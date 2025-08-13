عمّان: في إطار مساعيها لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وجذب الاستثمارات النوعية، استقبلت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، يوم الثلاثاء 12 آب 2025، وفدًا رسميًا من جمهورية أوزبكستان، برئاسة معالي السيد لذيذ قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، في زيارة هدفت إلى التعريف بإمكانات مشروع العبدلي وبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والمشاريع الحضرية المستدامة.

خلال الزيارة، قدّم فريق الإدارة التنفيذية في العبدلي عرضًا تعريفيًا شاملًا تضمن أبرز إنجازات المشروع، ومراحل تطويره، والفرص الاستثمارية التي يوفرها في قطاعات العقارات، والضيافة، والتجزئة، والخدمات التجارية، والمشاريع الثقافية، ضمن منظومته المتكاملة للتطوير الحضري والعقاري، وتبادل الفريق والوفد الخبرات فيها بينهم، وناقشوا فرص التعاون المستقبلي بما يخدم تطلعات البلدين.

وتعليقًا على هذه الزيارة، قال المهندس عامر أحمد الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي: "تشرفنا باستقبال الوفد الأوزبكستاني في مشروع العبدلي وإطلاعه على ما حققناه من إنجازات وما نعمل على تنفيذه في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "تمثل الشراكات الدولية عنصرًا أساسيًا في رؤيتنا لتعزيز التنمية المستدامة، ويقدّم مشروع العبدلي منصة متكاملة للاستثمار والنمو تجمع بين التطوير العقاري الحديث والبنية التحتية المتقدمة، بما يعزز مكانته بوصفه وجهة حضرية واستثمارية رائدة في قلب العاصمة عمّان".

تأتي هذه الزيارة بعد استضافة العبدلي لوفود دولية أخرى بالتنسيق مع وزارة الاستثمار -من بينها وفد كازاخستان مؤخرًا- في إطار جهود الأردن الرامية إلى تعزيز مكانة عمّان بوصفها مركزًا إقليميًا للأعمال وجذب الاستثمارات العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات