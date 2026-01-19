الإمارات العربية المتحدة: قامت الفردان للصرافة، إحدى أبرز الشركات الرائدة والموثوقة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971، بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة زايد لأصحاب الهمم بهدف دعم مسار التوظيف الشامل وتمكين أصحاب الهمم في مختلف إمارات الدولة.

وتركّز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتوظيف ودمج ودمج أصحاب الهمم في بيئات العمل، وذلك حسبما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص وبناء منظومة العمل المستدامة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم هيئة زايد لأصحاب الهمم بتأمين مكاتب عمل للفردان للصرافة في مركز العين للابتكار لمدة خمس سنوات، فيما تتولى الفردان للصرافة تدريب وتوظيف أصحاب الهمم ضمن بيئة عمل داعمة ومحفّزة.

وتعقيباً على هذه الشراكة، صرح سعادة عبد الله عبد العلي الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، قائلاً: تجسّد هذه الشراكة التزام الهيئة بتطوير نماذج توظيف مستدامة تُمكّن أصحاب الهمم من الاندماج الفاعل في سوق العمل، وتعزّز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويُعد التعاون مع مؤسسات رائدة في القطاع الخاص، مثل الفردان للصرافة، ركيزة أساسية لتحويل سياسات الشمولية إلى فرص عملية ذات أثر طويل المدى.

ومن جانبه، قال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة قائلاً: "إن إتاحة الفرص الحقيقية وتطوير المهارات المناسبة، ودمج أصحاب الهمم بشكل فعال في سوق العمل تُعد ركائز أساسية للتوظيف الشامل. وبصفتنا مؤسسة إماراتية، نعتز بدعم المبادرات التي تعزز الشمولية وتوسع آفاق المشاركة الاقتصادية. كما تتيح لنا مشاركتنا مع هيئة زايد لأصحاب الهم ,العمل عن كثب مع شركائنا الحكوميين لرسم نماذج مستدامة تتيح لأصحاب الهمم الإسهام في بناء وتنمية مسارات مهنية مستدامة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية الفردان للصرافة في مجال التوطين والمسؤولية المجتمعية، تأكيداً على التزامها ببناء بيئة عمل متنوعة وشاملة تعكس قيم الاستدامة والتمكين.

لمحة عن الفردان للصرافة

تأسست الفردان للصرافة عام 1971، وهي إحدى أبرز الشركات الرائدة والموثوقة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات وعضو في مجموعة الفردان التي تمتد جذورها إلى عام 1954 إبان عملها في الملاحة البحرية وتجارة اللؤلؤ. وقد واكبت الشركة مسيرة ازدهار الإمارات وكان لها أيادٍ بيضاء في مساعدة المجتمعات على تحقيق أهدافها المالية بثقة ومصداقية.

وبفضل قنواتها الواسعة بما فيها تطبيق ALfaPay من الفردان للصرافة وشبكتها التي تزيد عن 90 فرعاً منتشرة في جميع أرجاء الإمارات، تعمل الشركة على تقديم حلول مالية آمنة ومريحة لمختلف شرائح العملاء. وهي تحظى بشراكات قوية مع ما يزيد عن 150 مصرفاً ومؤسسة مالية، لتواصل إرساء المزيد من أواصر الثقة ودعم الابتكار وتجربة العملاء.

وانطلاقاً من التزامها الراسخ بالابتكار، تحرص الفردان للصرافة على تبني الحلول التقنية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية وسهولة الوصول إلى الخدمات بما يتماشى مع رؤية الإمارات للاقتصاد الرقمي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة alfardanexchange.com

