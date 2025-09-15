نظمت غرفة عجمان جلسة بعنوان "الفرانشايز ـ فرص وتحديات" بالتعاون مع اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في عجمان، بهدف التوعية بمفهوم الامتياز التجاري، ودوره كأداة للنمو والتوسع في المشاريع وتنمية الاستثمارات، وتسليط الضوء على أبرز التحديات المرتبطة به وسبل التغلب عليها.

حضر الجلسة سعادة ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، نائب رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، وجميلة كاجور النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء اللجنة الفرعية لرابطة الإمارات للفرانشايز في عجمان ومجموعة من أصحاب المشاريع ورواد الاعمال، وذلك في مركز شباب عجمان.

وأكد سعادة ماهر طارش، أهمية التثقيف والتوعية بقطاع الفرانشايز لتمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من فرص الامتياز التجاري وتجاوز التحديات المرتبطة به، مشيداً بدور رابطة الإمارات للفرانشايز وجهودها المتواصلة في تعزيز هذا القطاع الحيوي وتكاتفها مع مختلف الجهات لدعم العلامات المحلية والتوسع بها على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما وأن القطاع يشهد نمواً متسارعاً مما يعكس قوة الفرانشايز كأداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الأعمال في الدولة.

قدم الجلسة جاسم البستكي ـ خبير الفرانشايز، حيث تناول بالشرح مفهوم الامتياز التجاري وأهميته كأداة فعالة للتوسع والنمو في الأسواق المحلية والعالمية، وما يقدمه هذا القطاع الحيوي من مشاريع وعلامات تجارية معروفة ونماذج أعمال مجربة تقلل من مخاطر الدخول إلى السوق، إلى جانب ما يوفره الفرانشايز من فرص للتوسع بالمشاريع والعلامات التجارية المحلية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يساعد على نشر الثقافة الإماراتية وقيمها الأصيلة عبر منتجات وخدمات تحمل بصمة وطنية مميزة.

وتطرق البستكي إلى التحديات التي قد تواجه المستثمرين في مجال الفرانشايز، ومنها "الالتزام بالمعايير التشغيلية والرسوم المترتبة، وأهمية دراسة الجدوى قبل الدخول في أي عقد امتياز، الإلمام القانوني والإداري للمشروع"، كما عرض مجموعة من التجارب الناجحة في الإمارات والمنطقة، مسلطاً الضوء على كيفية مساهمة الفرانشايز في دعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دوره في نقل المعرفة والخبرات وتطوير بيئة الأعمال.

واختتمت الورشة بتوصيات أكدت على أهمية تكثيف البرامج التدريبية واللقاءات المتخصصة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول آليات الامتياز التجاري وطرق الاستفادة منها، بما يسهم في دعم نمو مشاريعهم وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة عجمان.

-انتهى-

#بياناتشركات