإدارة المرافق ومنتجات البناء والميكانيك والكهرباء والسباكة وتكنولوجيا البنى التحتية والتحول الرقمي.

وتواصل الشركة بنجاح تمثيل علامات تجارية عالمية ومميزة مثل أفترون وإيريديل وهيتاشي وجونسون كونترول وتوتو وإل إم وتوشيبا وروكا وكرانتز والكثير غيرها.

وتعمل وحدة التقنيات في الشركة على توفير حلول أعمال متكاملة للشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة؛ بما يشمل حلول الشبكات والاتصالات الهاتفية القائمة على بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية ومراكز الاتصال وتطبيقات الأعمال ونظم الجهد الكهربائي شديد الانخفاض ELV والحلول السمعية البصرية الاحترافية والخدمات المدارة.

ويتم تعزيز الحلول بصورة إضافية من خلال خدمات تتضمن إدارة المشاريع والتركيب والاختبار وبدء التشغيل وعقود الصيانة خلال مرحلة ما بعد البيع. وتتضمن قائمة شركائها أفضل جهات البيع بالتجزئة ضمن فئتهم مثل باناسونيك وألكاتل-لوسنت إنتربرايز وحلول مايكروسوفت للأعمال وغيرها

الكثير، وتعمل الشركة حالياً في دولة الإمارات، وتملك مكاتب فرعية في باكستان. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://afet.com/

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 33000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها. تواصل مجموعة الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.alfuttaim.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

شيفا العثمان | إمباكت بورتر نوفيلي |s.alusman@ipn.ae