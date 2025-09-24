دبي – افتتحت "الطاير للسيارات"، وكالة السيارات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، صالة العرض الثانية لعلامة "ديبال" للسيارات الكهربائية، واللتي تشمل طرازات السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد (REEV)، والسيارات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV)، وذلك في مبنى منازل القرهود بالقرب من شارع الشيخ راشد، ومقابل فندق بولمان دبي كريك سيتي سنتر .

تم افتتاح صالة العرض الجديدة بحضور السيد سعيد حميد الطاير، العضو المنتدب؛ والدكتور طارق حميد الطاير، عضو مجلس الادارة؛ والسيد أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي من شركة الطاير للسيارات، إلى جانب السيد فو يوانهونغ، مساعد الرئيس والممثل الرئيسي لشركة شانجان للسيارات – وحدة أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد شياو فِينغ، المدير العام للشركة.

تهدف صالة العرض الجديدة، والتي تمتد على مساحة تقارب 10,000 قدم مربعة، إلى تلبية الطلب المتزايد على سيارات "ديبال" التي حظيت بإقبال كبير من العملاء؛ وتعرض الصالة حالياً طراز ديبال S05 الذي أُطلق مؤخرًا، إلى جانب طراز S07. وتجسيداً لمفهوم الاستدامة الذي تمثله "ديبال"، تم تجهيز صالة العرض بتقنيات صديقة للبيئة، ويشمل ذلك أنظمة التبريد الذكية وتجهيزات الإضاءة بتقنية LED لتحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. وتم أيضاً استخدام مواد عزل عالية الأداء لتقليل استهلاك الطاقة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

علاوة على ذلك، افتتحت "بريمير موتورز"، الوكيل الرسمي لسيارات ديبال في أبوظبي والتابعة لشركة الطاير للسيارات، صالة عرض في منطقة الخالدية بالعاصمة. وسيتمكن عشاق السيارات الكهربائية في العاصمة من استكشاف سيارتي ديبال S07 وS05 وتجربة قيادتها لاختبار مستقبل التنقل عن كثب.

وبهذا الخصوص، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة "الطاير للسيارات": "يعكس افتتاح صالتي عرض ’ديبال‘ في دبي وأبوظبي خلال عام واحد على إطلاق هذه العلامة في السوق الإماراتية الطلب المتزايد على هذه السيارات الجميلة. وبفضل موقعهما الاستراتيجي في مناطق حيوية ذات كثافة مرورية عالية، ستتيح هاتان الصالتان للعملاء سهولة الوصول إلى سيارات كهربائية مبتكرة ومجهزة لمستقبل التنقّل، بما في ذلك سيارة SUV هجينة فائقة ومتوسطة الحجم من المتوقع إطلاقها في الربع الأخير من عام 2025".

توظّف "ديبال" التصميم المستقبلي والتكنولوجيا المتطورة في صناعة سياراتٍ كهربائية عاملة بالبطارية، وأُخرى بمدىً ممتد، تجمع بين الأناقة والتصميم المريح.

تعتمد السيارات الكهربائية ذات المدى الممتد على محركين، الأول كهربائي يعمل بالبطارية، والثاني عبارة عن محرك احتراق داخلي يعمل كمولد لإعادة شحن البطارية عند انخفاض مستوى الطاقة، مما يزيد من مدى القيادة. في حين تعتمد السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية على البطاريات فقط لتشغيل المحرك الكهربائي، أيْ أنها لا تصدر أي انبعاثات من العادم. ولإعادة شحن بطارياتها، ينبغي توصيلها بمصدر كهربائي.

ديبال) S05 سيارة SUV صغيرة الحجم)

نسخة السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية: تتميز بمحرك كهربائي خلفي بقوة 175 كيلو واط، وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، مما يوفر مدى قيادة كهربائي كبير يصل إلى 460 كيلومتر

نسخة السيارة الكهربائية ذات المدى الممتد: تتميز بمحرك كهربائي بقوة 160 كيلو واط، وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر مع محرك احتراق داخلي بسعة 1.5 لتر، مما يوفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 160 كيلومتر مع جهاز إطالة ممتد يعتمد على الوقود للمسافات الطويلة، ويبلغ المدى الإجمالي أكثر من 900 كيلومتر

مقصورة داخلية أنيقة وصديقة للبيئة

الضمان: ضمان لمدة ست سنوات أو150,000 كيلومتر، وضمان البطارية لمدة ثماني سنوات أو 150,000 كيلومتر

تبدأ أسعار السيارة من 89,900 درهم شاملةً ضريبة القيمة المضافة، أو بدفعة شهرية 1,399 درهم

ديبال S07(سيارة SUV متوسطة الحجم)

نسخة السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية: تتميز بمحرك كهربائي بقوة 175 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، إلى جانب بطارية بسعة 31.74 كيلو واط ساعة. وتتمتع بمدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى 475 كيلومتر، وذلك وفقاً لمعايير الدورة المُنسقة عالمياً لاختبار السيارات الخفيفة ( WLTP )

) نسخة السيارة الكهربائية ذات المدى الممتد: تتميز بمحرك كهربائي بقوة 160 كيلوواط، وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، مع محرك احتراق داخلي سعة 1.5 لتر. وتتمتع السيارة بمدى كهربائي خالص يبلغ 160 كيلومتر، بالإضافة إلى مدى مشترك يبلغ 950 كيلومتر

مصنّعة من مواد مستدامة، وتتميز بمقصورة داخلية أنيقة مستوحاة من اليخوت

تدعم الشحن السريع

الضمان: ضمان لمدة ست سنوات أو150,000 كيلومتر، وضمان البطارية لمدة ثماني سنوات أو 150,000 كيلومتر

تبدأ أسعار السيارة من 119,900 درهم شاملة ضريبة القيمة المضافة، أو بدفعة شهرية 1,799 درهم

تتمتع شركة "الطاير للسيارات" بتاريخ حافل بالنجاحات والجوائز يمتد لأكثر من 40 عاماً في قطاع السيارات على مستوى دولة الإمارات. وتلتزم الشركة بتزويد عملائها بخدمة استثنائية من خلال بنيتها التحتية القوية ومنصاتها الرقمية المتطورة.

نبذة عن الطاير للسيارات

تأسست شركة "الطاير للسيارات" عام 1982؛ وهي تمثل نخبة من كبريات شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية والآسيوية بما فيها "فورد"، و"لينكون"، و"جاكوار"، و"لاند روڤر"، و"فيراري"، و"مازيراتي"، و"شاحنات فورد"، و"فوتون"، و"فين فاست" و"ديبال" في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحظى الشركة بشبكة متنامية من مراكز المبيعات، والخدمات، وقطع الغيار في دبي، والشارقة، وأبوظبي، ورأس الخيمة، والفجيرة؛ فضلاً عن فريق عمل متفرغ يضم أكثر من 2800 خبير ومختص للارتقاء بخدمة العملاء إلى أعلى المستويات.

وتتولى شركة "بريمير موتورز"، من خلال شركة "الطاير للسيارات"، تمثيل علامات "فورد"، و"لينكون"، و"جاكوار"، و"لاند روڤر"، و"فيراري"، و"مازيراتي"، و"شاحنات فورد"، و"فوتون"، و"فين فاست" و"ديبال" في إمارة أبوظبي.

