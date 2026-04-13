الشارقة، افتتح سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، رسميًا المقر الرئيسي الجديد للشركة، بحضور الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس الشركة، وسعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب عدد من القيادات وموظفي الشركة.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن المقر الرئيسي الجديد يمثل تحوّلًا نوعيًا في مسار العمل المؤسسي للشركة، وتجسيدًا عمليًا لإيماننا بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية والمحرك الأصيل لكل نموٍ مستدام، وأوضح سعادته أن الاستثمار في بيئة عمل متكاملة، مرنة، ومحفزة على الإبداع، هو استثمار مباشر في صناعة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية، وترسيخ نموذج مؤسسي قادر على استشراف المستقبل وصناعته.

وأشار سعادته، أن الشركة تمضي بخطى واثقة نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وصقل مهاراتها، واستقطاب الخبرات المتخصصة، ضمن منظومة عمل ترتكز على الابتكار، و تتكامل فيها الأدوار، وتتعزز من خلالها الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة الشركة كشريك تنموي فاعل ومؤثر.

وأوضح سعادته، أن اختيار موقع المقر جاء نتاج رؤية استراتيجية شاملة تضع الشركة في قلب الحراك الاقتصادي لإمارة الشارقة، وعلى تماس مباشر مع شركائها ومشاريعها الحيوية، بما يعزز جاهزيتها لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، ويكرّس حضورها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة داعمة لمسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

ويعكس تدشين المقر الجديد مرحلة إستراتيجية متقدمة في مسيرة الشركة، ويجسد توجهها نحو ترسيخ نموذج مؤسسي متكامل يعزز كفاءة الأداء، ويرتقي بمنظومة الحوكمة، ويدعم خطط التوسع والاستثمار طويل الأمد بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة.

الموقع الاستراتيجي لمقر الشركة

ويقع المقر الجديد في موقع استراتيجي فريد بالقرب من مطار الشارقة الدولي، وسوق الحراج وضمن منطقة مزدهرة اقتصاديًا، بجوار فندق "فوكو" الذي يُقام بالشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية، مما يعزز من مكانة الموقع كوجهة أعمال تجارية واعدة.

تصميم المقر الجديد

استلهمت فكرة المقر الجديد، وبيئته التصميمية من رمزية "القوافل والمراكب"، كتجسيد حسّي لمسيرة متواصلة من المثابرة، تنقلت عبر محطات التحدي، وصولاً إلى النجاح والتميز، كما يتميز بتصميمه المعماري الذي يمزج ببراعة بين الحجر والزجاج، ليمنحه حضورًا بصريًا قويًا يعكس الثقة والطموح، ويجعله معلمًا عمرانيًا عصريًا ينسجم بانسيابية مع التطوير المحيط.

يتميز المقر من الداخل بروح الحداثة، من خلال المساحات المفتوحة والمشتركة التي تحفّز على التفاعل وتبادل الأفكار، وتعزيز بيئة العمل الديناميكية والتي تتدفق فيها الطاقة الإيجابية، والإضاءة الطبيعية، واللمسات المعمارية الذكية، والمساحات الخضراء المصممة بعناية، ولقد صُمم هذا المقر ليكون مساحة ملهمة للإبداع، تعكس إنجازات الشركة، وتُترجم تطلعات موظفيها نحو مستقبل أكثر إشراقًا وابتكارًا.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

