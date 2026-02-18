دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الغرير للنقل توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع شركة دونج فينج موتور لإطلاق مركبات علامتها الفاخرة إم هيرو، المتخصصة في سيارات الطرق الوعرة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُسهم هذه الاتفاقية في توسيع محفظة الغرير للنقل المتنامية، والتي تضم علامات مبتكرة وفاخرة ضمن فئات متعددة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً رائداً للتقنيات المتقدمة وحلول التنقل المستدام.

كما توفر الشراكة الاستراتيجية خيارات أوسع في سوق السيارات الفاخرة والمخصصة للطرق الوعرة، من خلال جمع الهندسة المتقدمة لأنظمة التنقل الكهربائية والهجينة بمتانة المركبات العسكرية، والتي تتكامل مع حزمةٍ من التقنيات الذكية التي ترتقي بتجربة القيادة إلى بعدٍ جديد.

ومع طرازيها إم هيرو 1 (917)، وإم هيرو 2 (إم 817)، ترسي العلامة معايير جديدة في فئة السيارات الفاخرة المخصصة للطرق الوعرة، حيث تتميز السيارتان بقوة استثنائية، ونظام دفع رباعي متطور، وتقنيات اتصال ذكية، ومقصورات داخلية راقية. وقد تم تطوير هذه الطرازات واختبارها لتحمّل أقسى التضاريس العالمية، بما يشمل البيئات الصحراوية، مما يعزز ملاءمتها لطبيعة السوق الإماراتية ومتطلباتها الخاصة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الغرير: "تندرج هذه الشراكة في إطار استراتيجية الغرير للنقل الرامية إلى صياغة تعريفٍ جديد لمستقبل التنقل في دولة الإمارات. ومن خلال طرح سيارات إم هيرو في السوق، فإننا نعزز حضورنا في قطاع السيارات الفاخرة المخصصة للطرق الوعرة، من خلال علامة مميزة تجمع التقنيات الكهربائية المتقدمة بالأنظمة الذكية والقدرات الفائقة. وبسرنا دعم رؤية الدولة في مجاليّ الابتكار والاستدامة عبر شراكتنا مع شركة دونج فينج، التي تتيح لنا توفير مركباتٍ تلبي تطلعات عملائنا وخصوصية السوق".

ومن جانبه، قال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغُرير للسيارات التابعة لشركة الغُرير للنقل: "نظرنا إلى تفضيلات العملاء، ولاحظنا إقبالهم الكبير على المركبات التي تجمع الأداء العالي بالرفاهية، وهو توجهٌ ترتقي به علامة إم هيرو إلى آفاقٍ جديدة. إن تعاوننا مع دونج فينج يمنحنا قدرةً أكبر على تلبية أنماط الحياة المتنوعة لعملائنا، وإرساء معايير جديدة في أحد أكثر القطاعات تنافسية في دولة الإمارات".

بدوره، أكد شيو شياوجون، الرئيس التنفيذي لشركة دونج فينج للاستيراد والتصدير: "يسعدنا التعاون مع الغرير للنقل في إطار إطلاق علامة إم هيرو في دولة الإمارات، إذ تعكس هذه الشراكة التزامنا بالتميز والابتكار ونيل رضا العملاء، بما يضمن توفير منتجات فاخرة تجمع الأداء القوي بالتصميم الجريء وحلول التنقل الذكية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل".

وقد تأسست علامة إم هيرو عام 2022 بوصفها علامة فائقة الفخامة متخصصة في سيارات الطرق الوعرة، مستندة إلى الإرث الهندسي والعسكري لشركة دونج فينج، لتقدم مزيجاً من المتانة والأداء العالي تترافق بمستوياتٍ متقدمة من الراحة والرفاهية. وتتميز طرازاتها بأنظمة دفع كهربائية متطورة وتصميم جريء يضعها ضمن أبرز العلامات العالمية في فئة السيارات الرياضية الفاخرة متعددة الاستخدامات.

تواصل الغرير للنقل ترسيخ حضورها في قطاع السيارات في دولة الإمارات من خلال تقديم باقة متنوعة من المركبات المبتكرة والفاخرة، بما ينسجم مع تطور احتياجات السائقين وتطلعاتهم في سوق تشهد نمواً متسارعاً وتحولاً تقنياً متقدماً.

نبذة عن الغُرير:

تُعد الغُرير واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في الشرق الأوسط، وتشمل أنشطتها خمسة قطاعات استراتيجية مختلفة وهي الأغذية والنقل والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول. تأسست شركة الغُرير للاستثمار عام 1960 بصفتها شركة تجارية صغيرة، وكانت إحدى الركائز الأولى في قطاع الصناعة والتجارة في دولة الإمارات. وأصبح اسم الغُرير، ببدايتها المتواضعة وتاريخها العريق الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، مرادفاً لإرث الإمارات ونهضتها ومكانتها المرموقة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، وتمتد أنشطتها المتنوعة لتشمل أكثر من 8 دول حول العالم ويعمل فيها قرابة 28 ألف شخص. كما تواصل الشركة حفاظها على إرثها العريق الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود من خلال هدفها المتمثل في "السعي نحو الأفضل"، حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها. حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.al-ghurair.com

نبذة عن دونج فينج موتور:

تأسست شركة دونج فينج موتور عام 1969، وهي إحدى أضخم شركات تصنيع السيارات في الصين، حيث تنتج سيارات الركاب والمركبات التجارية ومركبات الطاقة الجديدة. وتجسّد العلامتان الفاخرتان إم هيرو وفوياه توجه الشركة نحو تطوير حلول تنقل عالية المستوى، تقوم على أعلى مستويات الاستدامة والتقنيات الذكية، وتجمع الابتكار التقني وأرفع معايير الأداء والتصميم.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dfmc.com.cn

للاستفسارات الإعلامية:

إسراء أبو كوش | تين من تيش تاش للعلاقات العامة

israa@tishtash.com

-انتهى-

#بياناتشركات